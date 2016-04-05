Сьогодні день, коли педерація серйозно обісралася. Отримала удар по аеродромах стратегічної авіації з ушкодженими важкими бомбардувальниками, а ракетний удар, що планувався орками не досяг ніякої стратегічної мети.
Denik написав:Сьогодні день, коли педерація серйозно обісралася. Отримала удар по аеродромах стратегічної авіації з ушкодженими важкими бомбардувальниками, а ракетний удар, що планувався орками не досяг ніякої стратегічної мети.
Прогнозую нові "жести доброї волі".
для жестів, потрібно дожимати хоча би лівий берег Дніпра побіля Херсона аж до Армянська
Denik написав:а ракетний удар, що планувався орками не досяг ніякої стратегічної мети
Есть небольшие локальные успехи. Из Краматорска:
Олександр Гончаренко написав:Ситуация не простая. В связи с перебоями электроэнергии и минусовой температурой воздуха, во избежания заморозки коммуникаций -- пришлось спустить воду в системе отопления 370 многоквартирных домов. К процессу подключены все бригады и специалисты. Есть надежды, что к утру будет позитивный результат. Занимаемся. Друзья, тихой ночи всем.