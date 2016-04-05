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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2893289428952896
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:01

  Sinbad777 написав:vitaliian

Эль мюрид он же Несмиян?

Угу. Родился 11 августа 1965 года в селе Красиловка, Ставищенского района Киевской области.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:03

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:нельзя утверждать, что "капитализм построен" и мы находимся в некоем статичном мире
капитализм здесь имеется в виду законы, по которым движется труд и капитал.

Та нет, совершенно точно имелось в виду, что именно ресурсы поделены без возможности их перераспределения.
Сами судите:
  vitaliian написав: На Западе ресурсы давно поделены и закреплены законодательно. "Капитализм построен".

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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:04

juristkostya природные ресурсы) как можно поделить например человеческие ресурсы вы мне можете объяснить? И даже то что поделено и закреплено может быть честно продано, но не украдено революцией и большевиками. А там где непонятно чьё, капитализма быть не может. Потому что действует право сильного. Сегодня - ваше, завтра я стану сильнее и будет моё. Напомнить как Криворожсталь продавали?
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:08

  vitaliian написав:juristkostya природные ресурсы) как можно поделить например человеческие ресурсы вы мне можете объяснить?

Ок, пусть только природные. В современном мире даже самое жесткое закрепление природных ресурсов не означает, что "капитализм построен". Поскольку их значение все меньше и меньше. Это ж не древний Египет, где 99,(9) % ВВП происходило из поймы Нила.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:12

  juristkostya написав:Поскольку их значение все меньше и меньше
стесняюсь спросить, чем вы отапливаете ваше жильё, э.энергией, углём, газом, дровами или юридическими консультациями? Попробуйте отопить юридическими консультациями, потом напишите как уменьшилось значение природных ресурсов в вашем случае.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас.
Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.
Дюрі-бачі
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