RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2895289628972898>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:44

12.35 перші пуски. В готовності багато.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8375
З нами з: 15.02.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 12:45

  Дюрі-бачі написав:Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас.
Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.

Це значно важче ніж виграти війну. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4247
З нами з: 11.11.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:с не дают выехать всем желающим

У всіх є знайомі в польщі за лишню тисячу, можуть допомогти, алегро працює з відусіль, жінкам можна їздити без проблем і на авто також. Додам тільки що ці генератори ще і самі поляки перепродають, ну це бізнес, можна і дешевше пошукати в магазинах якщо хочеться. Але наші бариги вкрай обнагліли робити +30 від ціни яка і так плюс 30 з податками.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 14
З нами з: 21.11.19
Подякував: 200 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:17

Владимира Зеленского признали человеком года по версии Financial Times.
«Президент Украины стал флагманом демократического мира в глобальной борьбе с авторитаризмом, которая может определить ход этого столетия», — пишет Financial Times.
https://www.ft.com/content/9599247f-c3c ... 1f0aac8699

The Wall Street Journal стверджує, що путіна "підговорив" розпочати війну проти України 71-річний мільярдер

Це нібито Юрій Ковальчук, який наполягав, що війна може довести «міць рф» та слабкість західних демократій. Видання посилається на друга сім'ї мільярдера та ексспівробітника російської розвідки.

Разом з тим, Ковальчук особистий банкір путіна та один із найбільших російських телемагнатів. Мільярдер контролює «Первый» канал та інші ресурси, зокрема, соцмережу ВК.
https://t.me/voynareal/44327

Медведчук задонатив на ЗСУ 200 мільйонів долларів!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/2/7379013/
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 13:23, всього редагувалось 3 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15360
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2944 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:20

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Всегда найдется тот кто сможет все отобрать, и история в сотый раз повторится с начала.

Саме тому й потрібна поліція, щоб давати дубинкою по руках занадто наглим. ООН з цією місією не впоралось, як і Ліга націй...

Пока полиция переживает за свою шкуру, и видит основной своей задачей "чтобы конфликт не вышел за пределы Украины"
Habib
 
Повідомлень: 19
З нами з: 18.11.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:25

  Дюрі-бачі написав:Після перемоги над москалями ще доведеться перемогти бариг і в нас.
Під баригами я маю на увазі в першу чергу тих підприємців, які зараз купують генератори по 30к в Європі і продають по 100к в Києві і в яких магазини з гірляндами в центрі міста - критична інфраструткура.

Schmit
 
Повідомлень: 3363
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:27

  Hotab написав:12.35 перші пуски. В готовності багато.

Але з енгельса та рязані, мабуть, не летять? Там наче злітні смуги пошкоджені...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3435
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:29

  Hotab написав:12.35 перші пуски. В готовності багато.

я ж писал, с 5го по 8е декабря...
  fler написав:
  Hotab написав:12.35 перші пуски. В готовності багато.

Але з енгельса та рязані, мабуть, не летять? Там наче злітні смуги пошкоджені...

взлетело 14 осталось 6-8...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8113
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:48

3 ракети вже збив Харків💪
+ Полтава збила
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3435
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Але з енгельса та рязані, мабуть, не летять? Там наче злітні смуги пошкоджені.

Я б не вірив ТГ каналам, які говорять про пошкодження злітної смуги.
В Рязані писали про вибух паливозаправника. В Енгельсі писали про пошкодження літаків. Навряд чи вони на злітній смузі були.
Та й маю певні сумніви у здатності ЗСУ доставити достатньо вибухівки для пошкодження злітної смуги за 800 км від лінії фронту. Будьмо реалістами...
P.S. Судячи з усього, якраз з Енгельса вони й летять...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 728
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2895289628972898>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, juristkostya, sashaqbl і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4324
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2035)
05.12.2022 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.