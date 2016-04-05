ЛАД написав:Изучение марксизма было бы очень полезно
Такі викладачі марксизму як ти - винуваті в тому що мій тато , простий роботяга з золотими руками - спився. Бо система за яку ти всіма фібрами - не давала людям з золотими руками або геніальними мізками - себе реалізовувати. От і вийшло Збудували совок для примітивів і сірих недалеких комуно/соціалістів..в якому на прикладі сьогоднішньої педерації 74% ( приблизно 100000000) голосують за підтримку війни з Україною. Ти хоч це бачиш? І як поясниш , що люди виховані на творах Толстого і Чайковського - сьогодні нас пробують поработити.
Тут обсуждался более актуальный сегодня вопрос о точности росс. ракет. Не берусь судить - сколько-нибудь достоверных данных об этом нет, как впрочем даже и о дальности стрельбы. Могу сказать только одно. Харьков обстреливали долго. И сначала стреляли куда попало. Позже начали стрелять довольно прицельно, хотя стреляли С-300, а не новыми ракетами. Чем объяснить, не знаю - то ли поменяли тактику, то ли пристрелялись, то ли нашли корректировщиков. Но фактом остаётся, что обстрелы стали довольно точными.
edvardd написав:[quote="5514232:Denik"] Не треба переоцінювати рашистів. Іскандер має інерціальну систему наведення, яка обезпечує КВО 30-70 м. Це означає, що в круг, діаметром 30-70 м влучить лише 50% ракет, а 93% влучать в круг 60-140 м. При цьому Іскандер - це здоровенна ракета 3800 кг, причому достатньо проста бо твердопаливна, яка летить кілька хвилин на відміну від кількох годин для крилатих ракет. Для мене не буде сюрпризом, якщо для Іскандера інерціальна система навігації важить 20-40 кг, що є неприйнятним для крилатої ракети, бо це лишить її без дальності або без бойового навантаження. На росії немає малогабаритних гіроскопів. Саме тому ми не чуємо нічого про успіхи керованих снарядів Торнадо-С навіть з російської пропаганди, як не було відомих продажів Торнадо-С на експорт. Власне і самі орки заявляють, що Торнадо-С це РСЗВ, а не ПУ для високоточних ракет. Тому КВО - 0,3% від дальності, що на 100 км дасть 300 м)))), на відміну від 2-5 м, які всі бачили на Антонівському мосту
Торнадо-С прилетали по Запорожью,как точно, непомню, у москалей сейчас дефицит по ракетам к ураганам и смерчам, соответственно и к Торнадо-С
Сегодня небо чистое, без тучь. Небо всё исчерчено инверсионными следами С300, Точки У. Где то с района Мелитополя в сторону Запорожья-Днепра, с Утра С300 Позже весь район в кольцах от Точки. Обратите внимание, хоть раз.
на даче, вокруг дома-деревья, сильно горизонт не видно, да и такая погода-редкость, про город промолчу...а точки разве сейчас летают? давно в сводках не слышал...[/quote]С300 по ЗП сейчас прилетели
vitaliian написав:Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала.
Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй...
Дык у том то и проблема, что кормильцем этих "разводящих" есссть ... Это такой же лохотрон, для попускания типа "Будапештского меморандума", типа в Украине существования "Верховенства права", типа существования в Украине хоть какого то Закона - "обязательного для всех". Суть в том, что большинство считает "9" Заповедей это для наріда, а красть, грабить, убивать,... сам бог велел, ибо кум лично отчитывает проповедь. ............................................................................ В Украине ещё до Кучмы в правовом плане решить вопрос возможно было не менее, как с жаканом. Это и стало основой "политики", но только для тех, кто "с ружьём".
budivelnik написав:Навіщо такому розумному йти найманим
я тоже всегда думал зачем физику ядерщику или пилоту Боинга идти работать по найму. Построил свою АЭС или купил Боинг и таксуй себе Москва Можайск
Бинго! Пример "Маска" Вы, не будете в обиде, если я расшифрую для Вас же? 1. АКБ -?(любую разработку эффективнее продать за рубеж - за последние 20 лет их продано с Украины более ...? Десятка.) 2. "Пилот" - в Украине и окресностях, не закрытый спрос на услуги АН2(бл. их в гаражах собирают) Не скажите коим образом .... - летят Сесны? ............................................................. На жаль ця галузь мені набагато кращє відома.
V2 написав:А цей і далі продовжує виправдовувати рашистів та амортизувати відторгнення рашистської культури. Колись думав, що совок. Зараз все більше переконуюсь, що засланий козачок, який має чітку мету!
ЛАД написав:Поэтому не вижу никакой необходимости писать Россия или Кремль с маленькой буквы. prodigy.
й Вагнера чомусь в Ізраілі не грають...
Не знаю, возможно. Но уверен, что Бетховена и Баха играют. И Гёте и Гейне читают. И всё-таки не нужно постоянно сравнивать Украину и Израиль. Всё же разные вещи.
ЛАД написав:Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны. Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология. Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.
Чтобы думать, надо а) иметь, чем думать; б) уметь думать. Где можно было в этих цитатах (даже с учётом того, что первая вырвана из контекста) увидеть хоть что-то, напоминающее поддержку росс. агрессии, или пророссийское, или антиукраинское, даже представить себе не могу. Разве что прослушивание "Лунной сонаты" поощряет убийства и изнасилования.
"Он вернул ошеломленного солдата русским. Украина называет это предательством. Никто не знал, что делать с заблудшим русским летчиком, внезапно появившимся в оккупированном Херсоне. Случай выявил размытую грань между прагматизмом в зоне боевых действий и сотрудничеством с врагом. - https://www.nytimes.com/2022/12/03/world/europe/ukraine-kherson-treason.html. Интересная статья (довольно большая). Речь идёт о мэре Херсона, го затрагивает актуальную для нас тему - кого можно считать коллаборантом.
Встречал, например, разъяснения (на высоком уровне), что врач, работавший в оккупации, не коллаборант - он выполнял клятву Гиппократа. А вот главврач - коллаборант. Недостаточно знаком с работой больницы/поликлиники. но вот сомневаюсь, что без главврача возможно организовать их работу.