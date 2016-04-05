Он направлен на то, чтобы позволить России продолжать продавать нефть, но зарабатывать на этом меньше.

Западные союзники не хотят, чтобы Россия прекратила продажу нефти, своего основного экспорта. Это нанесет серьезный удар по мировому предложению и поднимет цены в условиях уже стремительно растущей глобальной инфляции . Это также затронет такие страны, как Индия и Турция — ключевые покупатели российской нефти, — чью поддержку Запад надеется использовать для сохранения давления на Москву .

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На самом деле это не предельная цена; это ограничение для судоходных и страховых компаний.

Министр финансов США Джанет Л. Йеллен назвала план ценовым потолком , но практически невозможно манипулировать ценами на такой глобальный товар, как нефть. Вместо этого план в значительной степени опирается на европейское доминирование в индустрии морского страхования, сети компаний, которые обеспечивают страхование судов и их грузов, ответственность за возможные разливы и перестрахование, форму вторичного страхования, используемую для покрытия риска убытков.

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Эксперты настроены скептически, и российские покупатели могут найти способы обойти ограничение.

Представители отрасли поставили под сомнение осуществимость плана , который предполагает, что каждая сторона в цепочке поставок российской нефти должна подтвердить цену поставок. Страховщики и грузоотправители предупреждают, что отчеты могут быть фальсифицированы Россией и торговыми партнерами, стремящимися сохранить потоки нефти.

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Компаниям, уличенным в сознательном нарушении политики, будет запрещено предлагать услуги по доставке российской нефти в течение трех месяцев — наказание, которое, по мнению критиков, слишком мягкое, чтобы сделать политику эффективной.