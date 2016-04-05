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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2907290829092910
Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:22

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Действительно, нам перепали Javelin - это такая милая случайность
речь идёт о послевоенном триллиона долларов. Думаешь тебе бесплатный Вискас дадут? А я думаю работать тебя наконец заставят. Будут говорить javelinы получал? Отрабатывай.

Я тебе говорил, чтобы ты будёновку снимал
Но ты ещё и галифе надел

Ты сейчас все рашистские нарративы вывалил :)

Это только рашисты пишут, мол, за джавелины украинцы будут платить кредиты

Ты опять спалился, мальчонка
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:24

  juristkostya написав:в дикую страну
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:27

  pesikot написав:Ты опять спалился, мальчонка
клоун. Мы за них и так платим жизнями наших бойцов. Только ты их не ценишь, поэтому считаешь что все бесплатно. Купи очки, чтобы видеть дальше своего носа.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:33

  vitaliian написав:
  flyman написав:неможливо втратити те, чого нема
тю а с кем же русня воюет, не с НАТО ли?

Слухай виступи бункерного, заяви грусной лошадкі і іжє с німі, там обясняють чотко.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні день, коли педерація серйозно обісралася. Отримала удар по аеродромах стратегічної авіації з ушкодженими важкими бомбардувальниками, а ракетний удар, що планувався орками не досяг ніякої стратегічної мети.

Прогнозую нові "жести доброї волі".
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:44

  Denik написав:Сьогодні день, коли педерація серйозно обісралася. Отримала удар по аеродромах стратегічної авіації з ушкодженими важкими бомбардувальниками, а ракетний удар, що планувався орками не досяг ніякої стратегічної мети.

Прогнозую нові "жести доброї волі".

для жестів, потрібно дожимати хоча би лівий берег Дніпра побіля Херсона аж до Армянська
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:а ракетний удар, що планувався орками не досяг ніякої стратегічної мети
Есть небольшие локальные успехи.
Из Краматорска:
Олександр Гончаренко написав:Ситуация не простая. В связи с перебоями электроэнергии и минусовой температурой воздуха, во избежания заморозки коммуникаций -- пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов.
К процессу подключены все бригады и специалисты. Есть надежды, что к утру будет позитивный результат.
Занимаемся.
Друзья, тихой ночи всем.

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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 22:50

Еще бы дали добро "угомонить" соседского главу, "Орбит" по моему фамилия. Он достал уже всех.
wadimk
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