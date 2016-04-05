vitaliian написав:

juristkostya написав: Нам рано, нам ещё лет 100 капитализм строить. Нам рано, нам ещё лет 100 капитализм строить.

аккуратно выскажусь, но не надеюсь что вы меня поймёте.Эра капитализма прошла, крупные заводы построены, природные богатства приватизированы и распределены. Времена когда в одной отдельно взятой стране что то там строили тоже прошли. Исключение - северная Корея.Глобализация. У каждой страны на шарике есть какая то своя функция. Мы конечно можем строить капитализм или колхозный феодализм, это ничего не меняет, потому что Украина - часть глобальных экономических процессов. О чем забывает ЛАД в своих экономических стенаниях. Ничего нового, что не построено до сих пор, построено не будет.Это как отдельно взятый цех металлургического комбината возмется выращивать огурцы. В теории возможно, на практике оно будет дотационное и дико нерентабельное.Из долгов мы выберемся тогда, когда Украина перестанет заниматься ... й И будет делать то чего от нас все ждут.