RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2886288728882889>
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?

Звісно що ні, але нормальне життя повинне бути забезпечене всім. Скажімо не працюєш - маєш однокімнатну квартиру, здорове харчування і відпочинок в Криму.
Хочеш власний будинок, Мерседес і відпочинок на Багамах - працюй.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 22:58

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?

Звісно що ні, але нормальне життя повинне бути забезпечене всім. Скажімо не працюєш - маєш однокімнатну квартиру, здорове харчування і відпочинок в Криму.
Хочеш власний будинок, Мерседес і відпочинок на Багамах - працюй.

Хто саме має забезпечити всім нормальне життя? Воно само ? :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1187
З нами з: 19.02.14
Подякував: 398 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:00

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?
Звісно що ні, але нормальне життя повинне бути забезпечене всім. Скажімо не працюєш - маєш однокімнатну квартиру, здорове харчування і відпочинок в Криму.
Хочеш власний будинок, Мерседес і відпочинок на Багамах - працюй.
Так чекайте
Хто заважає людині зараз забезпечити себе хатинкою в Черкаській області вартістю в 2500 доларів з клаптиком поля коло неї в гектар?Такий клаптик родючої землі в Італії коштує тисяч 100 євро мінімум....
Що заважає через 10 років роботи перетворити мазанку в САДИБУ з старлінком, автономним енергозабезпеченням і трьома рабами з москальщини
Ніхто
Але чомусь 70% населення України вважає що їм недодають...і в цьому недодають винуваті всі крім них самих...
І ніяк не дійде для цих 70%..
Чим більше вони вимагають щоб не було багатих - тим бідніші вони ж в кінці й будуть.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26035
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sergey_sryvkin написав:Хто саме має забезпечити всім нормальне життя? Воно само ?
Прогрес, автоматизоване виробництво, зелена електроенергія... Але колись в майбутньому.
Дискусія почалась з того, що суспільство "свідомих" громадян можливе тільки тоді, коли продукує значно більше базових потреб. А поки дефіцит - маємо конфлікти.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Але чомусь 70% населення України вважає що їм недодають...

Бо це цілковита правда. Дуже рідко коли працівникам видають % від прибутку підприємства.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:12

  alibob написав:
  budivelnik написав:Сказали а - кажіть і б....
По Вашому той хто працює і більше створює - повинен жити як і той хто бухає напропалу?
Так який резон тоді першому працювати? Ви що думаєте що він не в стані бухати і нічого не робити?

На цьому й побудована еволюція..
Ті мавпи які навчились використовувати палки - вижили і через тисячі років їх нащадки перетворились в людей....
Ті люди які навчились весною сіяти, літом доглядати, осінью збирати - пережили зиму..
А ті які пробайдикували - не вижили...

Так що конкуренцію за ресурси -природа ще не відміняла...
Можете скільки хочеш плакати за Мамонтами...але вижили савці.
Мамонти теж були Ссавцями.
Замініть
Мамонти на Динозаври
І до всього іншого як я зрозумів у Вас претензій не буду..

ПС
Зверніть увагу
Основна маса чіпляється до оформлення,деталей і так далі...
І це чіпляння повністю замилює суть.

Ну навчіться вже жити по іншому
Визначайте де головне і де другорядне
І поки не вирішили головне питання..не розмінюйтесь на сотні не важливих бо вплив їх мізерний.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26035
З нами з: 15.01.09
Подякував: 258 раз.
Подякували: 2912 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:15

  Дюрі-бачі написав:автоматизоване виробництво, зелена електроенергія... Але колись в майбутньому
утопия. Материальные блага в диалектическом противоречии с человеческими недостатками. Всегда найдется тот, кто сможет все отобрать, даже если добра у каждого будет море. И история в сотый раз повторится с начала. Думаете пуйлу нужна Украина? Ему смерти нужны, страдания, страхи, стрессы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 04 гру, 2022 23:17, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15332
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала.

Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 29.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:18

  juristkostya написав:
  Puente написав:Це якесь ідеальне суспільство виходить ...
Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ...
Якось воно так не виходить чомусь .
движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм.

Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.

Проблема в том, что человек существо чересчур жадное, ему всегда мало того, что есть. Особенно, если он видит, что у кого-то есть больше. Пусть даже в другой стране.
Соответственно, и соц. стандарты растут. При сегодняшнем развитии экономики вполне можно было бы обеспечить весьма приличный уровень жизни человечества.
Уровень жизни у нас перед войной каких-то 100 лет назад показался бы сказкой. Как и уровень жизни в Союзе.
Но мы считали себя (и в общем справедливо) бедной страной.
Кстати, очень боюсь, что если человечество не придумает богатый источник дешёвой энергии, то если не наши дети, то внуки будут вынуждены вернуться к тому образу и уровню жизни, что был 100 лет назад, а то и раньше.

А у нас в силу отсталости будут повторять мантры социал-фашизма, давно устаревшие на Западе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 04 гру, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23430
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:18

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала.

Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй...

Полиция выполняет приказы того кто её кормит, а не народа, которому она де юре служит. В борьбе мозга и желудка в 99,9% побеждает ЖКТ. Но не все так плохо. Если есть мотивация. С ней можно работать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 04 гру, 2022 23:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15332
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2886288728882889>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473999
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4319
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5570)
04.12.2022 22:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.