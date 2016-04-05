Додано: Пон 05 гру, 2022 19:42

Но Пентагон якобы ещё рассмотрел сценарий, при котором Украина может получить дальнобойные ракеты не от США. И специально модифицировал HIMARS так, чтобы нельзя было ими стрелять.

Белый дом неофициально сообщил американской прессе о том, что Пентагон тайно модифицировал отправленные в Украину ракетные системы HIMARS. Их неким образом переоборудовали, чтобы они не могли стрелять на максимально возможное расстояние - до 320 километров.