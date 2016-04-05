flyman написав:гарантом буде "зовнішнє управління" і
ни одна цивилизованная страна не возмет на себя внешнее управление Украиной. Во первых как это оформить законодательно, во вторых кто будет нести ответственность, если таковое приведет к убыткам. Балчуна все помните? Сильно он поднял УЗ? А вы хотите всю страну им отдать. У нас уже был патриотический парламент из комбатов и Козаков гаврилюков. Теперь осталось найти внешнего царя, к которому ЛАД с Костей будут ездить на поклон.
1. Внешнее управление далеко не обязательно оформлять законодательно и вообще юридически. 2. Будет ли установлено внешнее управление зависит не столько от наших желаний, сколько от наличия и желания "управляющих". 3. Не буду утверждать, но допускаю, что Балчун свои задачи собственного подъёма решил достаточно успешно. Когда мы говорим о внешнем управлении, я так понимаю, речь идёт не о частном лице, а о государстве/союзе государств. 4. И, конечно, уж точно "на поклон" будем ездить не мы с Костей, и не Вы, а гораздо более ответственные господа.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 05 гру, 2022 17:26, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав:Судячи з активності на форумі, атака русні була нижче середнього...
это потомушо 48-64 ракеты не взлетели из за бавовны...
В результате сегодняшних обстрелов обесточена значительная часть потребителей правобережной части Днепровского района г. Запорожья. Аварийно-восстановительные работы начнутся, как только минует опасность повторных ударов по объектам электроэнергетики.
flyman написав:В ЄС хіба не 50 Hz? Як же тоді качають мегавати в ЄС і назад?
По герцах все сходиться. І по вольтах для побутових споживачів. Але магістральні трошки відрізняються: в нас від совка лишилася 110—150—330—750 кВ в Європі 110—150—230—(380 або 420)—(750 або 800) кВ. Таким чином, хоч і є співпадіння по напругам, номінали трансформаторів практично не співпадають.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 05 гру, 2022 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Молдавская полиция сообщила об обнаружении осколков ракеты в районе Бричаны недалеко от границы с Украиной , сообщает Reuters со ссылкой на государственный информационный портал Prima Sursa.
Все ясно прозвучало в Киеве. Возможно, будут новые волны забастовок, но пока столица, похоже, осталась невредимой. Было слышно работу ПВО. Сообщений о попадании ракет в город пока не поступало. Одесса, похоже, пострадала сильнее всего, и есть сообщения о ракете, приземлившейся над границей в Молдове, недалеко от Бричень.
vitaliian написав:видится мне при "заинтересованности" масштабы помощи были бы другие. Небо было бы закрыто ещё весной, а по РФ летели ракеты с дальностью 1 тыс км. и дальше. Что сильно усложнило бы их логистику и обнулило рейтинг пуйла за то что он начал войну. Пока что обычный росиянец её не замечает.
Запад боится - БОИТСЯ - боится страны с огромной территорией и наибольшим в мире количеством ядерных боеголовок. Более 70% американцев поддерживают Украину и такое же количество боится, что пуйло развяжет ядерную войну.
vitaliian написав:.......... Вы когда заинтересованы девушкой, будете ей помогать как обычной соседке или приложите все усилия?
Интерес к девушке может перевешиваться интересом к уничтожению её ухажёра (вашего соперника). В более раннее время причиной может быть неуверенность в том, что девушка окончательно выбрала вас и завтра не изменит своё решение. И второе - если ваш соперник отморозок или по каким-то соображениям вы заинтересованы в сотрудничестве с ним, а вы не уверены, что девушка вам так уж сильно нужна, то можно задуматься, стоит ли связываться.
все те же самые причины сдерживают Запад от длительных откровенных объятий с Украиной. Я верю в помощь запада но не переоцениваю степень готовности "отдать всё" ради нас.