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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2895289628972898
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:07

  sashaqbl написав:Та й маю певні сумніви у здатності ЗСУ доставити достатньо вибухівки для пошкодження злітної смуги за 800 км від лінії фронту. Будьмо реалістами...

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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:19

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Если что, там нет "моих мнений", там чисто фактическая сторона
фактическая сторона для Украины - энергодефицит. На ее фоне говорить о снижении значения природных ресурсов не совсем адекватно. Война много чего меняет неожиданным образом. И какие то вещи типа литиевых аккумуляторов или баллонов для пропана взлетают в цене. Как и сам пропан. Старые тезисы нужно пересмотреть.
давайте не валить в одну кучу период войны и период послевоенного строительства
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:29

  juristkostya написав:период послевоенного строительства
сначала дочку рожают, а потом внучку. На текущий момент база нашего выживания это природные ресурсы. Потому что в пик холодов никто нам газ и э.э не даст. Особенно если газопроводы и подстанции будут разрушены. Мы часть мировой экономики и поэтому свои трансформаторы не производим.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:сначала дочку рожают, а потом внучку. На текущий момент база нашего выживания это природные ресурсы. Потому что в пик холодов никто нам газ и э.э не даст. Особенно если газопроводы и подстанции будут разрушены. Мы часть мировой экономики и поэтому свои трансформаторы не производим.

є ЗТР та дрібрні виробники трансформаторів.
https://prom.ua/ua/search?search_term=% ... y=14190706
https://slavgorenergo.com.ua/ua/
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:є ЗТР та дрібрні виробники трансформаторів.

Основні цілі русні - це магістральні трансформатори: підвищуючі на 750кВ та понижуючі з 750 та з 330. Дрібні виробники таких точно не роблять. А прифронтовий ЗТР навряд чи здатний забезпечити заміну всіх знищених...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:21

  vitaliian написав: На текущий момент база нашего выживания это природные ресурсы. Потому что в пик холодов никто нам газ и э.э не даст.

Просто, вы уже забыли, что мы говорим о принципиальных признаках капитализма как такового, а не об Украине зимы 22-23 годов :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:А прифронтовий ЗТР навряд чи здатний забезпечити заміну всіх знищених...

Він може бути давно евакуйованим.
Denik
 
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