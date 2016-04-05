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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 288928902891289228932894>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 08:11

🇺🇦 30 оккупантов ранено, 10 — ликвидировано в Акимовском районе Запорожской области
В Генштабе подтвердили поражение живой силы врага на оккупированной территории

всё бы ничего, но это в 90+ км от линии...
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 08:52

  alibob написав:""Можете скільки хочеш плакати за Мамонтами...але вижили савці. ""

Мамонти теж були Ссавцями.
вы спорите с человеком, который рассуждает о _самостоятельном_добровольном_ соцобеспечении, даже примерно не представляет уровень налогов (то есть, _принудительного_ перераспределения благ) в странах "западного социализма" а-ля Дания, Швеция,Франция.
Не говоря уже о первых прецедентах введения "безусловного дохода".
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 08:55

⚡️⚡️Два російські стратегічні бомбардувальника Ту-95 суттєво пошкоджено в результаті удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-1", - росзмі.
Саме з цього аеродрому запускали ракети під час масованих обстрілів України
это 550 км...
⚡️⚡️Також повідомляють про вибухи бензовозу ще на одному російському аеродромі під Разанью
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 08:59

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Навіщо такому розумному йти найманим
я тоже всегда думал зачем физику ядерщику или пилоту Боинга идти работать по найму. Построил свою АЭС или купил Боинг и таксуй себе Москва Можайск
прекрасно помню ваш тезис "никогда не мог понять, почему люди хотят устроиться на наземную работу" :-)))))))
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:00

А ми знову переїзджаємо... - правда, недалеко...

Тут нам кажуть, що є/утворився свій "мініБахмут" в нашому напрямку...

І ще кажуть, що десь в Запорізькій області, орки застосовують "нову" тактику бою!
Плотно криють артою нашу піхоту деякий час - а тим часом їхня піхота підходить впритул до нашої і "застають з ненацька"/застрибують в окопи/бліндажі до наших...
Кажуть, що одних взяли в полон, а десь - то просто вирізали... :twisted:
Коротше, треба бути дуже пильними!
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:07

  ЛАД написав:"Он вернул ошеломленного солдата русским. Украина называет это предательством.
Никто не знал, что делать с заблудшим русским летчиком, внезапно появившимся в оккупированном Херсоне. Случай выявил размытую грань между прагматизмом в зоне боевых действий и сотрудничеством с врагом. - https://www.nytimes.com/2022/12/03/world/europe/ukraine-kherson-treason.html.
Интересная статья (довольно большая). Речь идёт о мэре Херсона, го затрагивает актуальную для нас тему - кого можно считать коллаборантом.

Встречал, например, разъяснения (на высоком уровне), что врач, работавший в оккупации, не коллаборант - он выполнял клятву Гиппократа. А вот главврач - коллаборант. Недостаточно знаком с работой больницы/поликлиники. но вот сомневаюсь, что без главврача возможно организовать их работу.


Депутат Херсонської міської ради перейшов на бік окупантів, здавав росіянам інформацію про військових ЗСУ і навіть допомагав їм облаштуватися у місті. Місцевому депутатові вже офіційно оголосили підозру у державній зраді та помістили у СІЗО.

«Маючи доступ до відповідних документів, він збирав та передавав куратору – передставнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію, яка цікавила ворога», – повідомила прокуратура у четвер, 21 квітня.
https://zaxid.net/news/

НТ как всегда смотрится инфантильно

вопрос с вам: что вы пытались донести до форума давая отрывок из позорной статьи?

вы также можете рассматривать полицаев и гестапо во время оккупации как добропорядочных работников службы охраны порядка , которые охраняли режим (немецкий) в городах(селах), следили чтобы не проникли террористы (партизаны, разведчики/диверсанты), выявляли подпольщиков или сочувствующих (т.е. всем тем , чем занимался благородный рыцарь Карамалыков (американцы (если это реально они писали) настолько инфантильны, даже какого равина приплели)

ЛАД, вот у вас реально нет других проблем , как шарить по российским пабликам и находить там ссылки на конченые статьи (вы ведь не подписаны на НТ?)

поймайте корректировщика огня-наверняка он ваш(находиться в Харькове) и строчит в пророссийских пабликах :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:11

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Навіщо такому розумному йти найманим
я тоже всегда думал зачем физику ядерщику или пилоту Боинга идти работать по найму. Построил свою АЭС или купил Боинг и таксуй себе Москва Можайск
прекрасно помню ваш тезис "никогда не мог понять, почему люди хотят устроиться на наземную работу" :-)))))))

То ли дело киевский метрополитен. Романтика.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:12

  Starikan написав:
  budivelnik написав: А так як бути бідним в капсуспільстві соромно - то бідний і не лізе ні в політику ні в спроби змусити багатих з ним поділитись.

Про масові страйки в Британії чули?

Существенные перемены в обществе происходят, когда "низы не могут, верхи не хотят", история не знает исключений.
То есть, системное давление со стороны бедных классов является необходимым (хотя и недостаточным) условием общественного прогресса.

Допускаю, что в масштабах будивельныковского магазина может происходить по-другому, но исторической науке на это плевать.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:13

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:я тоже всегда думал зачем физику ядерщику или пилоту Боинга идти работать по найму. Построил свою АЭС или купил Боинг и таксуй себе Москва Можайск
прекрасно помню ваш тезис "никогда не мог понять, почему люди хотят устроиться на наземную работу" :-)))))))

То ли дело киевский метрополитен. Романтика.

Прошу пардона, телефон сделал автозамену.
Имел в виду "наЁмную", конечно же
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 09:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:орки застосовують "нову" тактику бою!
Плотно криють артою нашу піхоту деякий час - а тим часом їхня піхота підходить впритул до нашої і "застають з ненацька"/застрибують в окопи/бліндажі до наших...
Кажуть, що одних взяли в полон, а десь - то просто вирізали...


яка же це нова?
тактика ( навіть не Другої світової, і навіть не Першої світової) дуже стара, років 200-250
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