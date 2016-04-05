edvardd написав:⚡️⚡️Два російські стратегічні бомбардувальника Ту-95 суттєво пошкоджено в результаті удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-1", - росзмі. Саме з цього аеродрому запускали ракети під час масованих обстрілів України это 550 км...
Тут беспілотник впав на злітну смугу. +Двоє поранених.
edvardd написав:⚡️⚡️Також повідомляють про вибухи бензовозу ще на одному російському аеродромі під Разанью
А тут +троє загинули.
Мабуть, наш беспілотник вдало пройшов випробування
там не беспилотник, судя по звуку ракета, скорость примерно 300 м/с...
Завтра, то есть, 5 декабря, начинает действовать двойная санкция на российскую нефть. ЕС ввел эмбарго плюс «семерка», ЕС и присоединившаяся к ним Австралия — еще и потолок цены на нефть в пределах 60 долларов за баррель. При этом уже через два месяца потолок может быть пересмотрен — во всяком случае, в середине января и затем каждые два месяца технический комитет будет рассматривать вопрос о параметрах этого коридора.
В России уже заявлено, что нефть не будет поставляться в страны, принявшие решение о присоединении к «коридору». Заявить просто, сложнее выглядит вопрос с последствиями, так как страны, которые теперь согласно заявлению не будут получать российскую нефть, ранее обеспечивали более 70 процентов всего экспорта нефти из России.
Заместить такие объемы на любом другом рынке невозможно. Уже не раз были озвучены главные проблемы: рынки «забиты», там всё поделено, переработчики выстроили свои технологические схемы под конкретные сорта нефти, и случайные партии, даже по низким ценам, серьезный бизнес не интересуют — дольше и дороже перестраивать технологические условия.
Кроме того - кризис. Значит, рынки не растут, что отражается на динамике спроса.
Еще одним узким местом является «невыстроенность» поставок. Проще говоря — в любой момент они могут прерваться, измениться, да что угодно. Строить свою работу на случайных факторах крупный бизнес не будет.
Ключевой фактор — инфраструктурная необеспеченность. Транспортное плечо увеличивается примерно на порядок, значит, потребуется в 10-20 раз больше мощностей для перевозки, чтобы компенсировать выпадение экспорта в страны, присоединившиеся к «потолку». Таких мощностей банально нет. Сообщается, что предположительно российские компании закупили порядка 100 старых танкеров, но этого все равно мало (по факту при столь радикально увеличившемся транспортном плече это эквивалент буквально 10 танкеров, которые ходят с российской нефтью сегодня). Плюс они старые — то есть, риск аварии или катастрофы такого судна существенно высокий. Будут ли желающие работать с такими поставками и такими рисками — вопрос открытый.
По всей видимости, к середине января (а 19 января — срок, до которого эмбарго и «потолок» еще не применяются к партиям, которые успеют закупить до сегодняшней полуночи) начнется крайне драматическое снижение российского экспорта нефти, измеряемое даже не одним, а несколькими миллионами баррелей в сутки. ОПЕК+ сегодня, несмотря на попытку испугать информацией о том, что будет принято решение о дополнительном снижении объемов добычи, решила оставить все «как есть» до февраля. В феврале участники сделки будут оценивать ситуацию на рынке как раз в свете катастрофы российской нефтяной отрасли. Тогда и будет принято решение: увеличивать, сокращать добычу или продолжить добывать на прежнем уровне. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6330
Успіх написав:орки застосовують "нову" тактику бою! Плотно криють артою нашу піхоту деякий час - а тим часом їхня піхота підходить впритул до нашої і "застають з ненацька"/застрибують в окопи/бліндажі до наших... Кажуть, що одних взяли в полон, а десь - то просто вирізали...
яка же це нова? тактика ( навіть не Другої світової, і навіть не Першої світової) дуже стара, років 200-250
Завтра, то есть, 5 декабря, начинает действовать двойная санкция на российскую нефть. ЕС ввел эмбарго плюс «семерка», ЕС и присоединившаяся к ним Австралия — еще и потолок цены на нефть в пределах 60 долларов за баррель. При этом уже через два месяца потолок может быть пересмотрен — во всяком случае, в середине января и затем каждые два месяца технический комитет будет рассматривать вопрос о параметрах этого коридора.
В России уже заявлено, что нефть не будет поставляться в страны, принявшие решение о присоединении к «коридору». Заявить просто, сложнее выглядит вопрос с последствиями, так как страны, которые теперь согласно заявлению не будут получать российскую нефть, ранее обеспечивали более 70 процентов всего экспорта нефти из России.
Заместить такие объемы на любом другом рынке невозможно. Уже не раз были озвучены главные проблемы: рынки «забиты», там всё поделено, переработчики выстроили свои технологические схемы под конкретные сорта нефти, и случайные партии, даже по низким ценам, серьезный бизнес не интересуют — дольше и дороже перестраивать технологические условия.
Кроме того - кризис. Значит, рынки не растут, что отражается на динамике спроса.
Еще одним узким местом является «невыстроенность» поставок. Проще говоря — в любой момент они могут прерваться, измениться, да что угодно. Строить свою работу на случайных факторах крупный бизнес не будет.
Ключевой фактор — инфраструктурная необеспеченность. Транспортное плечо увеличивается примерно на порядок, значит, потребуется в 10-20 раз больше мощностей для перевозки, чтобы компенсировать выпадение экспорта в страны, присоединившиеся к «потолку». Таких мощностей банально нет. Сообщается, что предположительно российские компании закупили порядка 100 старых танкеров, но этого все равно мало (по факту при столь радикально увеличившемся транспортном плече это эквивалент буквально 10 танкеров, которые ходят с российской нефтью сегодня). Плюс они старые — то есть, риск аварии или катастрофы такого судна существенно высокий. Будут ли желающие работать с такими поставками и такими рисками — вопрос открытый.
По всей видимости, к середине января (а 19 января — срок, до которого эмбарго и «потолок» еще не применяются к партиям, которые успеют закупить до сегодняшней полуночи) начнется крайне драматическое снижение российского экспорта нефти, измеряемое даже не одним, а несколькими миллионами баррелей в сутки. ОПЕК+ сегодня, несмотря на попытку испугать информацией о том, что будет принято решение о дополнительном снижении объемов добычи, решила оставить все «как есть» до февраля. В феврале участники сделки будут оценивать ситуацию на рынке как раз в свете катастрофы российской нефтяной отрасли. Тогда и будет принято решение: увеличивать, сокращать добычу или продолжить добывать на прежнем уровне. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6330
juristkostya написав:движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм. Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
Яка гарна маніпуляція в підтримку мертвої совкової системи... 1 Так , капіталізм йде шляхом підвищення соціальних стандартів...але не шляхом підвищення відсотків перерозподілу. 2 Тобто Вища соціальна захищеність населення відбувається не шляхом збирання (примусового) грошей в загальний казан , а шляхом збільшення відповідальності кожного окремого за СВОЄ ОСОБИСТЕ майбутнє. 3 Тобто Більше відклав - більше отримаєш в разі виходу на пенсію Ефективніше вклав - ще один варіант безбідного життя Неефективно вклав, або не відклав - поздоровляємо ти бомж..якому вмерти з голоду не дадуть, але й харчуватись будеш виключно за рахунок соцслужби ікрою..заморською кабачковою. 3 Хочеш краще медобслуговування - купуєш дорожчу медичну страховку...і тебе не гребе стан ринку соціальної медицини.
А так як бути бідним в капсуспільстві соромно - то бідний і не лізе ні в політику ні в спроби змусити багатих з ним поділитись.
Нажаль, не можна прокреслити чітку різницю саме так - бо рівень оподаткування ("відсоток перерозподілу") таки постійно зростає. Але це дає результат, на відміну від всіх відомих спроб "почати з соціялізму"
базой всегда является уровень производительных сил. В начале 20 века он был явно недостаточен, поэтому попытки Ленина/Гитлера/Муссолини выродились в те или иные формы военной диктатуры. К концу 20 века возможности производства стали заметно другими - отсюда и появление вполне успешных моделей социализма (в первую очередь, скандинавского).
Короткий вывод: общественное развитие не может "перепрыгивать" через этапы. Сначала развитой капитализм, затем (при некотором сочетании дополнительных условий) социализм.
juristkostya написав:К концу 20 века возможности производства стали заметно другими
Дичающая на глазах Россия Путина, где украдено всё, не в состоянии создавать современные технологии — ни в мирной жизни, ни в немирной. Поэтому она еще способна эксплуатировать наследство предыдущей высокоразвитой цивилизации, как индейцы Северной Америки смогли вооружиться ружьями. Но производить ружья, порох и пули индейцы не могли. Почему и проиграли войну с белым человеком, оставив после себя только культуру вестернов и книг вроде «Последнего могиканина». Где белые великодушно позволили себе упомянуть о героизме побежденного противника. В нашем случае никакого великодушия проявлено не будет — к ворам у нормальных людей отношение всегда было брезгливым.
Ссылку не даю (вы этого автора не любите)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:К концу 20 века возможности производства стали заметно другими
но и наемный труд стал менее востребован, воду, кофе, шоколадки продают автоматы, полы пылесосят роботы.
Поэтому, все слышнее становятся разговоры о "базовом доходе". То есть, пока будивельнык на своем хуторском уровне рассказывает, как надо жить, самые развитые общества постепенно переходят даже не к социализму, а к коммунизму. Интересный эксперимент, будем наблюдать, к чему это приведет.
juristkostya написав:К концу 20 века возможности производства стали заметно другими
Дичающая на глазах Россия Путина, где украдено всё, не в состоянии создавать современные технологии — ни в мирной жизни, ни в немирной. Поэтому она еще способна эксплуатировать наследство предыдущей высокоразвитой цивилизации, как индейцы Северной Америки смогли вооружиться ружьями. Но производить ружья, порох и пули индейцы не могли. Почему и проиграли войну с белым человеком, оставив после себя только культуру вестернов и книг вроде «Последнего могиканина». Где белые великодушно позволили себе упомянуть о героизме побежденного противника. В нашем случае никакого великодушия проявлено не будет — к ворам у нормальных людей отношение всегда было брезгливым.
Ссылку не даю (вы этого автора не любите)
Автор как автор. Типичный российский имперец, каких много, хотя, конечно, относительно неплохо подклваный.