edvardd написав:⚡️⚡️Два російські стратегічні бомбардувальника Ту-95 суттєво пошкоджено в результаті удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-1", - росзмі. Саме з цього аеродрому запускали ракети під час масованих обстрілів України это 550 км... ⚡️⚡️Також повідомляють про вибухи бензовозу ще на одному російському аеродромі під Разанью
edvardd написав:⚡️⚡️Два російські стратегічні бомбардувальника Ту-95 суттєво пошкоджено в результаті удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-1", - росзмі. Саме з цього аеродрому запускали ракети під час масованих обстрілів України это 550 км...
Тут беспілотник впав на злітну смугу. +Двоє поранених.
edvardd написав:⚡️⚡️Також повідомляють про вибухи бензовозу ще на одному російському аеродромі під Разанью
А тут +троє загинули.
Мабуть, наш беспілотник вдало пройшов випробування
Puente написав:Це якесь ідеальне суспільство виходить ... Коли я був дуже молодий та ідеаліст , вірив в прекрасне майбутнє - то вважав , що людство рухається до нього двома шляхами ( типу по асимптоті ) - соціалістичним та капіталістичним . З різних сторін до однієї мети ... Якось воно так не виходить чомусь .
движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм. Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
Яка гарна маніпуляція в підтримку мертвої совкової системи... 1 Так , капіталізм йде шляхом підвищення соціальних стандартів...але не шляхом підвищення відсотків перерозподілу. 2 Тобто Вища соціальна захищеність населення відбувається не шляхом збирання (примусового) грошей в загальний казан , а шляхом збільшення відповідальності кожного окремого за СВОЄ ОСОБИСТЕ майбутнє. 3 Тобто Більше відклав - більше отримаєш в разі виходу на пенсію Ефективніше вклав - ще один варіант безбідного життя Неефективно вклав, або не відклав - поздоровляємо ти бомж..якому вмерти з голоду не дадуть, але й харчуватись будеш виключно за рахунок соцслужби ікрою..заморською кабачковою. 3 Хочеш краще медобслуговування - купуєш дорожчу медичну страховку...і тебе не гребе стан ринку соціальної медицини.
А так як бути бідним в капсуспільстві соромно - то бідний і не лізе ні в політику ні в спроби змусити багатих з ним поділитись.
Нажаль, не можна прокреслити чітку різницю саме так - бо рівень оподаткування ("відсоток перерозподілу") таки постійно зростає. Але це дає результат, на відміну від всіх відомих спроб "почати з соціялізму"
Дюрі-бачі написав:А за фіксовану зарплату звісно я завжди буду працювати на рівні трохи більше мінімальних вимог, щоб не звільнили
Таких робітників і звільняють в першу чергу, і ніякого зростання в них не буває - але це їх вибір. Якщо хочеться росту (професійного, кар'єрного, просто росту доходів) працівник пемшим має проявляти ініціятиву.
Його зняв учасник штурму російських позицій воїн 56-ї мотопіхотної бригади Сергій Шутьков. 5 вересня 16 бійців штурмового взводу та 6 бійців розвідроти 56-ї мотопіхотної бригади під командуванням сержанта Володимира Ангелуша отримали наказ штурмувати позиції росіян біля села Піски.
Ангелуш служив в "Азові", мав великий досвід, професіоналізм та лідерські якості, і він абсолютно все розумів з самого початку. Його взвод прикомандирували до іншого батальйону, і він висловив зауваження до плану атаки такої великої позиції одним взводом по відкритій місцевості, за підтримки всього двох БМП, але він отримав бойовий наказ і не став "пєтляти", а повів своїх бійців вперед.
Тому не дивуйтесь, що БМП після висадки десанту від'їхала кудись (екіпаж у цієї БМП героїчний, просто не було зв'язку та управління), що з бронетехнікою та штабом не було взаємодії (часу на відпрацювання злагодженості не знайшлось), що після знищення росіян у бліндажі не підійшли резерви для закріплення, що стріляв російський міномет, але його не подавила наша артилерія, що взагалі наші бійці не отримали вогневої підтримки і не було чим подавити один кулемет на фланзі, який розстріляв майже усю нашу групу (хоча у повітрі був наш безпілотник), що на місці атаки лежали тіла бійців іншої групи, яка загинула там напередодні (бо післяопераційний аналіз невдалої атаки не було зроблено)...
Я дивуюсь у цьому відео тільки тому, що наші воїни отримали наказ здійснити героїчний подвиг і вони свідомо пішли його виконувати, і вони дійшли до російського бліндажа, і знищили усіх росіян в ньому впритул, але ті, хто вжив, були змушені відходити, бо наявні у них боєприпаси швидко закінчились у контактному бою. Український герой Володимир Ангелуш і його бійці атакували неподавлену оборону противника і з 22 бійців у цій атаці до своїх повернулись лише 6.
Одним із тих хто повернувся після повної витрати усіх набоїв був автор цього вражаючого відео Сергій Шутьков. Коли я побачив це відео в інтернеті і зв'язався з Сергієм, ми зустрілись у мене на кухні та записали коротке інтерв'ю, і тепер це відео живе завдяки детальним поясненням Сергія. Ми домовитись більш повно поговорити у студії, але 16 жовтня Сергій раптово помер від коронавірусу у інфекційній лікарні Києва. Ми говорили з ним напредодні, це було неймовірно. Йому був лише 41 рік, у нього не залишилось дітей, і на згадку тільки ось це відео, яке неможливо забути.
Скоро я викладу відео з російського безпілотника, яке викладено в інтернеті, де видно, що противник не мав в тому місці багато сил, але отримав перевагу через більш якісне управління та зв'язок. Такі речі, треба розбирати детально, щоб зберегти пам'ять про наш героїчний час, віддати належне близьким та родичам українських героїв, і щоб робити висновки та почати впроваджувати післяопераційний аналіз в ЗСУ.
Українська армія має впровадити стандарт НАТО TC 25-20, який регламентує After action review - післяопераційний аналіз, щоб почати нарешті вчитись і цінувати життя величних героїв української нації. Джерело: https://censor.net/ua/b3384928
Успіх написав:А ми знову переїзджаємо... - правда, недалеко...
Тут нам кажуть, що є/утворився свій "мініБахмут" в нашому напрямку...
І ще кажуть, що десь в Запорізькій області, орки застосовують "нову" тактику бою! Плотно криють артою нашу піхоту деякий час - а тим часом їхня піхота підходить впритул до нашої і "застають з ненацька"/застрибують в окопи/бліндажі до наших... Кажуть, що одних взяли в полон, а десь - то просто вирізали... Коротше, треба бути дуже пильними!