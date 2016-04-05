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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 гру, 2022 10:57
budivelnik написав: vitaliian написав: budivelnik написав:
Навіщо такому розумному йти найманим
я тоже всегда думал зачем физику ядерщику или пилоту Боинга идти работать по найму. Построил свою АЭС или купил Боинг и таксуй себе Москва Можайск
Пілот Боїнга або фізик -ядерник - отримує разів в 10 більше від мене..
А от фантазер який керував Боїнгом тільки в літалці, або студент який закінчив фізичний факультет за гроші від проданої мамою корови - будуть бомжами ..поки самі не признають що ЇХ фантазії до успішності Їх не приведуть...
Точно так само й хірурги ,вчителі і так далі.
І останнє
В нас
600 000 вчителів
400 000 лікарів
1 000 000 чиновників всіх мастей
12 000 000 працюючих
і всього 500 000 більш менш успішних підприємців....
Чи можуть 500 000 - зробити 14 000 000 щасливими і багатими?
Відповідь ні
А от як мінімум 5 000 000 з тих 14 000 000 - при бажанні можуть самостійно своє життя покращити , не чекаючи поки в країні зникне корупція і запанують абсолютно правильні Закони.
У 90-х майже кожен учитель, ликар, всл и т.д. став пидприэцем...
И чомусь)) их килькисть зменшилася ... до видповидного об эму ринку.
Справа не у власних бажаннях-то.
А в об эктивних законах ринку!
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:02
detroytred написав:
Справа не у власних бажаннях-то.
А в об эктивних законах ринку!
рынок это люди с их хотелками. Законы рынка в отличии от законы физики - надуманы. Если чьи то хотелки слишком большие, начинается борьба за место под солнцем и ресурсы. Выигрывает которую тот кто сильнее, проворнее, хитрее или умнее. Вот вам и все законы рынка. На Западе ресурсы давно поделены и закреплены законодательно. "Капитализм построен".
После развала СССР пуйло решил провести ревизию декоммунизации, исходя из своего понимания справедливости, поэтому идёт война.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:11
vitaliian написав:
На Западе ресурсы давно поделены и закреплены законодательно. "Капитализм построен".
ну, это сильное упрощение. Да, условные "Кока-Кола" и "Дженерал Моторз" не исчезли и вряд ли исчезнут, но перераспределение ресурсов в пользу более современных направления бизнеса (Амазон, Фейсбук, Спейс-Экс) происходит постоянно. Очевидно, так будет происходить и в будущем по мере технического прогресса.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:18
juristkostya написав: vitaliian написав:
На Западе ресурсы давно поделены и закреплены законодательно. "Капитализм построен".
ну, это сильное упрощение. Да, условные "Кока-Кола" и "Дженерал Моторз" не исчезли и вряд ли исчезнут, но перераспределение ресурсов в пользу более современных направления бизнеса (Амазон, Фейсбук, Спейс-Экс) происходит постоянно. Очевидно, так будет происходить и в будущем по мере технического прогресса.
потому что идёт эмиссия и у кока колы явно никто не отбирает капитализацию в пользу Эпл или Теслы. Отбирают неявно, через инфляцию, но медленно и почти незаметно..
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:29
vitaliian написав: detroytred написав:
Справа не у власних бажаннях-то.
А в об эктивних законах ринку!
рынок это люди с их хотелками. Законы рынка в отличии от законы физики - надуманы. Если чьи то хотелки слишком большие, начинается борьба за место под солнцем и ресурсы. Выигрывает которую тот кто сильнее, проворнее, хитрее или умнее. Вот вам и все законы рынка. На Западе ресурсы давно поделены и закреплены законодательно. "Капитализм построен".
После развала СССР пуйло решил провести ревизию декоммунизации, исходя из своего понимания справедливости, поэтому идёт война.
Саме так.
От тильки ци хотелки в людей виникають не з повитря, а пид впливом саме отих об'эктивних законив.
Один з яких - це обмеженисть попиту.
Попит обмежений...
И як би не хотили люди, а з ринку в яркости пидприэмцив вони вилетять ... назад в найманих робитникив, вчителив, ликарив и т.д.
Эксперт МВФ колись читко вказав -- об'ем ринку...
Коротше: поки Будивельник не розшириться..., навить нехай на вихид торговли своим "хлибом" з поляками, нимцями, до тоди килькисть инших пидприэмцив в Неньци не збильшиться.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:36
vitaliian написав:
потому что идёт эмиссия и у кока колы явно никто не отбирает капитализацию в пользу Эпл или Теслы.
смысл в другом: хотя люди и не перестали есть и одеваться, но на рынке появились продукты принципиально иного свойства. И при сохранении (или даже росте) номинальной капитализации, "старые" отрасли теряют свой удельный вес (долю) в экономике.
Это и есть перераспределение в пользу новых игроков.
Поэтому, нельзя утверждать, что "капитализм построен" и мы находимся в некоем статичном мире. Будут изменения в производительных силах - будут и новые экономические модели. По крайней мере, последние 15 тыс лет по-другому не получалось
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:51
Як нам переламати хребет московії -- питання, що цікавить безліч людей в усьому світі. І це зрозуміло, бо з переламаним хребтом вони більше не створюватимуть купи проблем. В ідеалі -- може почнуть читати книги. Хай навіть і свої, гнилотні. Або ж традиційно пиячитимуть. Втім, всім вже буде байдуже.
Але питання не таке просте, як може здатись на перший погляд. Передусім тому, що наразі неясно, чи ж він існує, отой здогадний, гіпотетичний хребет! Багато ознак вказують, що все оте одоробало, вся ракова пухлина на Землі -- якась безхребетна... Погодьтесь, що переламати те чого й нема -- то далеко не просте, не тривіальне завдання...
Втім, пробувати таки треба.
І, можливо, краще було би це робити руками самих москвинів. Їм буде простіше намацати в тому всьому багні залишки хребта і здати його в брухт. За пляшку.
Але треба враховувати, що ідея прямого бунту для москвинів ще страшніша, мабуть, аніж, напр., для [колишніх] білорусів. Отже, потрібна якась хитрість.
От, напр., якщо вкинути в те болото думки, що по залізничних коліях приїдуть "бєндєровци", і підкріпити це незначними інвестиціями в пункти приймання брухту -- то вони самі розберуть, поріжуть, і здадуть ті колії. Якщо натякнути, що нафтобазу підірвуть -- то самі все вичерпають і сховають по гаражах. А потім і підірвуть -- приховати сліди розкрадання. І т.д.
Особливо активним особам, якщо вони ще й мають українське коріння (Кубань, Поволжя) -- можна пообіцяти укр.громадянство.
А якщо десь там, в "странє широкай..." і досі живуть громадяни України (кілька мільйончиків?, мдя...) -- то навпаки, позбавляти їх громадянства, дистанційно, з єдиною умовою його повернення -- якщо зроблять там щось суттєво корисне і матимуть потім фото-відео докази.
В ідеалі московія ще й бамкне по цих ДРГ ядрьоною бомбою. ±123км... Похибочка. На своїй території -- несуттєва. Типу хай бояться надалі.
Отак, зовсім незначними інвестиціями, як мені здається, можна було би повернути їх всіх у середньовіччя. І там і залишити. Назавжди... Все, як і хотіли.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:58
vitaliian
Эль мюрид он же Несмиян?
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:58
juristkostya написав:
нельзя утверждать, что "капитализм построен" и мы находимся в некоем статичном мире
капитализм здесь имеется в виду законы, по которым движется труд и капитал. Когда таких законов нет, приходит Ленин и всё забирает. Появляются трудодни. А на отобранном богатстве вырастает новая элита. Капиталы конечно движутся, плёночные фотокамеры стали не нужны и кодак обанкротилась. А смартфоны наоборот нужны и Эпл/Сяоми пока ещё процветают.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:00
vitaliian написав: juristkostya написав:
Интересный эксперимент, будем наблюдать, к чему это приведет.
к тому что кофе в европах будут варить африканцы и не за "базовый доход", а за миску риса. Базовый доход возможен для золотого миллиарда. Остальным светит рабский труд и бесправие.
Не буде такого. Я живу в якійсь іншій реальності.
В моїй реальності рівень життя на планеті вирівнюється. Немає вже такої тотальної переваги у Заходу в рівні життя. Вже ось і Китай вибрався з ніщети.
Ніхто за миску рису вже працювати не буде. Навіть більше - скоро за "базовий дохід"(мінімальну зарплату) працювати не захочуть. Навіщо, якщо і у себе "на родине" можна мати такі самі гроші при значно менших цінах на товари.
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