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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2891289228932894
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:20

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Интересный эксперимент, будем наблюдать, к чему это приведет.
к тому что кофе в европах будут варить африканцы и не за "базовый доход", а за миску риса. Базовый доход возможен для золотого миллиарда. Остальным светит рабский труд и бесправие.

Посмотрим. Сейчас рано что-то утверждать.
Одно знаю точно: слава богу, что этот эксперимент ставим не мы. Нам рано, нам ещё лет 100 капитализм строить.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:28

  juristkostya написав:Нам рано, нам ещё лет 100 капитализм строить.
аккуратно выскажусь, но не надеюсь что вы меня поймёте.

Эра капитализма прошла, крупные заводы построены, природные богатства приватизированы и распределены. Времена когда в одной отдельно взятой стране что то там строили тоже прошли. Исключение - северная Корея.

Глобализация. У каждой страны на шарике есть какая то своя функция. Мы конечно можем строить капитализм или колхозный феодализм, это ничего не меняет, потому что Украина - часть глобальных экономических процессов. О чем забывает ЛАД в своих экономических стенаниях. Ничего нового, что не построено до сих пор, построено не будет.

Это как отдельно взятый цех металлургического комбината возмется выращивать огурцы. В теории возможно, на практике оно будет дотационное или нерентабельное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 10:34, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:30

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Интересный эксперимент, будем наблюдать, к чему это приведет.
к тому что кофе в европах будут варить африканцы и не за "базовый доход", а за миску риса. Базовый доход возможен для золотого миллиарда. Остальным светит рабский труд и бесправие.

Не будуть. Чому? Не дадуть працювать задарма. Або зовсім не працюєш, або за нормальні гроші.

Там на рахунок ціни електрики хтось, IMHO Denik, казав такогонеможебуть шоб ціна електрики була нижча, ніж її доставка. Додам ще зради. Ціна самої електрики може бути вища, ніж у ваших сусідів, якщо ви купляєте сонячну, гідро або енергію вітра, а сусід у АЕС. I споживання такої електрики з нульовим викидом СО2 це вважається круто.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:32

  sashaqbl написав:
  yama написав:Хто підкаже чому ВСУ не можемо зробити зухвалу вилазку з 5-6 винищувачі чи\і бомбардувальників (міг29 чи СУ) до аеропорту де росія тримая єсвої ТУшки і рознести це все ракетами повітря земля, або бомбами. Оскільки москалі не сподіваються на таку зухвалість

Сподіваються чи ні, але ППО працює. Якщо ще пара вертольотів змогла залетіти на 50-100 км, деколи безпілотники залітають на кількасот км, то 700 км до Енгельса виглядає нереальною задачею...

https://youtu.be/qlkye_H1zcQ
не такою вже і не реальною , мінус два ТУ-95 у москалів !
слава ЗСУ
https://glavcom.ua/world/observe/u-sara ... 93382.html
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:33

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Нам рано, нам ещё лет 100 капитализм строить.
аккуратно выскажусь, но не надеюсь что вы меня поймёте.

Эра капитализма прошла, крупные заводы построены, природные богатства приватизированы и распределены. Времена когда в одной отдельно взятой стране что то там строили тоже прошли. Исключение - северная Корея.

Глобализация. У каждой страны на шарике есть какая то своя функция. Мы конечно можем строить капитализм или колхозный феодализм, это ничего не меняет, потому что Украина - часть глобальных экономических процессов. Это как отдельно взятый цех металлургического комбината будет выращивать фикусы.
прямо сейчас на наших глазах происходит расчистка гигантской стройплощадки. Ближайшие лет 20 мы сможем строить самые классические, ортодоксальные капиталистические отношения. А там посмотрим, понятно, что дословно повторять путь западной Европы 50-70-х годов мы не будем, но что-то близкое будет.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Адекватних? ЛАДу підспівуєте? "Хароших руських" замінили на "адекватних"?

Вириваєте слова з контексту.
  Denik написав:адекватні російські полонені офіцери

Те що в нього сліди пропаганди на всю голову - то ясно. А от як офіцер, те що він розповідає - адекватно.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:39

  vitaliian написав:Генерал вангует новые удары по крымскому мосту

Этот же генерал на днях писал, что пыня поскользнулся на лестнице и во время падения насрал себе в штаны.
Этот канал ведут явно студенты и уровень контента неуклонно падает, выдохлись
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:39

  juristkostya написав:Ближайшие лет 20 мы сможем строить самые классические, ортодоксальные капиталистические отношения
вам наверное не известно, что любые инвестиции должны быть обеспечены гарантиями. Пока что у нас гарантия только одна - война с рф
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 10:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:40

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Ближайшие лет 20 мы сможем строить самые классические, ортодоксальные капиталистические отношения
вам наверное не известно, что любые инвестиции должны быть обеспечены гарантиями. Пока что у нас гарантия только одна - война с рф

Лучше внешнего управления только внешнее управление. Очень в него верю
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 10:43

  juristkostya написав:Лучше внешнего управления только внешнее управление. Очень в него верю
как раз за внешнее управление идёт война. Один плешивый обосрышь хочет нами поуправлять.
  juristkostya написав:прямо сейчас на наших глазах происходит расчистка гигантской стройплощадки


vitaliian
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