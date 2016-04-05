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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2899290029012902>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:26

Schmit так
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Я оцінюю зараз всю споживану потужність енергосистеми України в 10000-120000 МВА. Тобто впирається не в потужність заводу а в тривалість виробничого циклу.

Визнаю, був не зорвсім правий. Вікіпедія пише, що без Донбасу і Криму 49 тис. МВА
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 05 гру, 2022 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:31

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Нам рано, нам ещё лет 100 капитализм строить.
аккуратно выскажусь, но не надеюсь что вы меня поймёте.

Эра капитализма прошла, крупные заводы построены, природные богатства приватизированы и распределены. Времена когда в одной отдельно взятой стране что то там строили тоже прошли. Исключение - северная Корея.

Глобализация. У каждой страны на шарике есть какая то своя функция. Мы конечно можем строить капитализм или колхозный феодализм, это ничего не меняет, потому что Украина - часть глобальных экономических процессов. О чем забывает ЛАД в своих экономических стенаниях. Ничего нового, что не построено до сих пор, построено не будет.

Это как отдельно взятый цех металлургического комбината возмется выращивать огурцы. В теории возможно, на практике оно будет дотационное и дико нерентабельное.

Из долгов мы выберемся тогда, когда Украина перестанет заниматься ... й И будет делать то чего от нас все ждут.

2 вопроса.
1. И чего же от нас ждут?
2. Когда всё построено?
"Исключение - северная Корея" - Вы ошибаетесь, это не исключение. Были Япония, Сингапур, сколько построено в Китае, последнее время начали в Кампучии, Вьетнаме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:38

  ЛАД написав:Когда всё построено?
а что не построено там, где есть деньги и гарантии безопасности?
  ЛАД написав:Исключение - северная Корея" - Вы ошибаетесь, это не исключение. Были Япония, Сингапур, сколько построено в Китае, последнее время начали в Кампучии, Вьетнаме.
я не ставил себе целью перечислить все страны где сейчас нет денег и гарантий безопасности для инвесторов. спасибо что дополнили. Стран 3его мира гораздо больше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 16:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:38

  vitaliian написав:........
Украина - территория свободы, никакое внешнее управление невозможно. Даже внутреннее идёт со скрипом и майданами.
.........

Прекрасно возможно.
Если обеспечивать более-менее стабильное повышение уровня жизни и хотя бы видимость социальной справедливости.
Внутреннее управление не выходило из-за чересчур большого разрыва между несколькими % богатых и остальной массой народа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:41

  ЛАД написав:Прекрасно возможно
и кто ваш любимый "внешний управленец"? Какие успешные страны находятся под внешним управлением? Прошу вас не приводите примеры из бывших английских или советских колоний. Экономика 21 века отличается от 20 века. То ради чего захватывались территории и устанавливалось внешнее управление на сегодняшний день ценности не имеет.

Может у путина другая точка зрения, извините я ее во внимание не беру и успешными РФ с Белоруссией не считаю. Больше кажется никто чужих территорий не захватывает и внешнее управление над ними не устанавливает.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 16:48, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:44

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Мировой капитализм уже на той стадии, когда золотой миллиард всем обеспечен,

Именно поэтому ему безусловно кстати придется расчищенная площадка, где можно приложить свои производственные и финансовые ресурсы.

для різного роду соціальних, економічних та інших експерементів над людьми
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:48

  roberto dark написав:
  sashaqbl написав:Та й маю певні сумніви у здатності ЗСУ доставити достатньо вибухівки для пошкодження злітної смуги за 800 км від лінії фронту. Будьмо реалістами...

БЕЗПІЛОТНИКИ

Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:50

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:период послевоенного строительства
сначала дочку рожают, а потом внучку. На текущий момент база нашего выживания это природные ресурсы. Потому что в пик холодов никто нам газ и э.э не даст. Особенно если газопроводы и подстанции будут разрушены. Мы часть мировой экономики и поэтому свои трансформаторы не производим.

Неоднократно писали - производим (по крайней мере, производили перед войной) в Запорожье.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 16:51

  yanyura написав:На оккупированной Херсонщине второй день идет спам-атака:

Зображення

Вроде ж сообщали, что уже давно официально требуют оплату только в рублях?
ЛАД
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  #<1 ... 2899290029012902>
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