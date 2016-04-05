Завтра, то есть, 5 декабря, начинает действовать двойная санкция на российскую нефть. ЕС ввел эмбарго плюс «семерка», ЕС и присоединившаяся к ним Австралия — еще и потолок цены на нефть в пределах 60 долларов за баррель. При этом уже через два месяца потолок может быть пересмотрен — во всяком случае, в середине января и затем каждые два месяца технический комитет будет рассматривать вопрос о параметрах этого коридора.В России уже заявлено, что нефть не будет поставляться в страны, принявшие решение о присоединении к «коридору». Заявить просто, сложнее выглядит вопрос с последствиями, так как страны, которые теперь согласно заявлению не будут получать российскую нефть, ранее обеспечивали более 70 процентов всего экспорта нефти из России.Заместить такие объемы на любом другом рынке невозможно. Уже не раз были озвучены главные проблемы: рынки «забиты», там всё поделено, переработчики выстроили свои технологические схемы под конкретные сорта нефти, и случайные партии, даже по низким ценам, серьезный бизнес не интересуют — дольше и дороже перестраивать технологические условия.Кроме того - кризис. Значит, рынки не растут, что отражается на динамике спроса.Еще одним узким местом является «невыстроенность» поставок. Проще говоря — в любой момент они могут прерваться, измениться, да что угодно. Строить свою работу на случайных факторах крупный бизнес не будет.Ключевой фактор — инфраструктурная необеспеченность. Транспортное плечо увеличивается примерно на порядок, значит, потребуется в 10-20 раз больше мощностей для перевозки, чтобы компенсировать выпадение экспорта в страны, присоединившиеся к «потолку». Таких мощностей банально нет. Сообщается, что предположительно российские компании закупили порядка 100 старых танкеров, но этого все равно мало (по факту при столь радикально увеличившемся транспортном плече это эквивалент буквально 10 танкеров, которые ходят с российской нефтью сегодня). Плюс они старые — то есть, риск аварии или катастрофы такого судна существенно высокий. Будут ли желающие работать с такими поставками и такими рисками — вопрос открытый.По всей видимости, к середине января (а 19 января — срок, до которого эмбарго и «потолок» еще не применяются к партиям, которые успеют закупить до сегодняшней полуночи) начнется крайне драматическое снижение российского экспорта нефти, измеряемое даже не одним, а несколькими миллионами баррелей в сутки. ОПЕК+ сегодня, несмотря на попытку испугать информацией о том, что будет принято решение о дополнительном снижении объемов добычи, решила оставить все «как есть» до февраля. В феврале участники сделки будут оценивать ситуацию на рынке как раз в свете катастрофы российской нефтяной отрасли. Тогда и будет принято решение: увеличивать, сокращать добычу или продолжить добывать на прежнем уровне.