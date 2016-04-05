juristkostya написав:Если что, там нет "моих мнений", там чисто фактическая сторона
фактическая сторона для Украины - энергодефицит. На ее фоне говорить о снижении значения природных ресурсов не совсем адекватно. Война много чего меняет неожиданным образом. И какие то вещи типа литиевых аккумуляторов или баллонов для пропана взлетают в цене. Как и сам пропан. Старые тезисы нужно пересмотреть.
давайте не валить в одну кучу период войны и период послевоенного строительства
juristkostya написав:период послевоенного строительства
сначала дочку рожают, а потом внучку. На текущий момент база нашего выживания это природные ресурсы. Потому что в пик холодов никто нам газ и э.э не даст. Особенно если газопроводы и подстанции будут разрушены. Мы часть мировой экономики и поэтому свои трансформаторы не производим.
vitaliian написав:сначала дочку рожают, а потом внучку. На текущий момент база нашего выживания это природные ресурсы. Потому что в пик холодов никто нам газ и э.э не даст. Особенно если газопроводы и подстанции будут разрушены. Мы часть мировой экономики и поэтому свои трансформаторы не производим.
Denik написав:є ЗТР та дрібрні виробники трансформаторів.
Основні цілі русні - це магістральні трансформатори: підвищуючі на 750кВ та понижуючі з 750 та з 330. Дрібні виробники таких точно не роблять. А прифронтовий ЗТР навряд чи здатний забезпечити заміну всіх знищених...
Акела промахнулся: бюджет недополучил 90,2 млрд ожидаемых нефтегазовых доходов
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам ноября 2022 года составило минус 90,2 млрд рублей, сообщил Минфин РФ.
При этом, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в декабре в размере 176,1 млрд руб. Таким образом, с учетом отклонения в ноябре совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов оценивается в 85,9 млрд руб. Поживем, увидим.
Пока можно лишь констатировать, что в очередной раз просчитался Минфин с прогнозом цен на нефть. Пока еще доходы бюджета растут за счет разового повышения НДПИ для «Газпрома» в сентябре-ноябре. Госказна пополнится за три месяца на 1,248 трлн рублей. А вот в следующем году будет ой, как непросто. И причин для этого множество: от эмбарго и «потолка» цен на российскую нефть до отсутствия необходимой инфраструктуры для монетизации прочих энергоресурсов страны на внешних рынках.