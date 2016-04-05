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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:52
fler написав: sashaqbl написав:
Основні цілі русні - це магістральні трансформатори: підвищуючі на 750кВ та понижуючі з 750 та з 330...
Залізничний вузол у Кр.Розі😥
Це була "проба пера".
Ось вам і підказка, що буде наступною ціллю ударів по критичній інфраструктурі (а не мости). Долярчику напрягтися, левандівський бітоін в опасностє.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:55
juristkostya написав: vitaliian написав: juristkostya написав:
Именно поэтому ему безусловно кстати придется расчищенная площадка, где можно приложить свои производственные и финансовые ресурсы.
Почему до войны они это не сделали? Подсказка: гарантий не было. В частности военных, в случае если свинособаки захватят Украину, кто будет защищать западные инвестиции и что с ними вообще случится. Сейчас этих гарантии ещё меньше. Всем понятно что никто, а случиться может что угодно. В тч удар яо. На кого теперь работают ветряки в херсонской области? Предложите этим людям новые инвест проекты.
в который уже раз: не валите в одну кучу текущий военный период и период мирного строительства.
После войны коллективный запад будет здесь рулить пусть не всем, но очень многим, и гарантии своему бизнесу обеспечит.
гарантом буде "зовнішнє управління" і ЗСУ.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 16:58
vitaliian написав:
Вы когда заинтересованы девушкой, будете ей помогать как обычной соседке или приложите все усилия?
Зараз це можуть запросто визнати як домагання (harassment)
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:00
flyman написав:
гарантом буде "зовнішнє управління" і
ни одна цивилизованная страна не возмет на себя внешнее управление Украиной. Во первых как это оформить законодательно, во вторых кто будет нести ответственность, если таковое приведет к убыткам. Балчуна все помните? Сильно он поднял УЗ? А вы хотите всю страну им отдать. У нас уже был патриотический парламент из комбатов и Козаков гаврилюков. Теперь осталось найти внешнего царя, к которому ЛАД с Костей будут ездить на поклон.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 05 гру, 2022 17:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:00
flyman написав:
гарантом буде "зовнішнє управління" і ЗСУ.
Уже была в истории терзаемая со всех сторон Украина и реестровое казачество на службе того, кто больше оплатит.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:00
flyman написав:
Це була "проба пера".
В смислі "броба пера"? Таких прильотів за війну з півдесятка було, принаймні, що мені відомо.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:04
vitaliian написав:
..........
Вы когда заинтересованы девушкой, будете ей помогать как обычной соседке или приложите все усилия?
Интерес к девушке может перевешиваться интересом к уничтожению её ухажёра (вашего соперника).
В более раннее время причиной может быть неуверенность в том, что девушка окончательно выбрала вас и завтра не изменит своё решение. И второе - если ваш соперник отморозок или по каким-то соображениям вы заинтересованы в сотрудничестве с ним, а вы не уверены, что девушка вам так уж сильно нужна, то можно задуматься, стоит ли связываться.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:05
vitaliian написав:
Мы часть мировой экономики и поэтому свои трансформаторы не производим.
Якраз навпаки - в цьому плані ми частина совка, а не світової економіки. Тому свої трансформатори виробляємо, а чужі нам не дуже підходять...
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:12
vitaliian написав: ЛАД написав:
Прекрасно возможно
и кто ваш любимый "внешний управленец"? Какие успешные страны находятся под внешним управлением? Прошу вас не приводите примеры из бывших английских или советских колоний. Экономика 21 века отличается от 20 века. То ради чего захватывались территории и устанавливалось внешнее управление на сегодняшний день ценности не имеет.
Может у путина другая точка зрения, извините я ее во внимание не беру и успешными РФ с Белоруссией не считаю. Больше кажется никто чужих территорий не захватывает и внешнее управление над ними не устанавливает.
Сегодня не всегда возможно легко установить внешнее управление - слишком велики риски. Практически не сомневаюсь, что лет 100 назад Ближний Восток с его нефтью уже давно был бы под внешним управлением.
В Украине в результате войны и разрухи установить внешнее управление можно будет без рисков и проблем. Было бы желание.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:14
Судячи з активності на форумі, атака русні була нижче середнього...
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