RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2904290529062907
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:56

  ЛАД написав:
  Shaman написав:не можуть бути всі підприємці, бо не володіють відповідними якостями - відповідальністю за свої дії та готовністю ризикувати.

Это правда. Но даже если бы все обладали такими качествами, то это невозможно принципиально, не может всё население заниматься предпринимательством, это неизбежно достаточно низкий процент, иначе "кто тогда будет работать продавцами у Будивельника?", учителями, физиками (и вообще учёными), рабочими на заводах и т.д.


але головне не всі володіють. навіть вчителями чи вченими можуть працювати далеко на всі. тому - касири, вантажники, може продавці - з мріями як можна гарно жити якщо "взять все и поделить" (с).

до речі, теперішня економіка стимулює, що багато людей працює самостійно. їх головна функція - забезпечити себе грошима. бо великий бізнес все більше та більше автоматизується, й потребує все менше людей. тому в розвинених країнах скоро дійсно загальна маса буде на пособіях, а працювати будуть більш якісні працівники, скажемо так.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2617
З нами з: 29.09.19
Подякував: 373 раз.
Подякували: 797 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 20:59

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Иначе будет совсем грустно
лучше быть нищим, но свободным чем богатым рабом. У него те богатства всё равно отберут, а рабом он останется навсегда.

Послушайте, надоело повторять пример Германии после 45-го.
У них было внешнее управление? Да.
Вы назовёте Германию рабами? У неё кто-то отобрал/отберёт богатство? Нет.

  ЛАД написав:Политики об этом забывать не должны/не могут. Плохая память ответственных лиц приводит к тяжёлым последствиям.
грузинские политики об этом забывать не должны. Или украинские? Политик это не монах, который молится о судьбе человечества, а наемный менеджер, решающий четко определенный круг задач. Чужому политику не нужно думать о Грузии или Украине (по должностной инструкции). Если нам сейчас помогают, то не из за любви или ответственности, никто не хочет чтобы эта зараза полезла дальше на запад. Из любви давали бы танки и авиацию, а так же ракеты с дальностью до Москвы

Да при чём тут любовь! Я где-то хоть раз писал о "любви"?
"Чужому политику не нужно думать о Грузии или Украине" - не нужно. Но помнить о событиях и учитывать при принятии решений - обязательно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23456
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 21:00

  Archivarius написав:
  edvardd написав:синусоиду можно получить из меандра упса, если подключить нагрузку через совковый стабилизатор к телевизору...

Дякую за підказаку. Але де ж взяти цей антикваріат? Обяціють покращення, чекаємо.

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/stablza ... d_category
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8121
З нами з: 20.11.08
Подякував: 143 раз.
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 21:04

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Не та ситуация будет, чтобы РФ диктовала условия.
разве я написал что условия продиктует РФ?
  ЛАД написав:Не вижу смысла для внешних управителей после победы сливать нас в обмен на любые скидки
Смысл в деньгах. Или думаете при капитализме женятся только по любви. Сейчас одни политики, завтра будут другие. Про агрессию РФ забудут как только она сойдёт с газет, вы долго помнили и переживали о нападении на Грузию в 2008? Я в 2009 уже не думал об этом. Переезд, личная жизнь новая работа. Зачем мне была та Грузия? Лишь только теперь понимаю, что нужно было примерять ту ситуацию на себя.

Украина для них тоже чужая, а деньги - свои.

Не нужно думать, что чужого ребенка в приемной семье любят как своего. За каждым проступком видят причиной его происхождение и родословную. К своим детям такой педантичности нет.

Опасно это внешнее управление. Не разделяю я ваш с Костей восторг.
Местные политики хоть и популисты-казнокрады, но идти в рабство не готовы. Это их большой плюс. А чужие политики отправят нас в рабство не задумываясь. Им то что.

ФРН, Японія були під зовнішнім управлінням який час після 2СВ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30130
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 21:19

Космический снимок авиабазы в Энегельсе из открытого доступа. Красиво, крылом к крылу, безо всяких укрытий, стоит весь стратегический потенциал России одной из трех частей ядерной триады. Три ракеты - и потенциал равен нулю. Четыре - и он переходит в область отрицательных значений.

Тут куда не попади - промахнуться нереально.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 21:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15382
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 21:20

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:не можуть бути всі підприємці, бо не володіють відповідними якостями - відповідальністю за свої дії та готовністю ризикувати.

Это правда. Но даже если бы все обладали такими качествами, то это невозможно принципиально, не может всё население заниматься предпринимательством, это неизбежно достаточно низкий процент, иначе "кто тогда будет работать продавцами у Будивельника?", учителями, физиками (и вообще учёными), рабочими на заводах и т.д.


але головне не всі володіють. навіть вчителями чи вченими можуть працювати далеко на всі. тому - касири, вантажники, може продавці - з мріями як можна гарно жити якщо "взять все и поделить" (с).

Не все.
Но подчёркиваю, это невозможно принципиально, так же, как вечный двигатель.
Если бы все стали предпринимателями, то кто работал бы у Будивельника на стройке, а сейчас в магазине?
При всех своих рассуждениях Будивельник совершенно верно признаёт, что не собирается делиться своими доходами с работниками, благодаря труду которых эти доходы получены. Т.е. то, о чём писал Маркс - все богатства при капитализме созданы и поддерживаются за счёт фактического ограбления (будем называть своими именами) наёмных работников. Так же, как ранее за счёт труда рабов, а позже крепостных.

до речі, теперішня економіка стимулює, що багато людей працює самостійно. їх головна функція - забезпечити себе грошима. бо великий бізнес все більше та більше автоматизується, й потребує все менше людей. тому в розвинених країнах скоро дійсно загальна маса буде на пособіях, а працювати будуть більш якісні працівники, скажемо так.

Гаданием заниматься не хочу. Доживём до этого, увидим. Думаю, проблемы в таком случае будут серьёзные. Возможно, они решатся благодаря сфере услуг, возможно, как-то иначе.
Но, боюсь, что до этого не дойдёт и человечеству придётся возвращаться к способам производства 100-летней или больше давности. Если не будет найден богатый источник дешёвой энергии. Добавлю - экологически чистой энергии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23456
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 21:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уже много раз писал - гарантии даёт только господь бог, в которого я не верю.

запомни ватан а лучше запиши
Бог пишется с БОЛЬШОЙ буквы а путин и кремль с маленькой!
Прохожий
 
Повідомлень: 12870
З нами з: 05.06.13
Подякував: 881 раз.
Подякували: 1409 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2904290529062907
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108567
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 474059
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4325
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5576)
05.12.2022 20:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.