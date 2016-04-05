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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 29032904290529062907>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:28

  edvardd написав:⚡️ Група зовнішнього моніторингу tZE inform стверджує (https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html?m=1), що має дані по ситуації на аеродромах «Дягілєво» та «Енгельс-1», де базуються стратегічні вбивці.

🔺 Авіабаза «Дягілєво» в Рязанській області атакована двома невстановленими БПЛА. Вибух в ангарі зберігання 360-го авіаційного ремонтного заводу і заправника на злітно-посадочній смузі. Пошкоджено 2 літаки Ту-95МС і Ту-22М3. 6 загиблих, 11 поранених.

🔺 «Енгельс-1», аеродром стратегічної авіації ЗС РФ, атаковано невстановленим літальним об'єктом о 06:42. Пошкоджено два літаки Ту-95МС.

Ожидаем официоз.
Ибо по некоторым статьям повреждено 8 самолётов.( :?: )
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:29

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:
  sashaqbl написав:Та й маю певні сумніви у здатності ЗСУ доставити достатньо вибухівки для пошкодження злітної смуги за 800 км від лінії фронту. Будьмо реалістами...

БЕЗПІЛОТНИКИ

Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.

Полосу пошкодив вибухнувший заправник
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:33

  vitaliian написав:https://t.me/yigal_levin/36795

У автора маленькие "упущения":
- Украинские собаки, а эти шакалы их уже отождествляют со своей кровью(свинособак).
- Этого никто не скрывает.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:40

Деньги любят тишину.
Кто то раздувает слух, что с 1 января с Донецкой области уходит Ощад.
- Кто в курсе событий?
Новостная полоса в финансе шибко непрактичной стала :cry: .
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:42

Белый дом неофициально сообщил американской прессе о том, что Пентагон тайно модифицировал отправленные в Украину ракетные системы HIMARS. Их неким образом переоборудовали, чтобы они не могли стрелять на максимально возможное расстояние - до 320 километров.
Но Пентагон якобы ещё рассмотрел сценарий, при котором Украина может получить дальнобойные ракеты не от США. И специально модифицировал HIMARS так, чтобы нельзя было ими стрелять.
https://www.wsj.com/articles/u-s-altere ... _lead_pos5
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  roberto dark написав:Полосу пошкодив вибухнувший заправник

Ну да, цистерна з бензином точно пошкодить злітну смугу...в голівуді...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:52

  Kudrjavuy написав:Ожидаем официоз.
официоз от кого?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 19:58

Літаки всі цілі (можливо невидимі пошкодження обшивки, про які рузьке змі згадали, мають місце ) . Вибухнув склад пмм. Це по Енгельс. По дягілєву - є.
Поки що така інфо.

В кривбасі станцію, чи що? Рейки швидко є відновлюють. Чи там не рейки?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 гру, 2022 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:00

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Проблема в том, что человек существо чересчур жадное
не только жадное, но и ленивое, брехливое, обжорливое, похотливое и хвастливое. Любой порок ученика может отправить Христа на крест. В широком смысле.

К теме разговора в основном относится именно жадность. :)
А вообще, умиляет дискуссия. :)
Абсолютное и полное незнание политэкономии. И полное непонимание того, что для того, чтобы было 100 миллионеров, должно быть 100 тыс. бедняков. И того, что не может всё население быть предпринимателями. А кто тогда будет работать продавцами у Будивельника?
Изучение марксизма было бы очень полезно. :)
Ну а перлы о "трьох рабах з москальщини" (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5514364#p5514364) это уже не социал-фашизм, а просто нацистские перепевы. Прорывается.
Основна маса чіпляється до оформлення,деталей і так далі...
І це чіпляння повністю замилює суть.


P.s. Було б цікаво побачити "фізика -ядерника" з мільйонними зарплатами.
Ну а "студенту який закінчив фізичний факультет за гроші від проданої мамою корови - ... Точно так само й хірургам ,вчителям і так далі" треба скоріше усвідомити, шо вони завжди "будуть бомжами" і "ЇХ фантазії до успішності Їх не приведуть", а тому кидати свою роботу.
От тільки, що після цього буде з суспільством?
Хоча... Людство подолало динозаврів і мамонтів без усяких фізиків-лікарів-вчителів.

я вже не застав повноцінної політекономії, але гібрид її та економіксу вивчав.

що можу сказати, не треба зациклюватися на марксизмі. почитайте Шумпетера. теж очікував настання соціалізму після капіталізму, але Маркса критикував. але як раз виділяв підприємця-новатора, який є рушійною силою економіки.

не можуть бути всі підприємці, бо не володіють відповідними якостями - відповідальністю за свої дії та готовністю ризикувати.

а два раба з москальщини - жарт як жарт. як й про прикре самогубство ;)
Ореста Лютого послухайте :D

на фоні того, що в Раші всі українці визнані нацистами, а значить можна їх знищувати просто так.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:09

  vitaliian написав:.........
Или трудиться таки будем, даже больше обычного, а внешний управитель будет надзирателем с плеткой? Его налогоплательщики будут довольны, но я бы не радовался такому внешнему управлению.

Обычно происходит именно так.
Важен результат. Если при этом будет расти уровень жизни народа, то с этим большинство согласится.
Или Вы думаете, что в Западной Германии было иначе? :)

Кроме того, где гарантии что внешнее управление будет патриотом Украины и не сольет нас, в обмен на газовую скидку. Даже чивокуня сливал. Чего уж про чужих говорить.

Уже много раз писал - гарантии даёт только господь бог, в которого я не верю.
Но тут вопрос совсем не в патриотизме.
Не вижу смысла для внешних управителей после победы сливать нас в обмен на любые скидки. Не та ситуация будет, чтобы РФ диктовала условия. Тем более, что на условия не согласились даже перед войной.
ЛАД
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