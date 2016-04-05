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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2902290329042905>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 17:57

  ЛАД написав:
Все ясно прозвучало в Киеве. Возможно, будут новые волны забастовок, но пока столица, похоже, осталась невредимой. Было слышно работу ПВО. Сообщений о попадании ракет в город пока не поступало. Одесса, похоже, пострадала сильнее всего, и есть сообщения о ракете, приземлившейся над границей в Молдове, недалеко от Бричень.
... Гуглоперевод.

А кто-то здесь писал, что "об Одессе договорились" :evil:
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:01

Повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні: збито понад 60 із 70 ракет окупантів — Командування повітряних сил ЗСУ.

схолже, що не так вже й перебільшили масованість удару...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:28

  sashaqbl написав:
Повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні: збито понад 60 із 70 ракет окупантів — Командування повітряних сил ЗСУ.

схолже, що не так вже й перебільшили масованість удару...

В прошлый раз цифры не сильно отличались, но последствия были существенно серьёзнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:31

  vitaliian написав:.......
все те же самые причины сдерживают Запад от длительных откровенных объятий с Украиной. Я верю в помощь запада но не переоцениваю степень готовности "отдать всё" ради нас.

Я тоже не переоцениваю.
Но, думаю, что после окончания войны ситуация будет другая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В прошлый раз цифры не сильно отличались, но последствия были существенно серьёзнее.

І я про це. Так виглядає, що настлідки набагато менші, ніж минулого разу.
Можливо удар був гірше підготований, наприклад, його спровокувала бавовна в Енгельсі...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:33

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:В прошлый раз цифры не сильно отличались, но последствия были существенно серьёзнее.

І я про це. Так виглядає, що настлідки набагато менші, ніж минулого разу.
Можливо удар був гірше підготований, наприклад, його спровокувала бавовна в Енгельсі...

Я не спец и ракеты тема не моя но пишут что с морозом точность и дальность падают. Мопеды вообще в мороз не летают.
  Starikan написав:А кто-то здесь писал, что "об Одессе договорились
может за Энгельса обиделись
не буду больше такое писать (
https://t.me/xydessa/25960

Зображення
Похожа на взорвавшийся котел
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 18:42, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:38

  edvardd написав:
  sashaqbl написав:Судячи з активності на форумі, атака русні була нижче середнього...

это потомушо 48-64 ракеты не взлетели из за бавовны..

А також тому що ми вже загартовані - маємо павербанк, зарядні станції, а мобільні оператори теж "вухами не хлопають".
Кацапи погрожують у тг, що ще 2 дні триватиме таке, як сьогодні або навіть гірше.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:49

  ЛАД написав:1. Внешнее управление далеко не обязательно оформлять законодательно и вообще юридически.
2. Будет ли установлено внешнее управление зависит не столько от наших желаний, сколько от наличия и желания "управляющих
каждый (ая) сирота мечтает что его (её) усыновят / удочерят. Это повышает их самооценку и жизненный тонус. Но когда приходит понимание что этого не будет, начинаются делинквентные поступки.

Дело не в законодательстве, внешнее управление означает и внешнее финансирование. Даже зэков кормят.

То есть мы снимаем с себя ответственность за обеспечение самих себя едой и энергоносителями. Если нас усыновили, пусть родители и обеспечивают. Согласны ли на это налогоплательщики внешних управителей?

Или трудиться таки будем, даже больше обычного, а внешний управитель будет надзирателем с плеткой? Его налогоплательщики будут довольны, но я бы не радовался такому внешнему управлению.

Кроме того, где гарантии что внешнее управление будет патриотом Украины и не сольет нас, в обмен на газовую скидку. Даже чивокуня сливал. Чего уж про чужих говорить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 18:57, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 18:53

⚡️ Група зовнішнього моніторингу tZE inform стверджує (https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html?m=1), що має дані по ситуації на аеродромах «Дягілєво» та «Енгельс-1», де базуються стратегічні вбивці.

🔺 Авіабаза «Дягілєво» в Рязанській області атакована двома невстановленими БПЛА. Вибух в ангарі зберігання 360-го авіаційного ремонтного заводу і заправника на злітно-посадочній смузі. Пошкоджено 2 літаки Ту-95МС і Ту-22М3. 6 загиблих, 11 поранених.

🔺 «Енгельс-1», аеродром стратегічної авіації ЗС РФ, атаковано невстановленим літальним об'єктом о 06:42. Пошкоджено два літаки Ту-95МС.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:02

С мясом на этот сезон перебоев не будет

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