Додано: Пон 05 гру, 2022 00:16

Дюрі-бачі написав: vitaliian написав: Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала. Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала.

Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй... Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй...

Дык у том то и проблема, что кормильцем этих "разводящих" есссть ...Это такой же лохотрон, для попускания типа "Будапештского меморандума", типа в Украине существования "Верховенства права", типа существования в Украине хоть какого то Закона - "обязательного для всех".Суть в том, что большинство считает "9" Заповедей это для наріда, а красть, грабить, убивать,... сам бог велел, ибо кум лично отчитывает проповедь.............................................................................В Украине ещё до Кучмы в правовом плане решить вопрос возможно было не менее, как с жаканом.Это и стало основой "политики", но только для тех, кто "с ружьём".