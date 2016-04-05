Вы можете себе представить, что весь западный и не только мир объединился вокруг Украины против России?



Вот и я не могу. В 2014, а особенно до Боинга, всем было насрать на Украину.



Такое объединение вокруг Украины это военно-политическая аномалия. Которая могла быть достигнута только отрицательными усилиями дипломатии РФ. Только 8 лет войны и Минска, непонятно зачем нужной РФ войны в Сирии (как, победили исламизм?), допинговых и хакерских скандалов, нытья старых вырожденцев на площадках ООН и ПАСЕ, абсолютно провальных интриг и активочек могли заебать весь мир так, что вся его передовая часть кинулась помогать хохлу, а остальная брезгливо отвернулась.



Да, это война в Европе, да, у Украины много ресурсов и АЭС, но по всем законам геополитики это должно было разборкой между двумя странами, уж точно без поставок западного оружия и сотен миллиардов помощи.



Только уникальное сочетание слабости, назойливости и предательства, существующее в псевдо-элитах РФ, могло сделать Украину фокусом усилий всего мира. Украина абсолютно непривлекательна. Запад не воюет за Украину, Запад воюет против РФ и мерзости её руководства. Руководства, которое никогда не могло стать частью западного мира, но с хамством пролетария, втиснутого в плохо сидящий дорогой костюм, туда лезло, пропитым голосом крича про многополярный мир и энергетическую сверхдержаву.

