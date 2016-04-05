budivelnik написав:Але чомусь 70% населення України вважає що їм недодають...
Бо це цілковита правда. Дуже рідко коли працівникам видають % від прибутку підприємства.
Все просто 1 Є Маск Є 100 000 працівників Маска.... Якщо працівники захочуть отримувати стільки ж скільки й Маск... - то навщо Маску менігіт...? 2 Я 20 років йшов до першого мільйону... Тепер звичайно йду швидше.. Але якщо Ви прийдете до мене , на створене мною робоче місце з вимогою дати Вам право приймати участь в розподілі прибутків - догадуєтесь куди я Вас пошлю? 3 З іншого боку Ви маєте повне право йти своїм шляхом І дивишся, через 5 років пройдете той шлях який я йшов 20...Або збанкрутуєте... І знову це буде Ваше право.
Тому або йдете від початку як партнер ( продаши свою однокімнатну в 1995 за 4000 доларів) і вклавши їх в три напрямки , один з яких згорів, другий заморозився на 13 років і третій з допомогою лома і якоїсь матері 20 років водив Вас манівцями поки Ви не вибрались з хащів і змогли реалізувати відложений....от тоді й будете мати право на прибуток підприємства...
А поки Ви продаєте тільки свою робочу силу - до того часу Вам платять тільки за Вашу силу.. Якщо збанкрутує підприємство - максимум Ви втратите 3 місячну зарплату Якщож збанкрутує моє підприємство - я втрачу 20 років життя... То як - Ви маєте право на відсоток прибутку в моєму підприємстві?
budivelnik Якщо хочете мотивації для роботи то звісно що так. Правда не дуже великий (скажімо 50% власнику, 50% розподілені між робітниками). А за фіксовану зарплату звісно я завжди буду працювати на рівні трохи більше мінімальних вимог, щоб не звільнили
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 04 гру, 2022 23:25, всього редагувалось 3 разів.
sergey_sryvkin написав:Хто саме має забезпечити всім нормальне життя? Воно само ?
Прогрес, автоматизоване виробництво, зелена електроенергія... Але колись в майбутньому. Дискусія почалась з того, що суспільство "свідомих" громадян можливе тільки тоді, коли продукує значно більше базових потреб. А поки дефіцит - маємо конфлікти.
Так створюйте прогрес в окремо взятій комірці суспільства... Спочатку забезпечте себе зеленою енергією ( вартість для домогосподарства - 5000 доларів) Потім створіть автоматизоване виробництво будь-чого від трун( 0,12м3 дошки + лак=від 2500 до 15000 грн) ..... до програмування - від 500 доларів/місяць тестер
І плюйте з високої телевежі на тих хто навколо Вас буде боротись з зарплатами судей і вартістю шкарпеток ДБРівців..по тій простій причині що поки Ви не досягнете прибутку в три середньостатистичних зарплат по Україні на кожного члена Вашої сімї - до того часу ви ніколи не стикнетесь з суддею з зарплатою в 10 середніх доходів по Україні При чому з податківцем Ви також не зіткнетесь
От і Виходить - поки вся країна стане жити в три рази краще( на це піде десятки років) Ви так жити почнете відразу
Дюрі-бачі написав:budivelnik Якщо хочете мотивації для роботи то звісно що так. Правда не дуже великий (скажімо 50% власнику, 50% розподілені між робітниками). А за фіксовану зарплату звісно я завжди буду працювати на рівні трохи більше мінімальних вимог, щоб не звільнили
1 Для того щоб найманий за місяць просто зміг осягнути всю бухгалтерію яку я осягав 20 років - він повинен бути розумнішим від мене разів в 100...щоб з могти вірно оцінити реальний прибуток і від чого він залежить, бо як оцінить не вірно то в нього відразу виникнуть претензії бо він буде вважати що його обдурюють Питання Навіщо такому розумному йти найманим? 2 В мене двоє синів, так от оди не захотів працювати підприємцем..і пішов найманим... Тобто навіть мої діти не дуже то й хочуть йти моїм шляхом... І знаєте чому? Відповідь на поверхні Бізнес працює і живе тільки тоді коли в нього вкладають А хто може вкласти в бізнес Тільки його власник Тобто Власник бізнесу тільки тоді буде володіти успішним бізнесом коли від буде заробляти більше ніж витрачає на себе.
А Ви пропонуєте Віддати 50% того прибутку, людині яка завтра розвернеться й піде... І нафіга мені тоді плодити конкурентів?
Я пішов іншим шляхом Є рівень зарплат по подібним бізнесам. Він в мене +10% до навколишніх подібних....Тому кращі з інших найманих йдуть до мене витискаючи з робочого місця гірших в мене. Все так і робиться прогрес.
ЛАД написав:Проблема в том, что человек существо чересчур жадное
не только жадное, но и ленивое, брехливое, обжорливое, похотливое и хвастливое. Любой порок ученика может отправить Христа на крест. В широком смысле.
К теме разговора в основном относится именно жадность. А вообще, умиляет дискуссия. Абсолютное и полное незнание политэкономии. И полное непонимание того, что для того, чтобы было 100 миллионеров, должно быть 100 тыс. бедняков. И того, что не может всё население быть предпринимателями. А кто тогда будет работать продавцами у Будивельника? Изучение марксизма было бы очень полезно. Ну а перлы о "трьох рабах з москальщини" (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5514364#p5514364) это уже не социал-фашизм, а просто нацистские перепевы. Прорывается.
Основна маса чіпляється до оформлення,деталей і так далі... І це чіпляння повністю замилює суть.
budivelnik написав:Навіщо такому розумному йти найманим
я тоже всегда думал зачем физику ядерщику или пилоту Боинга идти работать по найму. Построил свою АЭС или купил Боинг и таксуй себе Москва Можайск
Пілот Боїнга або фізик -ядерник - отримує разів в 10 більше від мене.. А от фантазер який керував Боїнгом тільки в літалці, або студент який закінчив фізичний факультет за гроші від проданої мамою корови - будуть бомжами ..поки самі не признають що ЇХ фантазії до успішності Їх не приведуть... Точно так само й хірурги ,вчителі і так далі.
І останнє В нас 600 000 вчителів 400 000 лікарів 1 000 000 чиновників всіх мастей 12 000 000 працюючих і всього 500 000 більш менш успішних підприємців....
Чи можуть 500 000 - зробити 14 000 000 щасливими і багатими? Відповідь ні А от як мінімум 5 000 000 з тих 14 000 000 - при бажанні можуть самостійно своє життя покращити , не чекаючи поки в країні зникне корупція і запанують абсолютно правильні Закони.
ЛАД написав:И полное непонимание того, что для того, чтобы было 100 миллионеров, должно быть 100 тыс. бедняков.
Погоджуюсь 100 * 1 млн = 100 млн доходу 100 000 * 6700( мінімальна зарплата тобто бідняк)=670 млн доходу Беремо і ділимо все між усіма порівну (100 млн + 670 млн)/(100+100 000)= 7692 грн доходу на кожного От і виходить Було 100 мільйонерів і 100 000 бідних Поділили Стало 100 100 бідних
Це все що потрібно знати про соціалізм... При цьому В реалі буде ще гірше Пояснюю на пальцях Та 100 які отримують по 1 млн - весь млн на себе не витрачають...Хай вони тратять в 100 разів більше ніж бідний....і все одно щомісяця ця 100 вкладає в створення робочих місць 40 млн....А це як мінімум нові робочі місця для 100-1000 працівників... То як Зробимо 100100 бідних, які щомісяця будуть втрачати 100-1000 робочих місць.. Чи все таки залишим право кращим/розумнішим/ефективнішим - бути багатими.. І на прикладі цих кращих/розумніших/ефективніших - будемо створювати своє майбутнє?