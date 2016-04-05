Дюрі-бачі написав:Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас. Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.
У всіх є знайомі в польщі за лишню тисячу, можуть допомогти, алегро працює з відусіль, жінкам можна їздити без проблем і на авто також. Додам тільки що ці генератори ще і самі поляки перепродають, ну це бізнес, можна і дешевше пошукати в магазинах якщо хочеться. Але наші бариги вкрай обнагліли робити +30 від ціни яка і так плюс 30 з податками.
Владимира Зеленского признали человеком года по версии Financial Times. «Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого столетия», — пишет Financial Times. https://www.ft.com/content/9599247f-c3c ... 1f0aac8699
The Wall Street Journal стверджує, що путіна "підговорив" розпочати війну проти України 71-річний мільярдер
Це нібито Юрій Ковальчук, який наполягав, що війна може довести «міць рф» та слабкість західних демократій. Видання посилається на друга сім'ї мільярдера та ексспівробітника російської розвідки.
Разом з тим, Ковальчук особистий банкір путіна та один із найбільших російських телемагнатів. Мільярдер контролює «Первый» канал та інші ресурси, зокрема, соцмережу ВК. https://t.me/voynareal/44327
Дюрі-бачі написав:Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас. Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.
fler написав:Але з енгельса та рязані, мабуть, не летять? Там наче злітні смуги пошкоджені.
Я б не вірив ТГ каналам, які говорять про пошкодження злітної смуги. В Рязані писали про вибух паливозаправника. В Енгельсі писали про пошкодження літаків. Навряд чи вони на злітній смузі були. Та й маю певні сумніви у здатності ЗСУ доставити достатньо вибухівки для пошкодження злітної смуги за 800 км від лінії фронту. Будьмо реалістами... P.S. Судячи з усього, якраз з Енгельса вони й летять...