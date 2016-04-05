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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2894289528962897
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:44

12.35 перші пуски. В готовності багато.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:45

  Дюрі-бачі написав:Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас.
Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.

Це значно важче ніж виграти війну. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:с не дают выехать всем желающим

У всіх є знайомі в польщі за лишню тисячу, можуть допомогти, алегро працює з відусіль, жінкам можна їздити без проблем і на авто також. Додам тільки що ці генератори ще і самі поляки перепродають, ну це бізнес, можна і дешевше пошукати в магазинах якщо хочеться. Але наші бариги вкрай обнагліли робити +30 від ціни яка і так плюс 30 з податками.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:17

Владимира Зеленского признали человеком года по версии Financial Times.
«Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого столетия», — пишет Financial Times.
https://www.ft.com/content/9599247f-c3c ... 1f0aac8699

The Wall Street Journal стверджує, що путіна "підговорив" розпочати війну проти України 71-річний мільярдер

Це нібито Юрій Ковальчук, який наполягав, що війна може довести «міць рф» та слабкість західних демократій. Видання посилається на друга сім'ї мільярдера та ексспівробітника російської розвідки.

Разом з тим, Ковальчук особистий банкір путіна та один із найбільших російських телемагнатів. Мільярдер контролює «Первый» канал та інші ресурси, зокрема, соцмережу ВК.
https://t.me/voynareal/44327

Медведчук задонатив на ЗСУ 200 мільйонів долларів!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/2/7379013/
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 13:23, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:20

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала.

Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй...

Пока полиция переживает за свою шкуру, и видит основной своей задачей "чтобы конфликт не вышел за пределы Украины"
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:25

  Дюрі-бачі написав:Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас.
Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:27

  Hotab написав:12.35 перші пуски. В готовності багато.

Але з енгельса та рязані, мабуть, не летять? Там наче злітні смуги пошкоджені...
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:29

  Hotab написав:12.35 перші пуски. В готовності багато.

я ж писал, с 5го по 8е декабря...
  fler написав:
  Hotab написав:12.35 перші пуски. В готовності багато.

Але з енгельса та рязані, мабуть, не летять? Там наче злітні смуги пошкоджені...

взлетело 14 осталось 6-8...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:48

3 ракети вже збив Харків💪
fler
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