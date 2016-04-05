Он направлен на то, чтобы позволить России продолжать продавать нефть, но зарабатывать на этом меньше. Западные союзники не хотят, чтобы Россия прекратила продажу нефти, своего основного экспорта. Это нанесет серьезный удар по мировому предложению и поднимет цены в условиях уже стремительно растущей глобальной инфляции . Это также затронет такие страны, как Индия и Турция — ключевые покупатели российской нефти, — чью поддержку Запад надеется использовать для сохранения давления на Москву . ........ На самом деле это не предельная цена; это ограничение для судоходных и страховых компаний. Министр финансов США Джанет Л. Йеллен назвала план ценовым потолком , но практически невозможно манипулировать ценами на такой глобальный товар, как нефть. Вместо этого план в значительной степени опирается на европейское доминирование в индустрии морского страхования, сети компаний, которые обеспечивают страхование судов и их грузов, ответственность за возможные разливы и перестрахование, форму вторичного страхования, используемую для покрытия риска убытков. ........... Эксперты настроены скептически, и российские покупатели могут найти способы обойти ограничение. Представители отрасли поставили под сомнение осуществимость плана , который предполагает, что каждая сторона в цепочке поставок российской нефти должна подтвердить цену поставок. Страховщики и грузоотправители предупреждают, что отчеты могут быть фальсифицированы Россией и торговыми партнерами, стремящимися сохранить потоки нефти. .......... Компаниям, уличенным в сознательном нарушении политики, будет запрещено предлагать услуги по доставке российской нефти в течение трех месяцев — наказание, которое, по мнению критиков, слишком мягкое, чтобы сделать политику эффективной.
75-летний мистер Найт является основателем движения «Добровольное вымирание человечества», которое представляет собой не столько движение, сколько свободный консорциум людей, которые считают, что лучшее, что люди могут сделать, чтобы помочь Земле, — это перестать иметь детей.
Г-н Найт добавил слово «добровольный» несколько десятилетий назад, чтобы прояснить, что приверженцы не поддерживают массовые убийства или принудительный контроль над рождаемостью, а также не поощряют самоубийство. Их идеал отражен в их лозунге «Пусть мы будем жить долго и вымрем» и в другом их лозунге, который мистер Найт вешает на различных конгрессах и уличных ярмарках: «Спасибо, что не размножаетесь».
Та скільки можна давати ці маніпуляційні статті? Ця стаття - суцільна маніпуляція. Скільки зброї нам дало НАТО? - Нуль. Скільки танків нам дали США? - Нуль. Скільки літаків? - Нуль. Цього в статті немає. Але знову і знову одна й та сама теза що у Заходу(причому тут хитро говорять "Захід" а не США) не вистачає зброї. Прямої брехні якби немає, але стаття аж смердить маніпуляціями, починаючи з заголовку і закінчуючи порівнянням з Афганістаном.