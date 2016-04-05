vitaliian написав:

ЛАД написав: Не та ситуация будет, чтобы РФ диктовала условия. Не та ситуация будет, чтобы РФ диктовала условия.

ЛАД написав: Не вижу смысла для внешних управителей после победы сливать нас в обмен на любые скидки Не вижу смысла для внешних управителей после победы сливать нас в обмен на любые скидки

разве я написал что условия продиктует РФ?Смысл в деньгах. Или думаете при капитализме женятся только по любви. Сейчас одни политики, завтра будут другие. Про агрессию РФ забудут как только она сойдёт с газет, вы долго помнили и переживали о нападении на Грузию в 2008? Я в 2009 уже не думал об этом. Переезд, личная жизнь новая работа. Зачем мне была та Грузия? Лишь только теперь понимаю, что нужно было примерять ту ситуацию на себя.Украина для них тоже чужая, а деньги - свои.Не нужно думать, что чужого ребенка в приемной семье любят как своего. За каждым проступком видят причиной его происхождение и родословную. К своим детям такой педантичности нет.Опасно это внешнее управление. Не разделяю я ваш с Костей восторг.Местные политики хоть и популисты-казнокрады, но идти в рабство не готовы. Это их большой плюс. А чужие политики отправят нас в рабство не задумываясь. Им то что.