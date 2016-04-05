Додано: Пон 05 гру, 2022 11:51

Як нам переламати хребет московії -- питання, що цікавить безліч людей в усьому світі. І це зрозуміло, бо з переламаним хребтом вони більше не створюватимуть купи проблем. В ідеалі -- може почнуть читати книги. Хай навіть і свої, гнилотні. Або ж традиційно пиячитимуть. Втім, всім вже буде байдуже.



Але питання не таке просте, як може здатись на перший погляд. Передусім тому, що наразі неясно, чи ж він існує, отой здогадний, гіпотетичний хребет! Багато ознак вказують, що все оте одоробало, вся ракова пухлина на Землі -- якась безхребетна... Погодьтесь, що переламати те чого й нема -- то далеко не просте, не тривіальне завдання...



Втім, пробувати таки треба.



І, можливо, краще було би це робити руками самих москвинів. Їм буде простіше намацати в тому всьому багні залишки хребта і здати його в брухт. За пляшку.

Але треба враховувати, що ідея прямого бунту для москвинів ще страшніша, мабуть, аніж, напр., для [колишніх] білорусів. Отже, потрібна якась хитрість.

От, напр., якщо вкинути в те болото думки, що по залізничних коліях приїдуть "бєндєровци", і підкріпити це незначними інвестиціями в пункти приймання брухту -- то вони самі розберуть, поріжуть, і здадуть ті колії. Якщо натякнути, що нафтобазу підірвуть -- то самі все вичерпають і сховають по гаражах. А потім і підірвуть -- приховати сліди розкрадання. І т.д.

Особливо активним особам, якщо вони ще й мають українське коріння (Кубань, Поволжя) -- можна пообіцяти укр.громадянство.

А якщо десь там, в "странє широкай..." і досі живуть громадяни України (кілька мільйончиків?, мдя...) -- то навпаки, позбавляти їх громадянства, дистанційно, з єдиною умовою його повернення -- якщо зроблять там щось суттєво корисне і матимуть потім фото-відео докази.

В ідеалі московія ще й бамкне по цих ДРГ ядрьоною бомбою. ±123км... Похибочка. На своїй території -- несуттєва. Типу хай бояться надалі.

Отак, зовсім незначними інвестиціями, як мені здається, можна було би повернути їх всіх у середньовіччя. І там і залишити. Назавжди... Все, як і хотіли.