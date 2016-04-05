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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 05 гру, 2022 17:57
ЛАД написав:
Все ясно прозвучало в Киеве. Возможно, будут новые волны забастовок, но пока столица, похоже, осталась невредимой. Было слышно работу ПВО. Сообщений о попадании ракет в город пока не поступало. Одесса, похоже, пострадала сильнее всего, и есть сообщения о ракете, приземлившейся над границей в Молдове, недалеко от Бричень.
... Гуглоперевод.
А кто-то здесь писал, что "об Одессе договорились"
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Додано: Пон 05 гру, 2022 18:01
Повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні: збито понад 60 із 70 ракет окупантів — Командування повітряних сил ЗСУ.
схолже, що не так вже й перебільшили масованість удару...
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Додано: Пон 05 гру, 2022 18:28
sashaqbl написав:
Повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні: збито понад 60 із 70 ракет окупантів — Командування повітряних сил ЗСУ.
схолже, що не так вже й перебільшили масованість удару...
В прошлый раз цифры не сильно отличались, но последствия были существенно серьёзнее.
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ЛАД
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