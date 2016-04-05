роспропагандон Коц написал, что удар по аэродромам рязани и энгельса был нанесен БПЛА Ту-141. Это старый советский беспилотник, которому 45 лет от роду
Такие БПЛА действительно есть на вооружение Украинских Воздушных сил. Но если это правда — то тогда нужно понимать, что в рф отсутствует ПВО даже над стратегическими военными аэродромами. И всего два якобы украинских беспилотника, пролетев по 700-800 км, ударили по военным аэродромам.
А если бы Украина запустила 70-80 таких БПЛА одновременно, как сегодня по нам запускали крылатые ракеты россияне? Кремлю был бы пи*дец.
По энгельсу и дягилево : если хотя бы один тяжелый бомбардировщик потерян, к концу недели об этом будет достоверно известно, как минимум, Пентагону
Согласно подпункту "а" пункта 3 раздела II Протокола к действующему ДСНВ, путин должен сообщить США о том, что его стратегические бомбардировщики выведены из строя. Это требование договора Об ограничении (http://static.kremlin.ru/media/events/f ... e65fc5.pdf) Стратегических наступательных вооружений. Наверное, это тоже было записано в «плане» путина, по которому всё идёт.
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 05 гру, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не та ситуация будет, чтобы РФ диктовала условия.
разве я написал что условия продиктует РФ?
ЛАД написав:Не вижу смысла для внешних управителей после победы сливать нас в обмен на любые скидки
Смысл в деньгах. Или думаете при капитализме женятся только по любви. Сейчас одни политики, завтра будут другие. Про агрессию РФ забудут как только она сойдёт с газет, вы долго помнили и переживали о нападении на Грузию в 2008? Я в 2009 уже не думал об этом. Переезд, личная жизнь новая работа. Зачем мне была та Грузия? Лишь только теперь понимаю, что нужно было примерять ту ситуацию на себя.
Украина для них тоже чужая, а деньги - свои.
Не нужно думать, что чужого ребенка в приемной семье любят как своего. За каждым проступком видят причиной его происхождение и родословную. К своим детям такой педантичности нет.
Опасно это внешнее управление. Не разделяю я ваш с Костей восторг. Местные политики хоть и популисты-казнокрады, но идти в рабство не готовы. Это их большой плюс. А чужие политики отправят нас в рабство не задумываясь. Им то что.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 20:33, всього редагувалось 5 разів.
ЛАД написав:.............. Абсолютное и полное незнание политэкономии. И полное непонимание того, что для того, чтобы было 100 миллионеров, должно быть 100 тыс. бедняков. И того, что не может всё население быть предпринимателями. А кто тогда будет работать продавцами у Будивельника? Изучение марксизма было бы очень полезно. Ну а перлы о "трьох рабах з москальщини" (https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5514364#p5514364) это уже не социал-фашизм, а просто нацистские перепевы. Прорывается.
Основна маса чіпляється до оформлення,деталей і так далі... І це чіпляння повністю замилює суть.
P.s. Було б цікаво побачити "фізика -ядерника" з мільйонними зарплатами. Ну а "студенту який закінчив фізичний факультет за гроші від проданої мамою корови - ... Точно так само й хірургам ,вчителям і так далі" треба скоріше усвідомити, шо вони завжди "будуть бомжами" і "ЇХ фантазії до успішності Їх не приведуть", а тому кидати свою роботу. От тільки, що після цього буде з суспільством? Хоча... Людство подолало динозаврів і мамонтів без усяких фізиків-лікарів-вчителів.
я вже не застав повноцінної політекономії, але гібрид її та економіксу вивчав.
що можу сказати, не треба зациклюватися на марксизмі. почитайте Шумпетера. теж очікував настання соціалізму після капіталізму, але Маркса критикував. але як раз виділяв підприємця-новатора, який є рушійною силою економіки.
Не настаиваю на Марксе, можно изучать и др. политэкономистов. Результат будет примерно тот же.
не можуть бути всі підприємці, бо не володіють відповідними якостями - відповідальністю за свої дії та готовністю ризикувати.
Это правда. Но даже если бы все обладали такими качествами, то это невозможно принципиально, не может всё население заниматься предпринимательством, это неизбежно достаточно низкий процент, иначе "кто тогда будет работать продавцами у Будивельника?", учителями, физиками (и вообще учёными), рабочими на заводах и т.д.
а два раба з москальщини - жарт як жарт. як й про прикре самогубство Ореста Лютого послухайте на фоні того, що в Раші всі українці визнані нацистами, а значить можна їх знищувати просто так.
Некоторые "жарти" не стоит допускать. На любом фоне. Последствия таких "жартів" могут быть тяжёлые.
ЛАД написав:Не та ситуация будет, чтобы РФ диктовала условия.
разве я написал что условия продиктует РФ?
А кто ещё может хотеть/иметь возможность давать какие-нибудь скидки за счёт уступок по Украине?
ЛАД написав:Не вижу смысла для внешних управителей после победы сливать нас в обмен на любые скидки
Смысл в деньгах. Или думаете при капитализме женятся только по любви. Сейчас одни политики, завтра будут другие. Про агрессию РФ забудут как только она сойдёт с газет, вы долго помнили и переживали о нападении на Грузию в 2008? Я в 2009 уже не думал об этом. Переезд, личная жизнь новая работа. Зачем мне была та Грузия? Лишь только теперь понимаю, что нужно было примерять ту ситуацию на себя.
Украина для них тоже чужая, а деньги - свои.
Вы немного путаете разные вещи. Лично Вы (или я) можем не думать о Грузии даже в момент событий. Мы с вами никак не определяем действия государства. Политики об этом забывать не должны/не могут. Плохая память ответственных лиц приводит к тяжёлым последствиям.
Не нужно думать, что чужого ребенка в приемной семье любят как своего. За каждым проступком видят причиной его происхождение и родословную. К своим детям такой педантичности нет. Опасно это внешнее управление. Не разделяю я ваш с Костей восторг.
Никакого восторга не испытываю. Более того, совсем не уверен, что внешнее управление будет. Просто не вижу для нас других вариантов, это необходимость. Иначе будет совсем грустно.
Вы можете себе представить, что весь западный и не только мир объединился вокруг Украины против России?
Вот и я не могу. В 2014, а особенно до Боинга, всем было насрать на Украину.
Такое объединение вокруг Украины это военно-политическая аномалия. Которая могла быть достигнута только отрицательными усилиями дипломатии РФ. Только 8 лет войны и Минска, непонятно зачем нужной РФ войны в Сирии (как, победили исламизм?), допинговых и хакерских скандалов, нытья старых вырожденцев на площадках ООН и ПАСЕ, абсолютно провальных интриг и активочек могли заебать весь мир так, что вся его передовая часть кинулась помогать хохлу, а остальная брезгливо отвернулась.
Да, это война в Европе, да, у Украины много ресурсов и АЭС, но по всем законам геополитики это должно было разборкой между двумя странами, уж точно без поставок западного оружия и сотен миллиардов помощи.
Только уникальное сочетание слабости, назойливости и предательства, существующее в псевдо-элитах РФ, могло сделать Украину фокусом усилий всего мира. Украина абсолютно непривлекательна. Запад не воюет за Украину, Запад воюет против РФ и мерзости её руководства. Руководства, которое никогда не могло стать частью западного мира, но с хамством пролетария, втиснутого в плохо сидящий дорогой костюм, туда лезло, пропитым голосом крича про многополярный мир и энергетическую сверхдержаву.
лучше быть нищим, но свободным чем богатым рабом. У него те богатства всё равно отберут, а рабом он останется навсегда.
ЛАД написав:Политики об этом забывать не должны/не могут. Плохая память ответственных лиц приводит к тяжёлым последствиям.
грузинские политики об этом забывать не должны. Или украинские? Политик это не монах, который молится о судьбе человечества, а наемный менеджер, решающий четко определенный круг задач. Чужому политику не нужно думать о Грузии или Украине (по должностной инструкции). Если нам сейчас помогают, то не из за любви или ответственности, никто не хочет чтобы эта зараза полезла дальше на запад. Из любви давали бы танки и авиацию, а так же ракеты с дальностью до Москвы
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 20:54, всього редагувалось 2 разів.