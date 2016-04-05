Додано: Пон 05 гру, 2022 18:49

ЛАД написав: 1. Внешнее управление далеко не обязательно оформлять законодательно и вообще юридически.

2. Будет ли установлено внешнее управление зависит не столько от наших желаний, сколько от наличия и желания "управляющих 1. Внешнее управление далеко не обязательно оформлять законодательно и вообще юридически.2. Будет ли установлено внешнее управление зависит не столько от наших желаний, сколько от наличия и желания "управляющих

каждый (ая) сирота мечтает что его (её) усыновят / удочерят. Это повышает их самооценку и жизненный тонус. Но когда приходит понимание что этого не будет, начинаются делинквентные поступки.Дело не в законодательстве, внешнее управление означает и внешнее финансирование. Даже зэков кормят.То есть мы снимаем с себя ответственность за обеспечение самих себя едой и энергоносителями. Если нас усыновили, пусть родители и обеспечивают. Согласны ли на это налогоплательщики внешних управителей?Или трудиться таки будем, даже больше обычного, а внешний управитель будет надзирателем с плеткой? Его налогоплательщики будут довольны, но я бы не радовался такому внешнему управлению.Кроме того, где гарантии что внешнее управление будет патриотом Украины и не сольет нас, в обмен на газовую скидку. Даже чивокуня сливал. Чего уж про чужих говорить.