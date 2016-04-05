Додано: Пон 05 гру, 2022 21:56

ЛАД написав: Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы. Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.

министерство воровства собачьих будок и стиральных машин

были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производств.



Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.



В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

реактивные беспилотники советского производства

ЛАД написав: Вроде ж сообщали, что уже давно официально требуют оплату только в рублях? Вроде ж сообщали, что уже давно официально требуют оплату только в рублях?

Разрушить ВПП, построенную для стратегических бомбардировщиков, ни один из существующих беспилотников, естественно, не сможет. Но вот повредить стоящий вне укрытия самолет может легко, и даже не самим беспилотником, а его обломками. Как быстро его восстановят зависит от степени повреждения.Орковскоезаявило, что(по помойкам не брожу, ссылка взята из сообщения ВВС -БПЛА были уничтожены над этими аэродромами, именно аэродромами, иначе как осколки от сбитых беспилотников могли "повредить" 2 самолета, взорвать бензозаправщик, убить троих и ранить четверых военных?Как их хваленые системы ПВО пропустили эти(т.е. более 30-тилетнего возраста) надо Дягилево и надо Энгельса, другой вопрос.Скорее всего это действительно были реактивные беспилотники, т.к. на одном из видео слышен звук реактивного двигателя, через 26 секунд вспышка и еще через 20 секунд звук взрыва.Если не ошибаюсь, раньше "официальная" дата запрета хождения гривны планировалась с 1 декабря. Сейчас идет оплата и в рублях, и в гривнах - продавцы спрашивают, чем будете расплачиваться и соотв. называют цену. Если в магазинах придерживаются офф. курса 1:1,25 (1 гривна = 0,8 рубля), то на рынке больше, чем по 0,68-0,7 (1 грн = 1,47-1,43 рубля) не предлагают. Отказываться продавать за рубли продавцы на рынке не рискуют, слишком много для небольшого поселка там бродят орков, большинство из которых кавказцы.Лично я из гигиеннических соображений (не подхватить заразу) еще ни одной сортирной бумажки в руках не держал. Но я всего лишь покупатель.Надеюсь, что'ом и'ом будут у нас раньше (они на моем направлении), чем меня вынудят это сделать.