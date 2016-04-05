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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2902290329042905
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:24

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Интересный эксперимент, будем наблюдать, к чему это приведет.
к тому что кофе в европах будут варить африканцы и не за "базовый доход", а за миску риса. Базовый доход возможен для золотого миллиарда. Остальным светит рабский труд и бесправие.

И этот принцип только форсируется - а лохам, чешут по ушам, на что они их ещё больше развешивают под лапшу(думают будет досыта, а оно вот оказывается как.).
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:28

  edvardd написав:⚡️ Група зовнішнього моніторингу tZE inform стверджує (https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html?m=1), що має дані по ситуації на аеродромах «Дягілєво» та «Енгельс-1», де базуються стратегічні вбивці.

🔺 Авіабаза «Дягілєво» в Рязанській області атакована двома невстановленими БПЛА. Вибух в ангарі зберігання 360-го авіаційного ремонтного заводу і заправника на злітно-посадочній смузі. Пошкоджено 2 літаки Ту-95МС і Ту-22М3. 6 загиблих, 11 поранених.

🔺 «Енгельс-1», аеродром стратегічної авіації ЗС РФ, атаковано невстановленим літальним об'єктом о 06:42. Пошкоджено два літаки Ту-95МС.

Ожидаем официоз.
Ибо по некоторым статьям повреждено 8 самолётов.( :?: )
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:29

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:
  sashaqbl написав:Та й маю певні сумніви у здатності ЗСУ доставити достатньо вибухівки для пошкодження злітної смуги за 800 км від лінії фронту. Будьмо реалістами...

БЕЗПІЛОТНИКИ

Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.

Полосу пошкодив вибухнувший заправник
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:33

  vitaliian написав:https://t.me/yigal_levin/36795

У автора маленькие "упущения":
- Украинские собаки, а эти шакалы их уже отождествляют со своей кровью(свинособак).
- Этого никто не скрывает.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:40

Деньги любят тишину.
Кто то раздувает слух, что с 1 января с Донецкой области уходит Ощад.
- Кто в курсе событий?
Новостная полоса в финансе шибко непрактичной стала :cry: .
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:42

Белый дом неофициально сообщил американской прессе о том, что Пентагон тайно модифицировал отправленные в Украину ракетные системы HIMARS. Их неким образом переоборудовали, чтобы они не могли стрелять на максимально возможное расстояние - до 320 километров.
Но Пентагон якобы ещё рассмотрел сценарий, при котором Украина может получить дальнобойные ракеты не от США. И специально модифицировал HIMARS так, чтобы нельзя было ими стрелять.
https://www.wsj.com/articles/u-s-altere ... _lead_pos5
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  roberto dark написав:Полосу пошкодив вибухнувший заправник

Ну да, цистерна з бензином точно пошкодить злітну смугу...в голівуді...
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:52

  Kudrjavuy написав:Ожидаем официоз.
официоз от кого?
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:58

Літаки всі цілі (можливо невидимі пошкодження обшивки, про які рузьке змі згадали, мають місце ) . Вибухнув склад пмм.
Поки що така інфо.

В кривбасі станцію, чи що? Рейки швидко є відновлюють. Чи там не рейки?
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