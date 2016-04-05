Все ясно прозвучало в Киеве. Возможно, будут новые волны забастовок, но пока столица, похоже, осталась невредимой. Было слышно работу ПВО. Сообщений о попадании ракет в город пока не поступало. Одесса, похоже, пострадала сильнее всего, и есть сообщения о ракете, приземлившейся над границей в Молдове, недалеко от Бричень.
... Гуглоперевод.
А кто-то здесь писал, что "об Одессе договорились"
ЛАД написав:1. Внешнее управление далеко не обязательно оформлять законодательно и вообще юридически. 2. Будет ли установлено внешнее управление зависит не столько от наших желаний, сколько от наличия и желания "управляющих
каждый (ая) сирота мечтает что его (её) усыновят / удочерят. Это повышает их самооценку и жизненный тонус. Но когда приходит понимание что этого не будет, начинаются делинквентные поступки.
Дело не в законодательстве, внешнее управление означает и внешнее финансирование. Даже зэков кормят.
То есть мы снимаем с себя ответственность за обеспечение самих себя едой и энергоносителями. Если нас усыновили, пусть родители и обеспечивают. Согласны ли на это налогоплательщики внешних управителей?
Или трудиться таки будем, даже больше обычного, а внешний управитель будет надзирателем с плеткой? Его налогоплательщики будут довольны, но я бы не радовался такому внешнему управлению.
Кроме того, где гарантии что внешнее управление будет патриотом Украины и не сольет нас, в обмен на газовую скидку. Даже чивокуня сливал. Чего уж про чужих говорить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 18:57, всього редагувалось 4 разів.
🔺 Авіабаза «Дягілєво» в Рязанській області атакована двома невстановленими БПЛА. Вибух в ангарі зберігання 360-го авіаційного ремонтного заводу і заправника на злітно-посадочній смузі. Пошкоджено 2 літаки Ту-95МС і Ту-22М3. 6 загиблих, 11 поранених.
🔺 «Енгельс-1», аеродром стратегічної авіації ЗС РФ, атаковано невстановленим літальним об'єктом о 06:42. Пошкоджено два літаки Ту-95МС.