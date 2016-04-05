juristkostya написав:Если что, там нет "моих мнений", там чисто фактическая сторона
фактическая сторона для Украины - энергодефицит. На ее фоне говорить о снижении значения природных ресурсов не совсем адекватно. Война много чего меняет неожиданным образом. И какие то вещи типа литиевых аккумуляторов или баллонов для пропана взлетают в цене. Как и сам пропан. Старые тезисы нужно пересмотреть.
давайте не валить в одну кучу период войны и период послевоенного строительства
juristkostya написав:период послевоенного строительства
сначала дочку рожают, а потом внучку. На текущий момент база нашего выживания это природные ресурсы. Потому что в пик холодов никто нам газ и э.э не даст. Особенно если газопроводы и подстанции будут разрушены. Мы часть мировой экономики и поэтому свои трансформаторы не производим.
vitaliian написав:сначала дочку рожают, а потом внучку. На текущий момент база нашего выживания это природные ресурсы. Потому что в пик холодов никто нам газ и э.э не даст. Особенно если газопроводы и подстанции будут разрушены. Мы часть мировой экономики и поэтому свои трансформаторы не производим.
Denik написав:є ЗТР та дрібрні виробники трансформаторів.
Основні цілі русні - це магістральні трансформатори: підвищуючі на 750кВ та понижуючі з 750 та з 330. Дрібні виробники таких точно не роблять. А прифронтовий ЗТР навряд чи здатний забезпечити заміну всіх знищених...