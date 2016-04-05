juristkostya написав:Нам рано, нам ещё лет 100 капитализм строить.
аккуратно выскажусь, но не надеюсь что вы меня поймёте.
Эра капитализма прошла, крупные заводы построены, природные богатства приватизированы и распределены. Времена когда в одной отдельно взятой стране что то там строили тоже прошли. Исключение - северная Корея.
Глобализация. У каждой страны на шарике есть какая то своя функция. Мы конечно можем строить капитализм или колхозный феодализм, это ничего не меняет, потому что Украина - часть глобальных экономических процессов. О чем забывает ЛАД в своих экономических стенаниях. Ничего нового, что не построено до сих пор, построено не будет.
Это как отдельно взятый цех металлургического комбината возмется выращивать огурцы. В теории возможно, на практике оно будет дотационное или нерентабельное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 10:34, всього редагувалось 4 разів.
juristkostya написав:Интересный эксперимент, будем наблюдать, к чему это приведет.
к тому что кофе в европах будут варить африканцы и не за "базовый доход", а за миску риса. Базовый доход возможен для золотого миллиарда. Остальным светит рабский труд и бесправие.
Не будуть. Чому? Не дадуть працювать задарма. Або зовсім не працюєш, або за нормальні гроші.
Там на рахунок ціни електрики хтось, IMHO Denik, казав такогонеможебуть шоб ціна електрики була нижча, ніж її доставка. Додам ще зради. Ціна самої електрики може бути вища, ніж у ваших сусідів, якщо ви купляєте сонячну, гідро або енергію вітра, а сусід у АЕС. I споживання такої електрики з нульовим викидом СО2 це вважається круто.
yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість
Сподіваються чи ні, але ППО працює. Якщо ще пара вертольотів змогла залетіти на 50-100 км, деколи безпілотники залітають на кількасот км, то 700 км до Енгельса виглядає нереальною задачею...
juristkostya написав:Нам рано, нам ещё лет 100 капитализм строить.
аккуратно выскажусь, но не надеюсь что вы меня поймёте.
Эра капитализма прошла, крупные заводы построены, природные богатства приватизированы и распределены. Времена когда в одной отдельно взятой стране что то там строили тоже прошли. Исключение - северная Корея.
Глобализация. У каждой страны на шарике есть какая то своя функция. Мы конечно можем строить капитализм или колхозный феодализм, это ничего не меняет, потому что Украина - часть глобальных экономических процессов. Это как отдельно взятый цех металлургического комбината будет выращивать фикусы.
прямо сейчас на наших глазах происходит расчистка гигантской стройплощадки. Ближайшие лет 20 мы сможем строить самые классические, ортодоксальные капиталистические отношения. А там посмотрим, понятно, что дословно повторять путь западной Европы 50-70-х годов мы не будем, но что-то близкое будет.