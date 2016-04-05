Додано: Пон 05 гру, 2022 09:07

ЛАД написав: "Он вернул ошеломленного солдата русским. Украина называет это предательством.

Никто не знал, что делать с заблудшим русским летчиком, внезапно появившимся в оккупированном Херсоне. Случай выявил размытую грань между прагматизмом в зоне боевых действий и сотрудничеством с врагом . - https://www.nytimes.com/2022/12/03/world/europe/ukraine-kherson-treason.html .

Интересная статья (довольно большая). Речь идёт о мэре Херсона, го затрагивает актуальную для нас тему - кого можно считать коллаборантом.



Встречал, например, разъяснения (на высоком уровне), что врач, работавший в оккупации, не коллаборант - он выполнял клятву Гиппократа. А вот главврач - коллаборант. Недостаточно знаком с работой больницы/поликлиники. но вот сомневаюсь, что без главврача возможно организовать их работу. Интересная статья (довольно большая). Речь идёт о мэре Херсона, го затрагивает актуальную для нас тему - кого можно считать коллаборантом.Встречал, например, разъяснения (на высоком уровне), что врач, работавший в оккупации, не коллаборант - он выполнял клятву Гиппократа. А вот главврач - коллаборант. Недостаточно знаком с работой больницы/поликлиники. но вот сомневаюсь, что без главврача возможно организовать их работу.

Депутат Херсонської міської ради перейшов на бік окупантів,. Місцевому депутатові вже офіційно оголосили підозру у державній зраді та помістили у СІЗО.«Маючи доступ до відповідних документів,України, а також іншу інформацію, яка цікавила ворога», – повідомила прокуратура у четвер, 21 квітня.НТ как всегда смотрится инфантильновопрос с вам: что вы пытались донести до форума давая отрывок из позорной статьи?вы также можете рассматривать полицаев и гестапо во время оккупации как добропорядочных работников службы охраны порядка , которые охраняли режим (немецкий) в городах(селах), следили чтобы не проникли террористы (партизаны, разведчики/диверсанты), выявляли подпольщиков или сочувствующих (т.е. всем тем , чем занимался благородный рыцарь Карамалыков (американцы (если это реально они писали) настолько инфантильны, даже какого равина приплели)ЛАД, вот, как шарить по российским пабликам и находить там ссылки на конченые статьи (вы ведь не подписаны на НТ?)поймайте корректировщика огня-наверняка он ваш(находиться в Харькове) и строчит в пророссийских пабликах