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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2888288928902891
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 00:52

"Вот как будет работать так называемый потолок цен на российскую нефть." - https://www.nytimes.com/2022/12/02/world/europe/russia-oil-price-cap-explain.html.
Он направлен на то, чтобы позволить России продолжать продавать нефть, но зарабатывать на этом меньше.
Западные союзники не хотят, чтобы Россия прекратила продажу нефти, своего основного экспорта. Это нанесет серьезный удар по мировому предложению и поднимет цены в условиях уже стремительно растущей глобальной инфляции . Это также затронет такие страны, как Индия и Турция — ключевые покупатели российской нефти, — чью поддержку Запад надеется использовать для сохранения давления на Москву .
........
На самом деле это не предельная цена; это ограничение для судоходных и страховых компаний.
Министр финансов США Джанет Л. Йеллен назвала план ценовым потолком , но практически невозможно манипулировать ценами на такой глобальный товар, как нефть. Вместо этого план в значительной степени опирается на европейское доминирование в индустрии морского страхования, сети компаний, которые обеспечивают страхование судов и их грузов, ответственность за возможные разливы и перестрахование, форму вторичного страхования, используемую для покрытия риска убытков.
...........
Эксперты настроены скептически, и российские покупатели могут найти способы обойти ограничение.
Представители отрасли поставили под сомнение осуществимость плана , который предполагает, что каждая сторона в цепочке поставок российской нефти должна подтвердить цену поставок. Страховщики и грузоотправители предупреждают, что отчеты могут быть фальсифицированы Россией и торговыми партнерами, стремящимися сохранить потоки нефти.
..........
Компаниям, уличенным в сознательном нарушении политики, будет запрещено предлагать услуги по доставке российской нефти в течение трех месяцев — наказание, которое, по мнению критиков, слишком мягкое, чтобы сделать политику эффективной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 01:10

"США и НАТО пытаются вооружить Украину и пополнить свои арсеналы
Запад считал, что артиллерийская и танковая война в Европе больше никогда не повторится, и сокращал запасы оружия. Это было не правильно." - https://www.nytimes.com/2022/11/26/world/europe/nato-weapons-shortage-ukraine.html.
Ещё одна интересная статья о вооружениях и просчётах Запада после окончания холодной войны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 01:16

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Проблема в том, что человек существо чересчур жадное
не только жадное, но и ленивое, брехливое, обжорливое, похотливое и хвастливое. Любой порок ученика может отправить Христа на крест. В широком смысле.

"На Земле сейчас 8 миллиардов человек. Этот человек желает, чтобы никого не было.
Ради планеты Лес Найт, основатель движения «Добровольное вымирание человечества», десятилетиями продвигал одно послание: «Пусть мы будем жить долго и вымрем». - https://www.nytimes.com/2022/11/23/climate/voluntary-human-extinction.html
75-летний мистер Найт является основателем движения «Добровольное вымирание человечества», которое представляет собой не столько движение, сколько свободный консорциум людей, которые считают, что лучшее, что люди могут сделать, чтобы помочь Земле, — это перестать иметь детей.

Г-н Найт добавил слово «добровольный» несколько десятилетий назад, чтобы прояснить, что приверженцы не поддерживают массовые убийства или принудительный контроль над рождаемостью, а также не поощряют самоубийство. Их идеал отражен в их лозунге «Пусть мы будем жить долго и вымрем» и в другом их лозунге, который мистер Найт вешает на различных конгрессах и уличных ярмарках: «Спасибо, что не размножаетесь».
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 02:11

  budivelnik написав: А так як бути бідним в капсуспільстві соромно - то бідний і не лізе ні в політику ні в спроби змусити багатих з ним поділитись.

Про масові страйки в Британії чули?
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 03:05

  V2 написав:А цей і далі продовжує виправдовувати рашистів та амортизувати відторгнення рашистської культури.
Колись думав, що совок.
Зараз все більше переконуюсь, що засланий козачок, який має чітку мету! :(

Просто руснявий виродок
  ЛАД написав:
  ЛАД написав:Поэтому не вижу никакой необходимости писать Россия или Кремль с маленькой буквы.

  ЛАД написав:Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны.

Где можно было в этих цитатах (даже с учётом того, что первая вырвана из контекста) увидеть хоть что-то, напоминающее поддержку росс. агрессии, или пророссийское, или антиукраинское, даже представить себе не могу.


Справа не в цитатах, а в нарративах які ви настирно щодня сюди тулите.
Чому ви взагалі розмовляєте про те, з якої літери писати назву кацапстана?
Чому ви взагалі розмовляєте про те, що культура не попереджає війни?
Відповідь очевидна - шоб виправдати кацапстан та його псевдокультуру.
sergey_sryvkin
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