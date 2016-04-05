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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 289728982899290029012902>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:31

  juristkostya написав:принципиальных признаках капитализма как такового, а не об Украине зимы 22-23 годов
почему забыл? Какие то признаки возможно и начали появляться, но война их перечеркнула. Капитализм и война несовместимы. Капиталу нужны гарантии, иначе никто инвестировать не будет.

В войну гарантии есть только у покойников. Или у вас есть модель капитализма без гарантий, инвестиций и капитала?

Что будет после войны - посмотрим, мой прогноз не будет ничего чего не было в 2000-2021 годы. Мировой капитализм уже на той стадии, когда золотой миллиард всем обеспечен, а проблемы индейцев как и ранее мало кого волнуют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 15:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:33

  V2 написав:А цей і далі продовжує виправдовувати рашистів та амортизувати відторгнення рашистської культури.
Колись думав, що совок.
Зараз все більше переконуюсь, що засланий козачок, який має чітку мету! :(

  ЛАД написав:Поэтому не вижу никакой необходимости писать Россия или Кремль с маленькой буквы.
prodigy.

й Вагнера чомусь в Ізраілі не грають...

Не знаю, возможно.
Но уверен, что Бетховена и Баха играют. И Гёте и Гейне читают.
И всё-таки не нужно постоянно сравнивать Украину и Израиль. Всё же разные вещи.


  ЛАД написав:Но, к сожалению, история показывает, что ни одна самая гуманистическая и прогрессивная культура не смогла предотвратить ни одной войны.
Так же, как не смогла этого сделать ни одна религия или идеология.
Немецкая культура тоже не смогла остановить человеконенавистническую нацистскую идеологию и предотвратить зверства нацизма. Тем не менее, мир не отказался от немецкой культуры.

Чтобы думать, надо
а) иметь, чем думать;
б) уметь думать.
Где можно было в этих цитатах (даже с учётом того, что первая вырвана из контекста) увидеть хоть что-то, напоминающее поддержку росс. агрессии, или пророссийское, или антиукраинское, даже представить себе не могу.
Разве что прослушивание "Лунной сонаты" поощряет убийства и изнасилования.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:38

  vitaliian написав:Мировой капитализм уже на той стадии, когда золотой миллиард всем обеспечен,

Именно поэтому ему безусловно кстати придется расчищенная площадка, где можно приложить свои производственные и финансовые ресурсы.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:44

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:. И того, что не может всё население быть предпринимателями
в текущих условиях нет, некоторые производства требуют миллиардных инвестиций, которые не подьемны для 99% людей, а Ахметовым неинтересны. Другие (космос, исследования) не приносят мгновенной прибыли, вложившись предприниматель рискует умереть с голода.

Картины при жизни художника обычно мало что стоят (все думают куплю, а он гадина ещё 100 тысяч картин нарисует), зато после его смерти набирают цену и т.д.

НО если ограничиться экономикой одного села, которое существует в сферическом вакууме и не пользуется благами цивилизации, там все будут "предприниматели", даже дети работающие с 7 лет на огороде или пастухами

Ну, если рассматривать сферического коня в вакууме, то можно, действительно, представить себе, что угодно.
Но с разделением труда и появлением товарного производства неизбежно происходит разделение людей на "предпринимателей" (хозяев и хозяйчиков) и "работников".
И не только в современных условиях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:46

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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Він може бути давно евакуйованим.

Навіть при таких розкладах, згідно вікіпедії його річне виробництво 60 000 МВА. Виробничий максимум — 70 000 МВА був досягнутий у 1988. Якщо вірити повідомленням про 20-40% знищених трансформаторів, то вже зараз втрати перевищують виробничі потужності ЗТА.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:48

  sashaqbl написав:Основні цілі русні - це магістральні трансформатори: підвищуючі на 750кВ та понижуючі з 750 та з 330...

Залізничний вузол у Кр.Розі😥
fler
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:50

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Мировой капитализм уже на той стадии, когда золотой миллиард всем обеспечен,

Именно поэтому ему безусловно кстати придется расчищенная площадка, где можно приложить свои производственные и финансовые ресурсы.

Почему до войны они это не сделали? Подсказка: гарантий не было. В частности военных, в случае если свинособаки захватят Украину, кто будет защищать западные инвестиции и что с ними вообще случится. Сейчас этих гарантии ещё меньше. Всем понятно что никто, а случиться может что угодно. В тч удар яо. На кого теперь работают ветряки в херсонской области? Предложите этим людям новые инвест проекты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Залізничний вузол у Кр.Розі

Прифронтові райони не рахуються - там дешевими фігачать ракетами малої дальності у все підряд.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:58


▪️ Через перевищення поточного споживання електрики у Сумах та області додатково до графіків погодинних відключень застосовують аварійні вимкнення світла

▪️ Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначив, що частина міста залишилася без світла, відключено деякі котельні та помпові станції.

▪️ На Миколаївщині відключили всі 10 черг графіку стабілізаційних відключень, щоб знизити навантаження на енергосистему, зазначили в «Миколаївобленерго».

▪️ Тим часом в Одесі знеструмлені всі помпові станції та резервні лінії, тому в усіх споживачів відсутнє водопостачання. Після відновлення енергоживлення ситуація із водопостачанням стабілізується, запевнили в «Інфоксводоканалі», якого цитує міськрада. Наразі також можливі перебої зі зв'язком
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