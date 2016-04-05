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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2894289528962897>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:01

  Sinbad777 написав:vitaliian

Эль мюрид он же Несмиян?

Угу. Родился 11 августа 1965 года в селе Красиловка, Ставищенского района Киевской области.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:03

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:нельзя утверждать, что "капитализм построен" и мы находимся в некоем статичном мире
капитализм здесь имеется в виду законы, по которым движется труд и капитал.

Та нет, совершенно точно имелось в виду, что именно ресурсы поделены без возможности их перераспределения.
Сами судите:
  vitaliian написав: На Западе ресурсы давно поделены и закреплены законодательно. "Капитализм построен".

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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:04

juristkostya природные ресурсы) как можно поделить например человеческие ресурсы вы мне можете объяснить?

  juristkostya написав:именно ресурсы поделены без возможности их перераспределения.
И даже то что поделено и закреплено может быть честно продано, но не украдено революцией и большевиками. А там где непонятно чьё, капитализма быть не может. Потому что действует право сильного. Сегодня - ваше, завтра я стану сильнее и будет моё. Напомнить как Криворожсталь продавали?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:08

  vitaliian написав:juristkostya природные ресурсы) как можно поделить например человеческие ресурсы вы мне можете объяснить?

Ок, пусть только природные. В современном мире даже самое жесткое закрепление природных ресурсов не означает, что "капитализм построен". Поскольку их значение все меньше и меньше. Это ж не древний Египет, где 99,(9) % ВВП происходило из поймы Нила.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:12

  juristkostya написав:Поскольку их значение все меньше и меньше
стесняюсь спросить, чем вы отапливаете ваше жильё, э.энергией, углём, газом, дровами или юридическими консультациями? Попробуйте отопить юридическими консультациями, потом напишите как уменьшилось значение природных ресурсов в вашем случае.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас.
Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:31

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Поскольку их значение все меньше и меньше
стесняюсь спросить, чем вы отапливаете ваше жильё, э.энергией, углём, газом, дровами или юридическими консультациями? Попробуйте отопить юридическими консультациями, потом напишите как уменьшилось значение природных ресурсов в вашем случае.
чуть выше я описал, как происходит снижение удельного веса "традиционных" отраслей экономики, при минимальном желании найдете и перечитаете. Если что, там нет "моих мнений", там чисто фактическая сторона.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:34

  Дюрі-бачі написав:Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас.
Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.
мы точно воюем за право "отобрать и поделить"?
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Власти Дагестана сообщают, что за последние дни на побережье Каспийского моря обнаружены уже 2,5 тыс. мертвых тюленей (эти животные также известны как каспийская нерпа). Точные причины гибели тюленей еще устанавливаются, однако региональное министерство природы предполагает, что они связаны с естественными факторами.
https://www.bbc.com/russian/news-63853330

Можливо це офтоп, але все ж цікаво. Русня стверджує, що це природні фактори. Але чи не може бути повязано з регулярними пусками КР з району Каспійського моря?
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:42

  juristkostya написав:Если что, там нет "моих мнений", там чисто фактическая сторона
фактическая сторона для Украины - энергодефицит. На ее фоне говорить о снижении значения природных ресурсов не совсем адекватно. Война много чего меняет неожиданным образом. И какие то вещи типа литиевых аккумуляторов или баллонов для пропана взлетают в цене. Как и сам пропан. Старые тезисы нужно пересмотреть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 13:33, всього редагувалось 3 разів.
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