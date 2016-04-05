RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2891289228932894>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:01

  fler написав:
  edvardd написав:⚡️⚡️Два російські стратегічні бомбардувальника Ту-95 суттєво пошкоджено в результаті удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-1", - росзмі.
Саме з цього аеродрому запускали ракети під час масованих обстрілів України
это 550 км...


Тут беспілотник впав на злітну смугу. +Двоє поранених.
  edvardd написав:⚡️⚡️Також повідомляють про вибухи бензовозу ще на одному російському аеродромі під Разанью

А тут +троє загинули.

Мабуть, наш беспілотник вдало пройшов випробування :roll:

там не беспилотник, судя по звуку ракета, скорость примерно 300 м/с...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8109
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:02

Завтра, то есть, 5 декабря, начинает действовать двойная санкция на российскую нефть. ЕС ввел эмбарго плюс «семерка», ЕС и присоединившаяся к ним Австралия — еще и потолок цены на нефть в пределах 60 долларов за баррель. При этом уже через два месяца потолок может быть пересмотрен — во всяком случае, в середине января и затем каждые два месяца технический комитет будет рассматривать вопрос о параметрах этого коридора.

В России уже заявлено, что нефть не будет поставляться в страны, принявшие решение о присоединении к «коридору». Заявить просто, сложнее выглядит вопрос с последствиями, так как страны, которые теперь согласно заявлению не будут получать российскую нефть, ранее обеспечивали более 70 процентов всего экспорта нефти из России.

Заместить такие объемы на любом другом рынке невозможно. Уже не раз были озвучены главные проблемы: рынки «забиты», там всё поделено, переработчики выстроили свои технологические схемы под конкретные сорта нефти, и случайные партии, даже по низким ценам, серьезный бизнес не интересуют — дольше и дороже перестраивать технологические условия.

Кроме того - кризис. Значит, рынки не растут, что отражается на динамике спроса.

Еще одним узким местом является «невыстроенность» поставок. Проще говоря — в любой момент они могут прерваться, измениться, да что угодно. Строить свою работу на случайных факторах крупный бизнес не будет.

Ключевой фактор — инфраструктурная необеспеченность. Транспортное плечо увеличивается примерно на порядок, значит, потребуется в 10-20 раз больше мощностей для перевозки, чтобы компенсировать выпадение экспорта в страны, присоединившиеся к «потолку». Таких мощностей банально нет. Сообщается, что предположительно российские компании закупили порядка 100 старых танкеров, но этого все равно мало (по факту при столь радикально увеличившемся транспортном плече это эквивалент буквально 10 танкеров, которые ходят с российской нефтью сегодня). Плюс они старые — то есть, риск аварии или катастрофы такого судна существенно высокий. Будут ли желающие работать с такими поставками и такими рисками — вопрос открытый.

По всей видимости, к середине января (а 19 января — срок, до которого эмбарго и «потолок» еще не применяются к партиям, которые успеют закупить до сегодняшней полуночи) начнется крайне драматическое снижение российского экспорта нефти, измеряемое даже не одним, а несколькими миллионами баррелей в сутки. ОПЕК+ сегодня, несмотря на попытку испугать информацией о том, что будет принято решение о дополнительном снижении объемов добычи, решила оставить все «как есть» до февраля. В феврале участники сделки будут оценивать ситуацию на рынке как раз в свете катастрофы российской нефтяной отрасли. Тогда и будет принято решение: увеличивать, сокращать добычу или продолжить добывать на прежнем уровне.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6330
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15346
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:03

  prodigy написав:
  Успіх написав:орки застосовують "нову" тактику бою!
Плотно криють артою нашу піхоту деякий час - а тим часом їхня піхота підходить впритул до нашої і "застають з ненацька"/застрибують в окопи/бліндажі до наших...
Кажуть, що одних взяли в полон, а десь - то просто вирізали...


яка же це нова?
тактика ( навіть не Другої світової, і навіть не Першої світової) дуже стара, років 200-250

Так я слово "нова" взяв у лапки ж☝️
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4142
З нами з: 18.03.21
Подякував: 169 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:04

  vitaliian написав:
Завтра, то есть, 5 декабря, начинает действовать двойная санкция на российскую нефть. ЕС ввел эмбарго плюс «семерка», ЕС и присоединившаяся к ним Австралия — еще и потолок цены на нефть в пределах 60 долларов за баррель. При этом уже через два месяца потолок может быть пересмотрен — во всяком случае, в середине января и затем каждые два месяца технический комитет будет рассматривать вопрос о параметрах этого коридора.

В России уже заявлено, что нефть не будет поставляться в страны, принявшие решение о присоединении к «коридору». Заявить просто, сложнее выглядит вопрос с последствиями, так как страны, которые теперь согласно заявлению не будут получать российскую нефть, ранее обеспечивали более 70 процентов всего экспорта нефти из России.

Заместить такие объемы на любом другом рынке невозможно. Уже не раз были озвучены главные проблемы: рынки «забиты», там всё поделено, переработчики выстроили свои технологические схемы под конкретные сорта нефти, и случайные партии, даже по низким ценам, серьезный бизнес не интересуют — дольше и дороже перестраивать технологические условия.

Кроме того - кризис. Значит, рынки не растут, что отражается на динамике спроса.

Еще одним узким местом является «невыстроенность» поставок. Проще говоря — в любой момент они могут прерваться, измениться, да что угодно. Строить свою работу на случайных факторах крупный бизнес не будет.

Ключевой фактор — инфраструктурная необеспеченность. Транспортное плечо увеличивается примерно на порядок, значит, потребуется в 10-20 раз больше мощностей для перевозки, чтобы компенсировать выпадение экспорта в страны, присоединившиеся к «потолку». Таких мощностей банально нет. Сообщается, что предположительно российские компании закупили порядка 100 старых танкеров, но этого все равно мало (по факту при столь радикально увеличившемся транспортном плече это эквивалент буквально 10 танкеров, которые ходят с российской нефтью сегодня). Плюс они старые — то есть, риск аварии или катастрофы такого судна существенно высокий. Будут ли желающие работать с такими поставками и такими рисками — вопрос открытый.

По всей видимости, к середине января (а 19 января — срок, до которого эмбарго и «потолок» еще не применяются к партиям, которые успеют закупить до сегодняшней полуночи) начнется крайне драматическое снижение российского экспорта нефти, измеряемое даже не одним, а несколькими миллионами баррелей в сутки. ОПЕК+ сегодня, несмотря на попытку испугать информацией о том, что будет принято решение о дополнительном снижении объемов добычи, решила оставить все «как есть» до февраля. В феврале участники сделки будут оценивать ситуацию на рынке как раз в свете катастрофы российской нефтяной отрасли. Тогда и будет принято решение: увеличивать, сокращать добычу или продолжить добывать на прежнем уровне.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6330

итого минус 30% бюджета роиси
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8109
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:07

  Faceless написав:
budivelnik написав:
  juristkostya написав:движение идёт с одной стороны. Сначала капитализм, затем, по мере повышения эффективности производства, становится объективно возможен социализм.
Именно это мы и наблюдаем в западном мире: от дикого капитализма а-ля американский дикий запад все постепенно дрейфуют в сторону все бОльшего соц обеспечения.
Яка гарна маніпуляція в підтримку мертвої совкової системи...
1 Так , капіталізм йде шляхом підвищення соціальних стандартів...але не шляхом підвищення відсотків перерозподілу.
2 Тобто
Вища соціальна захищеність населення відбувається не шляхом збирання (примусового) грошей в загальний казан , а шляхом збільшення відповідальності кожного окремого за СВОЄ ОСОБИСТЕ майбутнє.
3 Тобто
Більше відклав - більше отримаєш в разі виходу на пенсію
Ефективніше вклав - ще один варіант безбідного життя
Неефективно вклав, або не відклав - поздоровляємо ти бомж..якому вмерти з голоду не дадуть, але й харчуватись будеш виключно за рахунок соцслужби ікрою..заморською кабачковою.
3 Хочеш краще медобслуговування - купуєш дорожчу медичну страховку...і тебе не гребе стан ринку соціальної медицини.

А так як бути бідним в капсуспільстві соромно - то бідний і не лізе ні в політику ні в спроби змусити багатих з ним поділитись.
Нажаль, не можна прокреслити чітку різницю саме так - бо рівень оподаткування ("відсоток перерозподілу") таки постійно зростає. Але це дає результат, на відміну від всіх відомих спроб "почати з соціялізму"
базой всегда является уровень производительных сил. В начале 20 века он был явно недостаточен, поэтому попытки Ленина/Гитлера/Муссолини выродились в те или иные формы военной диктатуры.
К концу 20 века возможности производства стали заметно другими - отсюда и появление вполне успешных моделей социализма (в первую очередь, скандинавского).

Короткий вывод: общественное развитие не может "перепрыгивать" через этапы. Сначала развитой капитализм, затем (при некотором сочетании дополнительных условий) социализм.
juristkostya
 
Повідомлень: 5255
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:10

  juristkostya написав:К концу 20 века возможности производства стали заметно другими
Дичающая на глазах Россия Путина, где украдено всё, не в состоянии создавать современные технологии — ни в мирной жизни, ни в немирной. Поэтому она еще способна эксплуатировать наследство предыдущей высокоразвитой цивилизации, как индейцы Северной Америки смогли вооружиться ружьями. Но производить ружья, порох и пули индейцы не могли. Почему и проиграли войну с белым человеком, оставив после себя только культуру вестернов и книг вроде «Последнего могиканина». Где белые великодушно позволили себе упомянуть о героизме побежденного противника. В нашем случае никакого великодушия проявлено не будет — к ворам у нормальных людей отношение всегда было брезгливым.

Ссылку не даю (вы этого автора не любите)
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15346
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:14

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:К концу 20 века возможности производства стали заметно другими
но и наемный труд стал менее востребован, воду, кофе, шоколадки продают автоматы, полы пылесосят роботы.

Поэтому, все слышнее становятся разговоры о "базовом доходе".
То есть, пока будивельнык на своем хуторском уровне рассказывает, как надо жить, самые развитые общества постепенно переходят даже не к социализму, а к коммунизму. Интересный эксперимент, будем наблюдать, к чему это приведет.
juristkostya
 
Повідомлень: 5255
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:15

  juristkostya написав:Интересный эксперимент, будем наблюдать, к чему это приведет.
к тому что кофе в европах будут варить африканцы и не за "базовый доход", а за миску риса. Базовый доход возможен для золотого миллиарда. Остальным светит рабский труд и бесправие.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15346
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:17

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:К концу 20 века возможности производства стали заметно другими
Дичающая на глазах Россия Путина, где украдено всё, не в состоянии создавать современные технологии — ни в мирной жизни, ни в немирной. Поэтому она еще способна эксплуатировать наследство предыдущей высокоразвитой цивилизации, как индейцы Северной Америки смогли вооружиться ружьями. Но производить ружья, порох и пули индейцы не могли. Почему и проиграли войну с белым человеком, оставив после себя только культуру вестернов и книг вроде «Последнего могиканина». Где белые великодушно позволили себе упомянуть о героизме побежденного противника. В нашем случае никакого великодушия проявлено не будет — к ворам у нормальных людей отношение всегда было брезгливым.

Ссылку не даю (вы этого автора не любите)

Автор как автор. Типичный российский имперец, каких много, хотя, конечно, относительно неплохо подклваный.
juristkostya
 
Повідомлень: 5255
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:19

  juristkostya написав:Автор как автор
сало як сало.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15346
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2891289228932894>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, vitaliian, Water і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108540
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474020
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4321
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2338)
05.12.2022 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.