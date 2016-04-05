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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2886288728882889
Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:19

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Але чомусь 70% населення України вважає що їм недодають...
Бо це цілковита правда. Дуже рідко коли працівникам видають % від прибутку підприємства.
Все просто
1 Є Маск
Є 100 000 працівників Маска....
Якщо працівники захочуть отримувати стільки ж скільки й Маск... - то навщо Маску менігіт...?
2 Я 20 років йшов до першого мільйону...
Тепер звичайно йду швидше..
Але якщо Ви прийдете до мене , на створене мною робоче місце з вимогою дати Вам право приймати участь в розподілі прибутків - догадуєтесь куди я Вас пошлю?
3 З іншого боку
Ви маєте повне право йти своїм шляхом
І дивишся, через 5 років пройдете той шлях який я йшов 20...Або збанкрутуєте...
І знову це буде Ваше право.

Тому або йдете від початку як партнер ( продаши свою однокімнатну в 1995 за 4000 доларів) і вклавши їх в три напрямки , один з яких згорів, другий заморозився на 13 років і третій з допомогою лома і якоїсь матері 20 років водив Вас манівцями поки Ви не вибрались з хащів і змогли реалізувати відложений....от тоді й будете мати право на прибуток підприємства...

А поки Ви продаєте тільки свою робочу силу - до того часу Вам платять тільки за Вашу силу..
Якщо збанкрутує підприємство - максимум Ви втратите 3 місячну зарплату
Якщож збанкрутує моє підприємство - я втрачу 20 років життя...
То як - Ви маєте право на відсоток прибутку в моєму підприємстві?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:22

budivelnik Якщо хочете мотивації для роботи то звісно що так. Правда не дуже великий (скажімо 50% власнику, 50% розподілені між робітниками).
А за фіксовану зарплату звісно я завжди буду працювати на рівні трохи більше мінімальних вимог, щоб не звільнили
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 04 гру, 2022 23:25, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:22

  ЛАД написав:Проблема в том, что человек существо чересчур жадное
не только жадное, но и ленивое, брехливое, обжорливое, похотливое и хвастливое. Любой порок ученика может отправить Христа на крест. В широком смысле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:28

  Дюрі-бачі написав:
  sergey_sryvkin написав:Хто саме має забезпечити всім нормальне життя? Воно само ?
Прогрес, автоматизоване виробництво, зелена електроенергія... Але колись в майбутньому.
Дискусія почалась з того, що суспільство "свідомих" громадян можливе тільки тоді, коли продукує значно більше базових потреб. А поки дефіцит - маємо конфлікти.
Так створюйте прогрес в окремо взятій комірці суспільства...
Спочатку забезпечте себе зеленою енергією ( вартість для домогосподарства - 5000 доларів)
Потім створіть автоматизоване виробництво будь-чого
від трун( 0,12м3 дошки + лак=від 2500 до 15000 грн)
.....
до програмування - від 500 доларів/місяць тестер

І плюйте з високої телевежі на тих хто навколо Вас буде боротись з зарплатами судей і вартістю шкарпеток ДБРівців..по тій простій причині що поки Ви не досягнете прибутку в три середньостатистичних зарплат по Україні на кожного члена Вашої сімї - до того часу ви ніколи не стикнетесь з суддею з зарплатою в 10 середніх доходів по Україні
При чому з податківцем Ви також не зіткнетесь

От і Виходить - поки вся країна стане жити в три рази краще( на це піде десятки років) Ви так жити почнете відразу

І навіщо Вам боротьба з вітряними млинами?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:35

  Дюрі-бачі написав:budivelnik Якщо хочете мотивації для роботи то звісно що так. Правда не дуже великий (скажімо 50% власнику, 50% розподілені між робітниками).
А за фіксовану зарплату звісно я завжди буду працювати на рівні трохи більше мінімальних вимог, щоб не звільнили
1 Для того щоб найманий за місяць просто зміг осягнути всю бухгалтерію яку я осягав 20 років - він повинен бути розумнішим від мене разів в 100...щоб з могти вірно оцінити реальний прибуток і від чого він залежить, бо як оцінить не вірно то в нього відразу виникнуть претензії бо він буде вважати що його обдурюють
Питання
Навіщо такому розумному йти найманим?
2 В мене двоє синів, так от оди не захотів працювати підприємцем..і пішов найманим...
Тобто навіть мої діти не дуже то й хочуть йти моїм шляхом...
І знаєте чому?
Відповідь на поверхні
Бізнес працює і живе тільки тоді коли в нього вкладають
А хто може вкласти в бізнес
Тільки його власник
Тобто
Власник бізнесу тільки тоді буде володіти успішним бізнесом коли від буде заробляти більше ніж витрачає на себе.

А Ви пропонуєте
Віддати 50% того прибутку, людині яка завтра розвернеться й піде...
І нафіга мені тоді плодити конкурентів?

Я пішов іншим шляхом
Є рівень зарплат по подібним бізнесам.
Він в мене +10% до навколишніх подібних....Тому кращі з інших найманих йдуть до мене витискаючи з робочого місця гірших в мене.
Все так і робиться прогрес.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:38

Индия по дипканалам пытается предотвратить возможное применение РФ ядерного оружия на Украине, сообщил главный научный советник правительства Индии.
https://t.me/rusbrief/73351
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:39

  budivelnik написав:Навіщо такому розумному йти найманим
я тоже всегда думал зачем физику ядерщику или пилоту Боинга идти работать по найму. Построил свою АЭС или купил Боинг и таксуй себе Москва Можайск
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:44

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Проблема в том, что человек существо чересчур жадное
не только жадное, но и ленивое, брехливое, обжорливое, похотливое и хвастливое. Любой порок ученика может отправить Христа на крест. В широком смысле.

К теме разговора в основном относится именно жадность. :)
А вообще, умиляет дискуссия. :)
Абсолютное и полное незнание политэкономии. И полное непонимание того, что для того, чтобы было 100 миллионеров, должно быть 100 тыс. бедняков. И того, что не может всё население быть предпринимателями. А кто тогда будет работать продавцами у Будивельника?
Изучение марксизма было бы очень полезно. :)
Ну а перлы о "трьох рабах з москальщини" (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5514364#p5514364) это уже не социал-фашизм, а просто нацистские перепевы. Прорывается.
Основна маса чіпляється до оформлення,деталей і так далі...
І це чіпляння повністю замилює суть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:47

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Навіщо такому розумному йти найманим
я тоже всегда думал зачем физику ядерщику или пилоту Боинга идти работать по найму. Построил свою АЭС или купил Боинг и таксуй себе Москва Можайск
Пілот Боїнга або фізик -ядерник - отримує разів в 10 більше від мене..
А от фантазер який керував Боїнгом тільки в літалці, або студент який закінчив фізичний факультет за гроші від проданої мамою корови - будуть бомжами ..поки самі не признають що ЇХ фантазії до успішності Їх не приведуть...
Точно так само й хірурги ,вчителі і так далі.

І останнє
В нас
600 000 вчителів
400 000 лікарів
1 000 000 чиновників всіх мастей
12 000 000 працюючих
і всього 500 000 більш менш успішних підприємців....

Чи можуть 500 000 - зробити 14 000 000 щасливими і багатими?
Відповідь ні
А от як мінімум 5 000 000 з тих 14 000 000 - при бажанні можуть самостійно своє життя покращити , не чекаючи поки в країні зникне корупція і запанують абсолютно правильні Закони.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 23:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И полное непонимание того, что для того, чтобы было 100 миллионеров, должно быть 100 тыс. бедняков.
Погоджуюсь
100 * 1 млн = 100 млн доходу
100 000 * 6700( мінімальна зарплата тобто бідняк)=670 млн доходу
Беремо і ділимо все між усіма порівну
(100 млн + 670 млн)/(100+100 000)= 7692 грн доходу на кожного
От і виходить
Було 100 мільйонерів і 100 000 бідних
Поділили
Стало 100 100 бідних

Це все що потрібно знати про соціалізм...
При цьому
В реалі буде ще гірше
Пояснюю на пальцях
Та 100 які отримують по 1 млн - весь млн на себе не витрачають...Хай вони тратять в 100 разів більше ніж бідний....і все одно щомісяця ця 100 вкладає в створення робочих місць 40 млн....А це як мінімум нові робочі місця для 100-1000 працівників...
То як
Зробимо 100100 бідних, які щомісяця будуть втрачати 100-1000 робочих місць..
Чи все таки залишим право кращим/розумнішим/ефективнішим - бути багатими..
І на прикладі цих кращих/розумніших/ефективніших - будемо створювати своє майбутнє?
budivelnik
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