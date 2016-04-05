🔺 Авіабаза «Дягілєво» в Рязанській області атакована двома невстановленими БПЛА. Вибух в ангарі зберігання 360-го авіаційного ремонтного заводу і заправника на злітно-посадочній смузі. Пошкоджено 2 літаки Ту-95МС і Ту-22М3. 6 загиблих, 11 поранених.
🔺 «Енгельс-1», аеродром стратегічної авіації ЗС РФ, атаковано невстановленим літальним об'єктом о 06:42. Пошкоджено два літаки Ту-95МС.
Ожидаем официоз. Ибо по некоторым статьям повреждено 8 самолётов.( )
Белый дом неофициально сообщил американской прессе о том, что Пентагон тайно модифицировал отправленные в Украину ракетные системы HIMARS. Их неким образом переоборудовали, чтобы они не могли стрелять на максимально возможное расстояние - до 320 километров. Но Пентагон якобы ещё рассмотрел сценарий, при котором Украина может получить дальнобойные ракеты не от США. И специально модифицировал HIMARS так, чтобы нельзя было ими стрелять. https://www.wsj.com/articles/u-s-altere ... _lead_pos5