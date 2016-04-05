🔺 Авіабаза «Дягілєво» в Рязанській області атакована двома невстановленими БПЛА. Вибух в ангарі зберігання 360-го авіаційного ремонтного заводу і заправника на злітно-посадочній смузі. Пошкоджено 2 літаки Ту-95МС і Ту-22М3. 6 загиблих, 11 поранених.
🔺 «Енгельс-1», аеродром стратегічної авіації ЗС РФ, атаковано невстановленим літальним об'єктом о 06:42. Пошкоджено два літаки Ту-95МС.
Ожидаем официоз. Ибо по некоторым статьям повреждено 8 самолётов.( )
Белый дом неофициально сообщил американской прессе о том, что Пентагон тайно модифицировал отправленные в Украину ракетные системы HIMARS. Их неким образом переоборудовали, чтобы они не могли стрелять на максимально возможное расстояние - до 320 километров. Но Пентагон якобы ещё рассмотрел сценарий, при котором Украина может получить дальнобойные ракеты не от США. И специально модифицировал HIMARS так, чтобы нельзя было ими стрелять. https://www.wsj.com/articles/u-s-altere ... _lead_pos5
ЛАД написав:Проблема в том, что человек существо чересчур жадное
не только жадное, но и ленивое, брехливое, обжорливое, похотливое и хвастливое. Любой порок ученика может отправить Христа на крест. В широком смысле.
К теме разговора в основном относится именно жадность. А вообще, умиляет дискуссия. Абсолютное и полное незнание политэкономии. И полное непонимание того, что для того, чтобы было 100 миллионеров, должно быть 100 тыс. бедняков. И того, что не может всё население быть предпринимателями. А кто тогда будет работать продавцами у Будивельника? Изучение марксизма было бы очень полезно. Ну а перлы о "трьох рабах з москальщини" (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5514364#p5514364) это уже не социал-фашизм, а просто нацистские перепевы. Прорывается.
Основна маса чіпляється до оформлення,деталей і так далі... І це чіпляння повністю замилює суть.
P.s. Було б цікаво побачити "фізика -ядерника" з мільйонними зарплатами. Ну а "студенту який закінчив фізичний факультет за гроші від проданої мамою корови - ... Точно так само й хірургам ,вчителям і так далі" треба скоріше усвідомити, шо вони завжди "будуть бомжами" і "ЇХ фантазії до успішності Їх не приведуть", а тому кидати свою роботу. От тільки, що після цього буде з суспільством? Хоча... Людство подолало динозаврів і мамонтів без усяких фізиків-лікарів-вчителів.
я вже не застав повноцінної політекономії, але гібрид її та економіксу вивчав.
що можу сказати, не треба зациклюватися на марксизмі. почитайте Шумпетера. теж очікував настання соціалізму після капіталізму, але Маркса критикував. але як раз виділяв підприємця-новатора, який є рушійною силою економіки.
не можуть бути всі підприємці, бо не володіють відповідними якостями - відповідальністю за свої дії та готовністю ризикувати.
а два раба з москальщини - жарт як жарт. як й про прикре самогубство Ореста Лютого послухайте
на фоні того, що в Раші всі українці визнані нацистами, а значить можна їх знищувати просто так.
vitaliian написав:......... Или трудиться таки будем, даже больше обычного, а внешний управитель будет надзирателем с плеткой? Его налогоплательщики будут довольны, но я бы не радовался такому внешнему управлению.
Обычно происходит именно так. Важен результат. Если при этом будет расти уровень жизни народа, то с этим большинство согласится. Или Вы думаете, что в Западной Германии было иначе?
Кроме того, где гарантии что внешнее управление будет патриотом Украины и не сольет нас, в обмен на газовую скидку. Даже чивокуня сливал. Чего уж про чужих говорить.
Уже много раз писал - гарантии даёт только господь бог, в которого я не верю. Но тут вопрос совсем не в патриотизме. Не вижу смысла для внешних управителей после победы сливать нас в обмен на любые скидки. Не та ситуация будет, чтобы РФ диктовала условия. Тем более, что на условия не согласились даже перед войной.