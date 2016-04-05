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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2907290829092910>
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:10

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:речь о контроле денежных потоков, очевидно же. Согласованные с западом чиновники уровня ОПУ, министров, НАБУ и т.д
так бы и сказали, я думал речь о потере политического суверенитета.
потеря-не потеря, а ограничение суверенитета будет более чем заметным.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:10

  juristkostya написав:грузчиков? Ясно, что нет.
а вы не видели как нам словаки и турки дороги делали? Всё своё привезли! Ну может кроме топлива, еды и женщин.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:12

  vitaliian написав:Верный признак, если человек начинает нахваливать метавселенные, дома жрать у него нечего.

Наоборот, это признак, что бытовые проблемы не просто решены, а благополучно забыты
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:12

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:речь о контроле денежных потоков, очевидно же. Согласованные с западом чиновники уровня ОПУ, министров, НАБУ и т.д
так бы и сказали, я думал речь о потере политического суверенитета.

неможливо втратити те, чого нема
flyman
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2
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:14

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:грузчиков? Ясно, что нет.
а вы не видели как нам словаки и турки дороги делали? Всё своё привезли! Ну может кроме топлива, еды и женщин.

Даже в этом случае условный словак за время своей командировки потратит здесь ощутимые деньги, что уже плюс нашей экономике.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:14

  pesikot написав:Действительно, нам перепали Javelin - это такая милая случайность
речь идёт о послевоенном триллиона долларов. Думаешь тебе бесплатный Вискас дадут? А я думаю работать тебя наконец заставят. Будут говорить javelinы получал? Отрабатывай.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:15

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
  juristkostya написав:грузчиков? Ясно, что нет.
а вы не видели как нам словаки и турки дороги делали? Всё своё привезли! Ну может кроме топлива, еды и женщин.

Даже в этом случае условный словак за время своей командировки потратит здесь ощутимые деньги, что уже плюс нашей экономике.
не поспоришь,
Назовем это бизнес туризмом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:17

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:При всех своих рассуждениях Будивельник совершенно верно признаёт, что не собирается делиться своими доходами с работниками, благодаря труду которых эти доходы получены. Т.е. то, о чём писал Маркс - все богатства при капитализме созданы и поддерживаются за счёт фактического ограбления (будем называть своими именами) наёмных работников.

з одного боку можна багато теоретізувати, але чому ви такі штампи використовуєте "ограбление" та інше. з чого вони повинні отримувати частину прибутку? а якщо збиток - наймані робітники що, скинуться? - ха-ха.

Бо є руснявим комуністом. Його внутрішній гєгємон вимагає загального визнання та поваги, не маючи на те жодних прав. Якщо прибуток - нада дєліцца, якщо збиток - це капіталісти та врагі народа варуют
действительно, почему Великобританию уже который месяц сотрясают забастовки наемных рабочих из всех сфер, от почтальонов до авиадиспетчеров?
Не иначе, потому, что бизнес легко и охотно делится своими доходами с наемным работником.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:22

  flyman написав:неможливо втратити те, чого нема
тю а с кем же русня воюет, не с НАТО ли?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:22

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:а вы не видели как нам словаки и турки дороги делали? Всё своё привезли! Ну может кроме топлива, еды и женщин.

Даже в этом случае условный словак за время своей командировки потратит здесь ощутимые деньги, что уже плюс нашей экономике.
не поспоришь,
Назовем это бизнес туризмом.
а кредитование нашей экономики - это когда западные деньги едут на экстрим-сафари в дикую страну
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 05 гру, 2022 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 2907290829092910>
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