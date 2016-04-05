ЛАД написав:Пока не слышал о беспилотниках, способных доставить на 800 км заряд, достаточный для разрушения взлётно-посадочнрй полосы.
Разрушить ВПП, построенную для стратегических бомбардировщиков, ни один из существующих беспилотников, естественно, не сможет. Но вот повредить стоящий вне укрытия самолет может легко, и даже не самим беспилотником, а его обломками. Как быстро его восстановят зависит от степени повреждения.
Орковское министерство воровства собачьих будок и стиральных машин заявило, что
были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производств.
Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены.
В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов.
БПЛА были уничтожены над этими аэродромами, именно аэродромами, иначе как осколки от сбитых беспилотников могли "повредить" 2 самолета, взорвать бензозаправщик, убить троих и ранить четверых военных?
Как их хваленые системы ПВО пропустили эти
реактивные беспилотники советского производства
(т.е. более 30-тилетнего возраста) на 500 км до Дягилево и на 700 км до Энгельса, другой вопрос.
P.S. Скорее всего это действительно были реактивные беспилотники, т.к. на одном из видео слышен звук реактивного двигателя, через 26 секунд вспышка и еще через 20 секунд звук взрыва.
ЛАД написав:Вроде ж сообщали, что уже давно официально требуют оплату только в рублях?
Если не ошибаюсь, раньше "официальная" дата запрета хождения гривны планировалась с 1 декабря. Сейчас идет оплата и в рублях, и в гривнах - продавцы спрашивают, чем будете расплачиваться и соотв. называют цену. Если в магазинах придерживаются офф. курса 1:1,25 (1 гривна = 0,8 рубля), то на рынке больше, чем по 0,68-0,7 (1 грн = 1,47-1,43 рубля) не предлагают. Отказываться продавать за рубли продавцы на рынке не рискуют, слишком много для небольшого поселка там бродят орков, большинство из которых кавказцы.
Лично я из гигиеннических соображений (не подхватить заразу) еще ни одной сортирной бумажки в руках не держал. Но я всего лишь покупатель. Надеюсь, что Успіх с freeze'ом и Hotab'ом будут у нас раньше (они на моем направлении), чем меня вынудят это сделать.
vitaliian написав:Теперь осталось найти внешнего царя, к которому ЛАД с Костей будут ездить на поклон.
За правом поучаствовать в освоении триллиона долларов ездить будут и Коломойский, и Зеленский, и Ахметов, и .....
Этот триллион освоят те же кто его и дадут. Они не дураки ездили в Ирпень фотографироваться, (сейчас Продиджи кинет в меня тапок). Каждый политик защищает интересы своей страны, своей полит силы, своего бизнеса. Приедут люди, по космическим расценкам восстановят разрушенное, и так же уедут. Если при этом нам с вами что то перепадёт, это будет милая случайность.
Shaman написав:не можуть бути всі підприємці, бо не володіють відповідними якостями - відповідальністю за свої дії та готовністю ризикувати.
Это правда. Но даже если бы все обладали такими качествами, то это невозможно принципиально, не может всё население заниматься предпринимательством, это неизбежно достаточно низкий процент, иначе "кто тогда будет работать продавцами у Будивельника?", учителями, физиками (и вообще учёными), рабочими на заводах и т.д.
але головне не всі володіють. навіть вчителями чи вченими можуть працювати далеко на всі. тому - касири, вантажники, може продавці - з мріями як можна гарно жити якщо "взять все и поделить" (с).
до речі, теперішня економіка стимулює, що багато людей працює самостійно. їх головна функція - забезпечити себе грошима. бо великий бізнес все більше та більше автоматизується, й потребує все менше людей. тому в розвинених країнах скоро дійсно загальна маса буде на пособіях, а працювати будуть більш якісні працівники, скажемо так.
світ іде все більше і більше до сфери послуг, як тут писали "базові виробничий капітал" займає все меншу частку, Мета створює свій Метавсесвіт, Марвел має свій... що виробляють Твітер, ТікТок, Ютуб, Інстаграм, Нетфлікс ... ?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 05 гру, 2022 22:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Мета створює свій Метавсесвіт, Марвел має свій... що виробляє Твітер, ТікТок, Ютуб, Інстаграм?
вы цоколь тем топите, ютубом или тик током. Дай угадаю ничем. Верный признак, если человек начинает нахваливать метавселенные, дома жрать у него нечего. Не путайте игрушки для тех людей, у которых всё есть с суровой реальностью отопления вашего цоколя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 гру, 2022 22:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Теперь осталось найти внешнего царя, к которому ЛАД с Костей будут ездить на поклон.
За правом поучаствовать в освоении триллиона долларов ездить будут и Коломойский, и Зеленский, и Ахметов, и .....
Этот триллион освоят те же кто его и дадут. Они не дураки ездили в Ирпень фотографироваться, (сейчас Продиджи кинет в меня тапок). Каждый политик защищает интересы своей страны, своей полит силы, своего бизнеса. Приедут люди, по космическим расценкам восстановят разрушенное, и так же уедут. Если при этом нам с вами что то перепадёт, это будет милая случайность.
Действительно, нам перепали Javelin - это такая милая случайность А потом перепали M777 - тоже милая случайность А потом перепали HIMARS - и опять милая случайность Тьфу, блядь ...
ЛАД написав:При всех своих рассуждениях Будивельник совершенно верно признаёт, что не собирается делиться своими доходами с работниками, благодаря труду которых эти доходы получены. Т.е. то, о чём писал Маркс - все богатства при капитализме созданы и поддерживаются за счёт фактического ограбления (будем называть своими именами) наёмных работников.
з одного боку можна багато теоретізувати, але чому ви такі штампи використовуєте "ограбление" та інше. з чого вони повинні отримувати частину прибутку? а якщо збиток - наймані робітники що, скинуться? - ха-ха.
Бо є руснявим комуністом. Його внутрішній гєгємон вимагає загального визнання та поваги, не маючи на те жодних прав. Якщо прибуток - нада дєліцца, якщо збиток - це капіталісти та врагі народа варуют
vitaliian написав:Теперь осталось найти внешнего царя, к которому ЛАД с Костей будут ездить на поклон.
За правом поучаствовать в освоении триллиона долларов ездить будут и Коломойский, и Зеленский, и Ахметов, и .....
Этот триллион освоят те же кто его и дадут. Они не дураки ездили в Ирпень фотографироваться, (сейчас Продиджи кинет в меня тапок). Каждый политик защищает интересы своей страны, своей полит силы, своего бизнеса. Приедут люди, по космическим расценкам восстановят разрушенное, и так же уедут. Если при этом нам с вами что то перепадёт, это будет милая случайность.
у западных политиков/банкиров есть здесь структуры от менеджеров среднего звена и инженеров до штукатуров и грузчиков? Ясно, что нет. Поэтому, "топов" поставят своих, а вот за право предложить им всех нижестоящих конкуренция будет дай боже ...