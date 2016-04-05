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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 04 гру, 2022 22:54
budivelnik написав:
По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?
Звісно що ні, але нормальне життя повинне бути забезпечене всім. Скажімо не працюєш - маєш однокімнатну квартиру, здорове харчування і відпочинок в Криму.
Хочеш власний будинок, Мерседес і відпочинок на Багамах - працюй.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 22:58
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?
Звісно що ні, але нормальне життя повинне бути забезпечене всім. Скажімо не працюєш - маєш однокімнатну квартиру, здорове харчування і відпочинок в Криму.
Хочеш власний будинок, Мерседес і відпочинок на Багамах - працюй.
Хто саме має забезпечити всім нормальне життя? Воно само ?
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Додано: Нед 04 гру, 2022 23:00
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?
Звісно що ні, але нормальне життя повинне бути забезпечене всім. Скажімо не працюєш - маєш однокімнатну квартиру, здорове харчування і відпочинок в Криму.
Хочеш власний будинок, Мерседес і відпочинок на Багамах - працюй.
Так чекайте
Хто заважає людині зараз забезпечити себе хатинкою в Черкаській області вартістю в 2500 доларів з клаптиком поля коло неї в гектар?Такий клаптик родючої землі в Італії коштує тисяч 100 євро мінімум....
Що заважає через 10 років роботи перетворити мазанку в САДИБУ з старлінком, автономним енергозабезпеченням і трьома рабами з москальщини
Ніхто
Але чомусь 70% населення України вважає що їм недодають...і в цьому недодають винуваті всі крім них самих...
І ніяк не дійде для цих 70%..
Чим більше вони вимагають щоб не було багатих - тим бідніші вони ж в кінці й будуть.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 23:07
sergey_sryvkin написав:
Хто саме має забезпечити всім нормальне життя? Воно само ?
Прогрес, автоматизоване виробництво, зелена електроенергія... Але колись в майбутньому.
Дискусія почалась з того, що суспільство "свідомих" громадян можливе тільки тоді, коли продукує значно більше базових потреб. А поки дефіцит - маємо конфлікти.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 23:12
budivelnik написав:
Але чомусь 70% населення України вважає що їм недодають...
Бо це цілковита правда. Дуже рідко коли працівникам видають % від прибутку підприємства.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 23:12
alibob написав: budivelnik написав:
Сказали а - кажіть і б....
По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?
На цьому й побудована еволюція..
Ті мавпи які навчились використовувати палки - вижили і через тисячі років їх нащадки перетворились в людей....
Ті люди які навчились весною сіяти, літом доглядати, осінью збирати - пережили зиму..
А ті які пробайдикували - не вижили...
Так що конкуренцію за ресурси -природа ще не відміняла...
Можете скільки хочеш плакати за Мамонтами...але вижили савці.
Мамонти теж були Ссавцями.
Замініть
Мамонти на Динозаври
І до всього іншого як я зрозумів у Вас претензій не буду..
ПС
Зверніть увагу
Основна маса чіпляється до оформлення,деталей і так далі...
І це чіпляння повністю замилює суть.
Ну навчіться вже жити по іншому
Визначайте де головне і де другорядне
І поки не вирішили головне питання..не розмінюйтесь на сотні не важливих бо вплив їх мізерний.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 23:15
Дюрі-бачі написав:
автоматизоване виробництво, зелена електроенергія... Але колись в майбутньому
утопия. Материальные блага в диалектическом противоречии с человеческими недостатками. Всегда найдется тот, кто сможет все отобрать, даже если добра у каждого будет море. И история в сотый раз повторится с начала. Думаете пуйлу нужна Украина? Ему смерти нужны, страдания, страхи, стрессы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 04 гру, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 23:17
vitaliian написав:
Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала.
Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй...
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Додано: Нед 04 гру, 2022 23:18
juristkostya написав: Puente написав:
Це якесь ідеальне суспільство виходить ...
Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ...
Якось воно так не виходить чомусь .
движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм.
Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
Проблема в том, что человек существо чересчур жадное, ему всегда мало того, что есть. Особенно, если он видит, что у кого-то есть больше. Пусть даже в другой стране.
Соответственно, и соц. стандарты растут. При сегодняшнем развитии экономики вполне можно было бы обеспечить весьма приличный уровень жизни человечества.
Уровень жизни у нас перед войной каких-то 100 лет назад показался бы сказкой. Как и уровень жизни в Союзе.
Но мы считали себя (и в общем справедливо) бедной страной.
Кстати, очень боюсь, что если человечество не придумает богатый источник дешёвой энергии, то если не наши дети, то внуки будут вынуждены вернуться к тому образу и уровню жизни, что был 100 лет назад, а то и раньше.
А у нас в силу отсталости будут повторять мантры социал-фашизма, давно устаревшие на Западе.
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Нед 04 гру, 2022 23:18
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала.
Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй...
Полиция выполняет приказы того кто её кормит, а не народа, которому она де юре служит. В борьбе мозга и желудка в 99,9% побеждает ЖКТ. Но не все так плохо. Если есть мотивация. С ней можно работать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 04 гру, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
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