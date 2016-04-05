Shaman написав:не можуть бути всі підприємці, бо не володіють відповідними якостями - відповідальністю за свої дії та готовністю ризикувати.
Это правда. Но даже если бы все обладали такими качествами, то это невозможно принципиально, не может всё население заниматься предпринимательством, это неизбежно достаточно низкий процент, иначе "кто тогда будет работать продавцами у Будивельника?", учителями, физиками (и вообще учёными), рабочими на заводах и т.д.
але головне не всі володіють. навіть вчителями чи вченими можуть працювати далеко на всі. тому - касири, вантажники, може продавці - з мріями як можна гарно жити якщо "взять все и поделить" (с).
до речі, теперішня економіка стимулює, що багато людей працює самостійно. їх головна функція - забезпечити себе грошима. бо великий бізнес все більше та більше автоматизується, й потребує все менше людей. тому в розвинених країнах скоро дійсно загальна маса буде на пособіях, а працювати будуть більш якісні працівники, скажемо так.
лучше быть нищим, но свободным чем богатым рабом. У него те богатства всё равно отберут, а рабом он останется навсегда.
Послушайте, надоело повторять пример Германии после 45-го. У них было внешнее управление? Да. Вы назовёте Германию рабами? У неё кто-то отобрал/отберёт богатство? Нет.
ЛАД написав:Политики об этом забывать не должны/не могут. Плохая память ответственных лиц приводит к тяжёлым последствиям.
грузинские политики об этом забывать не должны. Или украинские? Политик это не монах, который молится о судьбе человечества, а наемный менеджер, решающий четко определенный круг задач. Чужому политику не нужно думать о Грузии или Украине (по должностной инструкции). Если нам сейчас помогают, то не из за любви или ответственности, никто не хочет чтобы эта зараза полезла дальше на запад. Из любви давали бы танки и авиацию, а так же ракеты с дальностью до Москвы
Да при чём тут любовь! Я где-то хоть раз писал о "любви"? "Чужому политику не нужно думать о Грузии или Украине" - не нужно. Но помнить о событиях и учитывать при принятии решений - обязательно.
ЛАД написав:Не та ситуация будет, чтобы РФ диктовала условия.
разве я написал что условия продиктует РФ?
ЛАД написав:Не вижу смысла для внешних управителей после победы сливать нас в обмен на любые скидки
Смысл в деньгах. Или думаете при капитализме женятся только по любви. Сейчас одни политики, завтра будут другие. Про агрессию РФ забудут как только она сойдёт с газет, вы долго помнили и переживали о нападении на Грузию в 2008? Я в 2009 уже не думал об этом. Переезд, личная жизнь новая работа. Зачем мне была та Грузия? Лишь только теперь понимаю, что нужно было примерять ту ситуацию на себя.
Украина для них тоже чужая, а деньги - свои.
Не нужно думать, что чужого ребенка в приемной семье любят как своего. За каждым проступком видят причиной его происхождение и родословную. К своим детям такой педантичности нет.
Опасно это внешнее управление. Не разделяю я ваш с Костей восторг. Местные политики хоть и популисты-казнокрады, но идти в рабство не готовы. Это их большой плюс. А чужие политики отправят нас в рабство не задумываясь. Им то что.
ФРН, Японія були під зовнішнім управлінням який час після 2СВ
Космический снимок авиабазы в Энегельсе из открытого доступа. Красиво, крылом к крылу, безо всяких укрытий, стоит весь стратегический потенциал России одной из трех частей ядерной триады. Три ракеты - и потенциал равен нулю. Четыре - и он переходит в область отрицательных значений.
Тут куда не попади - промахнуться нереально.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:не можуть бути всі підприємці, бо не володіють відповідними якостями - відповідальністю за свої дії та готовністю ризикувати.
Это правда. Но даже если бы все обладали такими качествами, то это невозможно принципиально, не может всё население заниматься предпринимательством, это неизбежно достаточно низкий процент, иначе "кто тогда будет работать продавцами у Будивельника?", учителями, физиками (и вообще учёными), рабочими на заводах и т.д.
але головне не всі володіють. навіть вчителями чи вченими можуть працювати далеко на всі. тому - касири, вантажники, може продавці - з мріями як можна гарно жити якщо "взять все и поделить" (с).
Не все. Но подчёркиваю, это невозможно принципиально, так же, как вечный двигатель. Если бы все стали предпринимателями, то кто работал бы у Будивельника на стройке, а сейчас в магазине? При всех своих рассуждениях Будивельник совершенно верно признаёт, что не собирается делиться своими доходами с работниками, благодаря труду которых эти доходы получены. Т.е. то, о чём писал Маркс - все богатства при капитализме созданы и поддерживаются за счёт фактического ограбления (будем называть своими именами) наёмных работников. Так же, как ранее за счёт труда рабов, а позже крепостных.
до речі, теперішня економіка стимулює, що багато людей працює самостійно. їх головна функція - забезпечити себе грошима. бо великий бізнес все більше та більше автоматизується, й потребує все менше людей. тому в розвинених країнах скоро дійсно загальна маса буде на пособіях, а працювати будуть більш якісні працівники, скажемо так.
Гаданием заниматься не хочу. Доживём до этого, увидим. Думаю, проблемы в таком случае будут серьёзные. Возможно, они решатся благодаря сфере услуг, возможно, как-то иначе. Но, боюсь, что до этого не дойдёт и человечеству придётся возвращаться к способам производства 100-летней или больше давности. Если не будет найден богатый источник дешёвой энергии. Добавлю - экологически чистой энергии.