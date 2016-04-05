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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2901290229032904
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:57

  ЛАД написав:
Все ясно прозвучало в Киеве. Возможно, будут новые волны забастовок, но пока столица, похоже, осталась невредимой. Было слышно работу ПВО. Сообщений о попадании ракет в город пока не поступало. Одесса, похоже, пострадала сильнее всего, и есть сообщения о ракете, приземлившейся над границей в Молдове, недалеко от Бричень.
... Гуглоперевод.

А кто-то здесь писал, что "об Одессе договорились" :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:01

Повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні: збито понад 60 із 70 ракет окупантів — Командування повітряних сил ЗСУ.

схолже, що не так вже й перебільшили масованість удару...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:28

  sashaqbl написав:
Повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні: збито понад 60 із 70 ракет окупантів — Командування повітряних сил ЗСУ.

схолже, що не так вже й перебільшили масованість удару...

В прошлый раз цифры не сильно отличались, но последствия были существенно серьёзнее.
ЛАД
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