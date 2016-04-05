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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 28982899290029012902>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:58

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Мировой капитализм уже на той стадии, когда золотой миллиард всем обеспечен,

Именно поэтому ему безусловно кстати придется расчищенная площадка, где можно приложить свои производственные и финансовые ресурсы.

Почему до войны они это не сделали? Подсказка: гарантий не было. В частности военных, в случае если свинособаки захватят Украину, кто будет защищать западные инвестиции и что с ними вообще случится. Сейчас этих гарантии ещё меньше. Всем понятно что никто, а случиться может что угодно. В тч удар яо. На кого теперь работают ветряки в херсонской области? Предложите этим людям новые инвест проекты.
в который уже раз: не валите в одну кучу текущий военный период и период мирного строительства.
После войны коллективный запад будет здесь рулить пусть не всем, но очень многим, и гарантии своему бизнесу обеспечит.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:00

  juristkostya написав:После войны коллективный запад будет здесь рулить пусть не всем, но очень многим, и гарантии своему бизнесу обеспечит
почему до войны не рулил и не обеспечил?

Обеспечивать гарантии - очень дорогое удовольствие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Навіть при таких розкладах, згідно вікіпедії його річне виробництво 60 000 МВА. Виробничий максимум — 70 000 МВА був досягнутий у 1988. Якщо вірити повідомленням про 20-40% знищених трансформаторів, то вже зараз втрати перевищують виробничі потужності ЗТА.

Я оцінюю зараз всю споживану потужність енергосистеми України в 10000-120000 МВА. Тобто впирається не в потужність заводу а в тривалість виробничого циклу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:04

  prodigy написав:
  ЛАД написав:"Он вернул ошеломленного солдата русским. Украина называет это предательством.
Никто не знал, что делать с заблудшим русским летчиком, внезапно появившимся в оккупированном Херсоне. Случай выявил размытую грань между прагматизмом в зоне боевых действий и сотрудничеством с врагом. - https://www.nytimes.com/2022/12/03/world/europe/ukraine-kherson-treason.html.
Интересная статья (довольно большая). Речь идёт о мэре Херсона, но затрагивает актуальную для нас тему - кого можно считать коллаборантом.

Встречал, например, разъяснения (на высоком уровне), что врач, работавший в оккупации, не коллаборант - он выполнял клятву Гиппократа. А вот главврач - коллаборант. Недостаточно знаком с работой больницы/поликлиники. но вот сомневаюсь, что без главврача возможно организовать их работу.


Депутат Херсонської міської ради перейшов на бік окупантів, здавав росіянам інформацію про військових ЗСУ і навіть допомагав їм облаштуватися у місті. Місцевому депутатові вже офіційно оголосили підозру у державній зраді та помістили у СІЗО.

«Маючи доступ до відповідних документів, він збирав та передавав куратору – передставнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію, яка цікавила ворога», – повідомила прокуратура у четвер, 21 квітня.
https://zaxid.net/news/

вы также можете рассматривать полицаев и гестапо во время оккупации как добропорядочных работников службы охраны порядка , которые охраняли режим (немецкий) в городах(селах), следили чтобы не проникли террористы (партизаны, разведчики/диверсанты), выявляли подпольщиков или сочувствующих (т.е. всем тем , чем занимался благородный рыцарь Карамалыков (американцы (если это реально они писали) настолько инфантильны, даже какого равина приплели)

Главврач больницы/поликлиники всё же явно отличается от Ваших примеров.

НТ как всегда смотрится инфантильно

вопрос с вам: что вы пытались донести до форума давая отрывок из позорной статьи?

Не вижу, что "позорного" в статье.
Вопрос, кого можно и нужно считать предателем и коллаборантом, явно актуален. И статья не решает его за нас, а только ставит вопрос.
Хотя для Вас (и в общем, лично для меня) он не актуален - мы с вами, к счастью, не были в оккупации. Но для десятков (сотен?) тысяч людей, которые испытали такое "счастье", он важен.

ЛАД, вот у вас реально нет других проблем , как шарить по российским пабликам и находить там ссылки на конченые статьи (вы ведь не подписаны на НТ?)

На новости подписался.
Но вообще, достаточно просто просматривать их сайт.
поймайте корректировщика огня-наверняка он ваш(находиться в Харькове) и строчит в пророссийских пабликах :mrgreen:

Каким образом я могу/должен этим заниматься?
Проинструктируйте, пожалуйста. Как только Вы это сделаете, я обязательно займусь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:04

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:После войны коллективный запад будет здесь рулить пусть не всем, но очень многим, и гарантии своему бизнесу обеспечит
почему до войны не рулил и не обеспечил?
очень странный вопрос....
Вполне очевидно, что
1. Масштабы рынка после войны будут кратно другие - слишком многое потребуется сделать заново.
Отсюда заинтересованность.
2. для получения помощи мы согласимся на любые требования запада, любой контроль.
Отсюда гарантии.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:07

  juristkostya написав:для получения помощи мы согласимся на любые требования запада, любой контроль.
Отсюда гарантии
Уточните от каких требований запада мы отказались до войны, но согласимся после неё. Что то не припомню чтобы мы отказались от каких то гарантий, например от вступления в НАТО.

Вы точно не путаете свои хотелки с реальным положением дел. Объем рынка большой. но гарантии дорого. В этом плане ничего не изменилось.
  juristkostya написав:Отсюда заинтересованность
видится мне при "заинтересованности" масштабы помощи были бы другие. Небо было бы закрыто ещё весной, а по РФ летели ракеты с дальностью 1 тыс км. и дальше. Что сильно усложнило бы их логистику и обнулило рейтинг пуйла за то что он начал войну. Пока что обычный росиянец её не замечает.

Вы когда заинтересованы девушкой, будете ей помогать как обычной соседке или приложите все усилия?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 16:23, всього редагувалось 5 разів.
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Цікаво, через нафтопровід Дружба нафту качають електронасосами?
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Я оцінюю зараз всю споживану потужність енергосистеми України в 10000-120000 МВА. Тобто впирається не в потужність заводу а в тривалість виробничого циклу.

10-120 тис? Щось дуже велика різниця між мінімальною і максимальною оцінкою.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:24

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:После войны коллективный запад будет здесь рулить пусть не всем, но очень многим, и гарантии своему бизнесу обеспечит
почему до войны не рулил и не обеспечил?

Обеспечивать гарантии - очень дорогое удовольствие.


Встряну - похоже один из вас верит, что рашу положат и гарантии обеспечить труда не составит большого, а второй - нет.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:25

  juristkostya написав:..................
К концу 20 века возможности производства стали заметно другими - отсюда и появление вполне успешных моделей социализма (в первую очередь, скандинавского).

Короткий вывод: общественное развитие не может "перепрыгивать" через этапы. Сначала развитой капитализм, затем (при некотором сочетании дополнительных условий) социализм.

Справедливости ради стоит заметить, что большевики в России не рассчитывали остаться в гордом одиночестве, а надеялись (и откровенно говорили об этом) на революцию на Западе. В таком случае Россия шла бы "прицепом" к Англии, Германии, Франции.
Есть и ещё один момент - даже при сегодняшнем уровне развития производительных сил обеспечить всех возможно только при разумном ограничении потребностей.
ЛАД
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