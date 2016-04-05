Угу. Родился 11 августа 1965 года в селе Красиловка, Ставищенского района Киевской области.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 12:01
Угу. Родился 11 августа 1965 года в селе Красиловка, Ставищенского района Киевской области.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:03
Та нет, совершенно точно имелось в виду, что именно ресурсы поделены без возможности их перераспределения.
Сами судите:
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:04
juristkostya природные ресурсы) как можно поделить например человеческие ресурсы вы мне можете объяснить?
И даже то что поделено и закреплено может быть честно продано, но не украдено революцией и большевиками. А там где непонятно чьё, капитализма быть не может. Потому что действует право сильного. Сегодня - ваше, завтра я стану сильнее и будет моё. Напомнить как Криворожсталь продавали?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:08
Ок, пусть только природные. В современном мире даже самое жесткое закрепление природных ресурсов не означает, что "капитализм построен". Поскольку их значение все меньше и меньше. Это ж не древний Египет, где 99,(9) % ВВП происходило из поймы Нила.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:12
стесняюсь спросить, чем вы отапливаете ваше жильё, э.энергией, углём, газом, дровами или юридическими консультациями? Попробуйте отопить юридическими консультациями, потом напишите как уменьшилось значение природных ресурсов в вашем случае.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас.
Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:31
чуть выше я описал, как происходит снижение удельного веса "традиционных" отраслей экономики, при минимальном желании найдете и перечитаете. Если что, там нет "моих мнений", там чисто фактическая сторона.
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:34
мы точно воюем за право "отобрать и поделить"?
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можливо це офтоп, але все ж цікаво. Русня стверджує, що це природні фактори. Але чи не може бути повязано з регулярними пусками КР з району Каспійського моря?
Додано: Пон 05 гру, 2022 12:42
фактическая сторона для Украины - энергодефицит. На ее фоне говорить о снижении значения природных ресурсов не совсем адекватно. Война много чего меняет неожиданным образом. И какие то вещи типа литиевых аккумуляторов или баллонов для пропана взлетают в цене. Как и сам пропан. Старые тезисы нужно пересмотреть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 13:33, всього редагувалось 3 разів.
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